IND vs AUS: વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માની 224 દિવસ પછી ટીમ ઈન્ડિયામાં વાપસી માટે બધા ઉત્સાહિત હતા. કોહલી અને રોહિત પર પર્થમાં બધાનું ધ્યાન કેન્દ્રિત હતું, પરંતુ બન્નેએ ફેન્સના દિલ તોડી નાખ્યા. રોહિત 8 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો, જ્યારે વિરાટનું તો ખાતું જ ખુલ્યું. જ્યારબાદ હવે તેમની પ્રેક્ટિસ પર પ્રશ્નો ઉભા થયા છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 20, 2025, 06:00 PM IST

'તેમણે 8-10 દિવસ પહેલા...' રોહિત-કોહલીની પ્રક્ટિસ પર ઉઠ્યા પ્રશ્નો, પૂર્વ ક્રિકેટરે બેદરકારીનો કર્યો ખુલાસો

પૂર્વ ક્રિકેટરે ઉઠાવ્યા પ્રશ્નો 
પૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર મોહમ્મદ કૈફે વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માની તૈયારીઓ પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે. તેમણે પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ પર કહ્યું કે, "વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા પાસે તક હતી. પરંતુ કદાચ તેઓએ વિચાર્યું કે ટીમ સાથે જશે, કારણ કે તેમને પહેલાથી જ લોકોનું સમર્થન છે. દબાણ પણ હતું, જેમ વિરાટને ટીમ સાથે જવું જોઈએ. તે પહેલાથી જ ઇંગ્લેન્ડ શિફ્ટ થઈ ચૂક્યો છે, તેથી જો ટીમ વિના જતા તો પરેશાન થઈ હોત. આ કારણે તેઓ અટવાઈ ગયા."

શું હતી Ro-Koની ભૂલ?
તેમણે રોહિત-વિરાટની ભૂલ જણાવતા કહ્યું કે, "આ બનેને 8-10 દિવસ પહેલા ત્યાં પહોંચી જવું હતું. ગમે તેટલા મોટા બેટ્સમેન હોય, ક્રિકેટ લયની રમત છે. ઓસ્ટ્રેલિયા જેવી ટીમ લયનો અભાવ હોય તો કોઈને પણ છોડશે નહીં. મને લાગે છે કે, વહેલા પહોંચી જવું વધુ સારું હોત. રોહિત એવા બોલ પર પુલ કરે છે. ફોર્મમાં હોત તો છગ્ગો ફટકાર્યો હોત. પરંતુ અહીં પર્યાપ્ત મેચ પ્રેક્ટિસનો અભાવ અને હેઝલવુડની સારી લયને કારણે સીમ મૂવમેન્ટ થઈ રહી હતી."

રોહિતમાં કોન્ફિડેન્સની કમી
કૈફે જણાવ્યું કે, "રોહિત બે મનમાં હતો. પિચની આદત પાડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો. પ્રેક્ટિસ અને તૈયારીના અભાવે તેમનો કોન્ફિડન્સ ઓછો હતો." કૈફ માને છે કે કેમ્પમાં ટ્રેનિંગ ચાલી રહી હતી, પરંતુ ઓસ્ટ્રેલિયન પિચ પર મેચ પ્રેક્ટિસનો અભાવ એક સમસ્યા હતી. બીજી વનડે 23 ઓક્ટોબરે રમાશે, જ્યાં કોહલી અને શર્મા વાપસી કરવાનો પ્રયાસ કરશે. આ મેચ ભારત માટે કરો યા મરો જેવી સ્થિતિ હશે.

