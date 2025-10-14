Prev
India vs Australia : વનડે સિરીઝ પહેલા ટીમને મોટો ઝટકો, આ 2 ખતરનાક ખેલાડી અચાનક ટીમમાંથી બહાર

India vs Australia : ભારત સામેની ODI શ્રેણી પહેલા ઓસ્ટ્રેલિયાને ખરાબ સમાચાર મળ્યા છે. પર્થમાં મેચના થોડા દિવસો પહેલા જ તેમને બેવડો ફટકો પડ્યો છે. વિસ્ફોટક બેટ્સમેન અને વિકેટકીપર જોશ ઇંગ્લિસ પહેલી મેચમાં રમી શકશે નહીં.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 14, 2025, 12:22 PM IST

India vs Australia : ભારત સામેની ODI શ્રેણી પહેલા ઓસ્ટ્રેલિયાને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. પર્થમાં મેચ પહેલા જ ટીમમાંથી બે ખેલાડીઓ બહાર થયા છે.  વિસ્ફોટક બેટ્સમેન અને વિકેટકીપર જોશ ઇંગ્લિસ પહેલી મેચમાં રમી શકશે નહીં. તો લેગ-સ્પિનર એડમ ઝમ્પા પણ પર્થમાં ટીમ સાથે રહેશે નહીં. પેટ કમિન્સ ફિટનેસ સમસ્યાઓના કારણે પહેલાથી જ શ્રેણીમાંથી બહાર છે. મિશેલ માર્શ તેની ગેરહાજરીમાં ટીમનું નેતૃત્વ કરશે.

ઇંગ્લિસ અને ઝમ્પાને કેમ બહાર થયા ?

જોશ ઇંગ્લિસ ઇજાને કારણે બહાર થઈ ગયો છે, જ્યારે એડમ ઝમ્પા કૌટુંબિક કારણોસર પ્રથમ ODI માટે ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં. પર્થમાં પ્રેક્ટિસ દરમિયાન ઇંગ્લિસને ખેંચાણનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. જોશ ફિલિપને તેના સ્થાને ટીમમાં બોલાવવામાં આવ્યો છે. 2021માં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે રમ્યા પછી તે પોતાની પહેલી વનડે રમશે. ઓસ્ટ્રેલિયાના બોલિંગ વિકલ્પોને મજબૂત બનાવવા માટે સ્પિનર મેથ્યુ કુહનેમેનને પણ ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે.

એલેક્સ કેરી પણ પહેલી વનડેમાં રમશે નહીં

વિકેટકીપર-બેટ્સમેન એલેક્સ કેરી પણ પહેલી મેચમાં રમી શકશે નહીં. આગામી એશિઝ શ્રેણીની તૈયારીઓના ભાગરૂપે તે દક્ષિણ ઓસ્ટ્રેલિયા માટે ક્વીન્સલેન્ડ સામે શેફિલ્ડ શીલ્ડ મેચમાં ભાગ લઈ રહ્યો છે. બીજી મેચ પહેલા તે ફરીથી ODI ટીમમાં જોડાય તેવી અપેક્ષા છે. 

આ સ્પિનર ​​3 વર્ષ પછી ODI રમી શકે છે

કુહનેમેન 2022 પછી તેની પહેલી ODI રમવા માટે તૈયાર છે. દરમિયાન મેટ શોર્ટ અને કૂપર કોનોલી યજમાન ટીમ માટે ઉપલબ્ધ અન્ય સ્પિન વિકલ્પો છે. આ ફેરબદલથી ઓસ્ટ્રેલિયાને એશિઝ શ્રેણી પહેલા તેના ખેલાડીઓના વર્કલોડનું મેનેજ કરતી વખતે નવા ચહેરાઓ અજમાવવાની તક મળી છે.

India vs AustraliaIndia vs Australia ODIPat CumminsMatt Renshaw

