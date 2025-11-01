IND vs AUS : ત્રીજી T20 જીતવા માટે ટીમ ઈન્ડિયાને કરવા પડશે ત્રણ મોટા ફેરફાર, નહીંતર હાથમાંથી નીકળી જશે સિરીઝ
India vs Australia : ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ત્રણ મેચની T20 સિરીઝ ચાલી રહી છે. ત્રીજી મેચ 3 નવેમ્બરે રમાશે. ટીમ ઇન્ડિયા સિરીઝમાં 0-1થી પાછળ છે. ત્રીજી મેચ જીતવા માટે ટીમ ઇન્ડિયાએ ત્રણ મોટા ફેરફારો કરવા પડશે.
India vs Australia : ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે પાંચ મેચની T20 સિરીઝ ચાલી રહી છે. સિરીઝની પહેલી મેચ વરસાદને કારણે રદ કરવામાં આવી હતી, જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયાએ બીજી મેચ જીતી હતી. ઓસ્ટ્રેલિયા સિરીઝમાં 1-0થી આગળ છે. ત્રીજી T20 મેચ 2 નવેમ્બરે રમાશે. બંને ટીમો આ મેચ જીતવાનું ટાર્ગેટ રાખશે.
પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં કરવા પડશે ત્રણ મોટા ફેરફાર
ભારતને આગામી મેચ જીતવા માટે તેની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં ત્રણ મોટા ફેરફારો કરવા પડશે. કારણ કે જો યજમાન ટીમ ત્રીજી મેચ પણ જીતી જાય, તો ભારત પોતાની ODI શ્રેણીની હારનો બદલો લેવાની તક ગુમાવશે. પહેલી મેચ વરસાદને કારણે રદ થઈ ગઈ હતી, તેથી ભારતે શ્રેણી જીતવા માટે બાકીની ત્રણ મેચ જીતવી પડશે.
MCG પર ભારતીય બેટિંગ ખરાબ રીતે નિષ્ફળ ગઈ, માત્ર 125 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. ટીમ ચાર વિકેટથી હારી ગઈ. જો અભિષેક શર્માએ 68 રન ન બનાવ્યા હોત, તો પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ શકી હોત. ભારત ત્રીજી T20 માટે કેટલાક ફેરફારો કરી શકે છે. હર્ષિત રાણાએ બેટિંગમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું, 35 રન બનાવ્યા, પરંતુ તેની બોલિંગ મોંઘી સાબિત થઈ, તેણે બે ઓવરમાં 27 રન આપ્યા. તેની જગ્યાએ વોશિંગ્ટન સુંદરને તક મળી શકે છે.
કુલદીપ યાદવની જગ્યાએ ફાસ્ટ બોલર અર્શદીપ સિંહને ટીમમાં સામેલ કરી શકાય છે. સંજુ સેમસનને બીજી મેચમાં ત્રીજા નંબરે બઢતી આપવામાં આવી હતી પરંતુ તેણે તક ગુમાવી. એશિયા કપમાં તેના ખરાબ પ્રદર્શનથી તેનું સ્થાન જોખમમાં છે. જીતેશ શર્માને ત્રીજી T20 મેચમાં તક આપવામાં આવી શકે છે. શ્રેણી બચાવવા માટે કોચ ગૌતમ ગંભીર અને સૂર્યકુમાર યાદવે કેટલાક કઠિન નિર્ણયો લેવા પડશે. ભારત માટે ત્રીજી મેચ જીતવી અત્યંત મહત્વપૂર્ણ બની ગઈ છે.
ભારતની સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવન
શુભમન ગિલ, અભિષેક શર્મા, તિલક વર્મા, સૂર્યકુમાર યાદવ, શિવમ દુબે, જીતેશ શર્મા, અક્ષર પટેલ, વોશિંગ્ટન સુંદર, વરુણ ચક્રવર્તી, અર્શદીપ સિંહ, જસપ્રીત બુમરાહ.
