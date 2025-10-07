'કોઈ ગેરંટી નથી...' કોહલીના મિત્ર એબી ડી વિલિયર્સનો સનસનીખેજ ખુલાસો, વિરાટ-રોહિતના કરિયર પર લટકતી તલવાર!
Ab De Villiers Shocking Statement: ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ત્રણ મેચની વનડે સિરીઝની શરૂઆત 19 ઓક્ટોબરથી થશે. 4 ઓક્ટોબરના રોજ BCCIના ચીફ સિલેક્ટર અજિત અગરકરે ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરી હતી. લાંબા સમયથી ટીમની બહાર રહેલા રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી ભારતીય ટીમમાં પાછા ફર્યા છે. અજિત અગરકરે આગામી સિરીઝ માટે રોહિત શર્માની જગ્યાએ શુભમન ગિલને ટીમનો કેપ્ટન બનાવ્યો છે. ત્યારબાદ આ વિવાદ સતત ચાલુ છે. તેમના આ નિર્ણયથી ક્રિકેટ ફેન્સ ચોંકી ગયા છે. હવે આ મામલે દક્ષિણ આફ્રિકાના વિસ્ફોટક બેટ્સમેન એબી ડી વિલિયર્સનું નિવેદન સામે આવ્યું છે.
'વર્લ્ડ કપની કોઈ ગેરંટી નથી'
વિરાટ કોહલીના ખાસ મિત્ર અને RCB માટે લાંબા સમય સુધી રમનાર એબી ડી વિલિયર્સે BCCIના નિર્ણયને સમર્થન આપ્યું છે. ડી વિલિયર્સે આ મામલે કહ્યું કે, "તેની કોઈ ગેરંટી નથી કે બન્ને આગામી ODI વર્લ્ડ કપ સુધી ટીમનો ભાગ રહેશે. આ ત્યારે સ્પષ્ટ થઈ ગયું હતું, જ્યારે તેમણે ગિલને ટીમનો કેપ્ટન બનાવ્યો. તે એક યુવાન ખેલાડી છે અને ખૂબ જ શાનદાર ફોર્મમાં છે. આટલું જ નહીં, તે એક શાનદાર લીડર પણ છે."
'ગિલને મળશે મદદ'
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, "મને લાગે છે કે આ એકદમ યોગ્ય નિર્ણય હતો. રોહિત અને વિરાટ બન્ને આ ફોર્મેટમાં એક શાનદાર ખેલાડીઓ રહ્યા છે. શુભમન ગિલને અત્યાર સુધીના સૌથી અનુભવી ખેલાડીઓ સાથે રમવાની તક મળશે. ગિલ માટે આ બે દિગ્ગજ ખેલાડીઓની સાથે રહેવું મોટી વાત છે. આનાથી તેને મેચમાં ઘણી મદદ મળશે."
દિલીપ વેંગસરકરનું નિવેદન
ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે રમાનારી ત્રણ મેચની ODI સિરીઝ બન્ને બેટ્સમેનોનું ભવિષ્ય નક્કી કરશે. પૂર્વ ચીફ સિલેક્ટર દિલીપ વેંગસરકરે બન્ને ખેલાડીઓને લઈ નિવેદન આપ્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે, "રોહિત અને વિરાટ બન્ને જ ખૂબ જ સારા ખેલાડીઓ રહ્યા છે, પરંતુ જો તમે ક્રિકેટનું ફક્ત એક જ ફોર્મેટનું રમી રહ્યા છો, તો સિલેક્ટર્સને તેના પર વિચાર કરવો પડશે. સૌથી મોટો પડકાર તેમના ફોર્મ અને ફિટનેસનો અંદાજ લગાવવો. કારણ કે તેઓ ઘણા લાંબા સમયથી બહાર છે, તો તમે તેમના ફોર્મ અને ફિટનેસનો અંદાજ પણ લગાવી શકતા નથી."
