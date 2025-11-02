IND vs AUS : અર્શદીપ સિંહને કેવી રીતે મળે છે વધુ વિકેટ, પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર થયા બાદ ખોલ્યું રહસ્ય
IND vs AUS : ભારતે ત્રીજી T20માં ઓસ્ટ્રેલિયાને પાંચ વિકેટથી હરાવ્યું. અર્શદીપ સિંહે ટીમને શાનદાર વાપસી કરાવી, ત્રણ વિકેટ લીધી અને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ મેળવ્યો. ત્યારે અર્શદીપ સિંહને વધુ વિકેટ કેવી રીતે મળે છે, તેનું રહસ્ય ખુલી ગયું છે.
IND vs AUS : ભારતે ત્રીજી T20 મેચમાં અર્શદીપ સિંહની શાનદાર બોલિંગ અને વોશિંગ્ટન સુંદરની ધમાકેદાર ઇનિંગ્સને કારણે ઓસ્ટ્રેલિયાને પાંચ વિકેટથી હરાવ્યું. ઓસ્ટ્રેલિયાએ પ્રથમ ઇનિંગ્સમાં 186 રન બનાવ્યા હતા. પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં વાપસી સાથે અર્શદીપ સિંહે 35 રન આપીને ત્રણ વિકેટ લીધી.
પ્રથમ બે મેચમાં અર્શદીપ સિંહને બેન્ચ પર રાખવામાં આવ્યો હતો જેના કારણે હર્ષિત રાણાને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સ્થાન મળ્યું. 187 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરતા ભારતે 18.3 ઓવરમાં પાંચ વિકેટે 188 રન બનાવીને જીત મેળવી, વોશિંગ્ટનના 23 બોલમાં અણનમ 49 રનની મદદથી ભારતે શાનદાર જીત મેળવી.
પ્લેયર ઓફ ધ મેચ અર્શદીપ સિંહે શું કહ્યું ?
અર્શદીપ સિંહ T20 ક્રિકેટમાં ભારત માટે સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર છે. આમ છતાં તેને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સ્થાન મળી શક્યું ન હતું. ઓસ્ટ્રેલિયા સામે પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ જીત્યા બાદ તેણે કહ્યું, "હું ફક્ત મારી પ્રોસેસ પર કામ કરી રહ્યો છું." હું મારી કુશળતા પર વિશ્વાસ કરી રહ્યો છું અને મારી યોજનાઓને વળગી રહ્યો છું. જ્યારે પણ મને તક મળે છે, ત્યારે યોગદાન આપવાનું ખૂબ સારું લાગે છે. આક્રમક બેટ્સમેનોને બોલિંગ કરવાની મજા આવે છે. જ્યારે કોઈ તમારા પર એટેક કરે છે, ત્યારે હંમેશા વિકેટ લેવાની તક હોય છે.'
બુમરાહને વિકેટનો શ્રેય આપ્યો
અર્શદીપ સિંહ કહ્યું કે જ્યારે જસપ્રીત બુમરાહ બીજા છેડેથી બોલિંગ કરે છે, ત્યારે તેની વિકેટ લેવાની શક્યતા વધી જાય છે. તેણે કહ્યું, "જ્યારે બુમરાહ જેવો બોલર બીજા છેડેથી બોલિંગ કરે છે, ત્યારે બેટ્સમેન ઘણીવાર મારી સામે વધુ જોખમ લે છે, જેનાથી મને વિકેટ લેવાની તક મળે છે. હું ફક્ત મારી બોલિંગનો આનંદ માણવાનો પ્રયાસ કરું છું. પરિસ્થિતિ, પાવરપ્લે કે ડેથ ઓવર ગમે તે હોય, હું ફક્ત મારા પ્રદર્શન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરું છું."
