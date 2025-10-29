ઓસ્ટ્રેલિયા સિરીઝ વચ્ચે ટીમ ઈન્ડિયાને લાગ્યો મોટો ઝટકો, સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર 3 મેચમાંથી બહાર
IND vs AUS : ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે આજથી T20 સિરીઝ શરૂ થઈ છે. આ સાથે જ ભારતીય ટીમને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. એક સ્ટાર ખેલાડી સિરીઝની પ્રથમ ત્રણ મેચમાંથી બહાર થઈ ગયો છે.
Nitish Kumar Reddy Ruled Out : ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે આજથી પાંચ મેચની T20 શ્રેણી શરૂ થઈ રહી છે. હાર્દિક પંડ્યા એશિયા કપ 2025ની ફાઇનલ પહેલા ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો. આ કારણે તેને ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ માટે પસંદ કરવામાં આવ્યો નહોતો. તેના સ્થાને નીતિશ કુમાર રેડ્ડીને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ હવે આ સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર ઈજાને કારણે પ્રથમ ત્રણ T20 મેચમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. ટીમ ઈન્ડિયા માટે આ એક મોટો ઝટકો છે.
ODI બાદ ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી હવે શરૂ થઈ ગઈ છે. શ્રેણીની પહેલી મેચ હાલમાં કેનબેરામાં રમાઈ રહી છે. શ્રેણીમાં કુલ પાંચ મેચ રમાશે, પરંતુ પહેલી મેચ શરૂ થાય તે પહેલાં જ ભારતીય ટીમને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. એવું જાણવા મળ્યું છે કે ટીમનો સ્ટાર ખેલાડી પહેલી ત્રણ મેચમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. તે બાકીની બે મેચમાં રમી શકશે.
નીતિશ કુમાર રેડ્ડી પહેલી ત્રણ મેચમાંથી બહાર
સૂર્યકુમાર યાદવની આગેવાની હેઠળની ભારતીય ટીમ ઓસ્ટ્રેલિયા સામે પહેલી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી રહી છે. ઓસ્ટ્રેલિયન કેપ્ટન મિશેલ માર્શે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો, એટલે કે ભારતે હવે પહેલા બેટિંગ કરવી પડશે. ટોસ પછી નીતિશ કુમાર રેડ્ડીનું નામ ગાયબ હતું. જો કે, વધુ અટકળો અને અનુમાન ઉભા થાય તે પહેલાં BCCI એ સ્પષ્ટતા કરી છે કે નીતિશ કુમાર રેડ્ડી પહેલી ત્રણ મેચમાં રમી શકશે નહીં.
BCCIએ આપી માહિતી
BCCIએ જાહેરાત કરી છે કે નીતિશ કુમાર રેડ્ડી પ્રથમ ત્રણ T20 મેચોમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. એડિલેડમાં બીજી ODI દરમિયાન ડાબા ક્વાડ્રિસેપ્સની ઇજામાંથી સ્વસ્થ થઈ રહેલા રેડ્ડીએ ગરદનમાં ખેંચાણની ફરિયાદ કરી છે, જેના કારણે તેની રિકવરી પર અસર પડી છે. BCCIએ જણાવ્યું છે કે તબીબી ટીમ તેની પ્રોગ્રેસ પર નજર રાખી રહી છે.
🚨 Update
Nitish Kumar Reddy has been ruled out for the first three T20Is. The all-rounder who was recovering from his left quadriceps injury sustained during the second ODI in Adelaide, complained of neck spasms, which has impacted his recovery and mobility. The BCCI Medical… pic.twitter.com/ecAt852hO6
— BCCI (@BCCI) October 29, 2025
ભારતની પ્લેઇંગ ઇલેવન: અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, હર્ષિત રાણા, કુલદીપ યાદવ, વરુણ ચક્રવર્તી, જસપ્રીત બુમરાહ.
ઓસ્ટ્રેલિયાની પ્લેઇંગ ઇલેવન: મિશેલ માર્શ (કેપ્ટન), ટ્રેવિસ હેડ, જોશ ઇંગ્લિસ (વિકેટકીપર), ટિમ ડેવિડ, મિશેલ ઓવેન, માર્કસ સ્ટોઇનિસ, જોશ ફિલિપ, ઝેવિયર બાર્ટલેટ, નાથન એલિસ, મેથ્યુ કુહનેમેન, જોશ હેઝલવુડ.
