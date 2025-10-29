Prev
Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 29, 2025, 06:02 PM IST

સૌથી ઝડપી 100 વિકેટ, બુમરાહથી પણ ખતરનાક બોલર... T20ના કિંગ પર ગંભીરનું 'ગ્રહણ'

IND vs AUS: ટીમ ઈન્ડિયાના હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીર હર્ષિત રાણાને લઈ ફરી એકવાર ટાર્ગેટ પર આવી ચૂક્યા છે. આ વખતે તેમણે હર્ષિત રાણા માટે તે બોલરને બેન્ચ પર બેસાડી દીધો જે T20ના કિંગ છે. જ્યારબાદ ગંભીરને ફરી એકવાર ટ્રોલ કરવામાં આવી રહ્યા છે. ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની પહેલી T20 મેચમાં હર્ષિત રાણાનું નામ પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં જોવા મળ્યું. ત્રણેય ફોર્મેટમાં હર્ષિત રાણાનું નામ હોવાથી પહેલાથી જ ફેન્સ નારાજ છે અને હવે પહેલા જ T20માં ટોપના વિકેટ લેનાર બોલરને રાણા માટે ડ્રોપ કરવાથી ગંભીર પર સવાલ ઉભા થાય છે.

ગંભીરે તોડ્યું મૌન
રાણા અને ગંભીરને સોશિયલ મીડિયા પર ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ પહેલા જ ભારે ટ્રોલ કરવામાં આવ્યા હતા. મોહમ્મદ શમીને ટીમમાં સિલેક્ટ ન કરવામાં આવ્યા, પરંતુ રાણાનું નામ ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યું હતું. ટ્રોલિંગ બાદ ગંભીરે આ મુદ્દા પર પોતાનું મૌન તોડતા કહ્યું કે, 23 વર્ષના ખેલાડીને નિશાન બનાવીને તમને શું મળશે? તમે અમને પ્રશ્નો પૂછો. આ નિવેદન પછી આ મુદ્દો શાંત થઈ ગયો, પરંતુ ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની પ્રથમ T20 મેચ માટે પ્લેઇંગ ઇલેવનની જાહેરાત સાથે હર્ષિત રાણાની પસંદગીનો મુદ્દો ફરી એકવાર જોર પકડ્યો છે.

ડ્રોપ થયો આ ખૂંખાર બોલર
ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની પહેલી T20 મેચમાં ભારતના આ ફોર્મેટમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર અર્શદીપ સિંહને પડતો મૂકવાનો આશ્ચર્યજનક નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. અર્શદીપ સિંહ હાલમાં શાનદાર બોલિંગ પ્રદર્શન છતાં તેને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો નહીં. અર્શદીપ સિંહે માત્ર 65 T20 મેચમાં 101 વિકેટ લીધી છે, જે બુમરાહ અને હાર્દિક જેવા સ્ટાર ખેલાડીઓ કરતાં ઘણી ઝડપી સિદ્ધિ છે.

 

વરસાદે મેચ ધોવાઈ ગઈ
ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની પહેલી મેચ વરસાદને કારણે ધોવાઈ ગઈ. ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ટીમ ઈન્ડિયાએ શાનદાર શરૂઆત કરી. કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ અને શુભમન ગિલ શાનદાર બેટિંગ કરી હતા. બન્ને અડધી સદીની નજીક હતા અને ભારતે એક વિકેટ ગુમાવીને 97 રન બનાવ્યા હતા, પરંતુ વરસાદે રમત બગાડી નાખી અને મેચ રદ કરવામાં આવી. હવે આગામી મેચ 31 ઓક્ટોબરે રમાશે.

harshit ranagautam gambhirInd vs Ausગૌતમ ગંભીરહર્ષિત રાણા

