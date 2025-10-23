IND vs AUS : કોહલીને કોની લાગી નજર...સતત બીજી મેચમાં શૂન્ય પર આઉટ, વાગી ગઈ ખતરાની ઘંટી
Ind vs Aus 2nd ODI Virat Kohli : ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની ODI શ્રેણીની બીજી મેચ ચાલી રહી છે. આ મેચમાં વિરાટ કોહલી સતત બીજી વખત શૂન્ય રને આઉટ થયો હતો. કોહલીએ એડિલેડમાં પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કર્યું છે, પરંતુ આજે તેને ઝેવિયર બાર્ટલેટે આઉટ કર્યો હતો.
Ind vs Aus 2nd ODI Virat Kohli : ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ચાલી રહેલી શ્રેણીની બીજી વનડેમાં વિરાટ કોહલી એક પણ રન બનાવ્યા વિના આઉટ થયો હતો. આ શ્રેણીમાં આ સતત બીજી વનડે છે. તેની બેટિંગ પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે તેને ક્રીઝ પર ઘણી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. કોહલીએ એડિલેડ જેવા સ્થળોએ ઘણા રન બનાવ્યા છે, પરંતુ આજે શૂન્ય પર આઉટ થવાથી ચાહકો નિરાશ થયા. ઝેવિયર બાર્ટલેટે તેને આઉટ કર્યો.
વિરાટ કોહલી માટે ખતરાની ઘંટી
ઓસ્ટ્રેલિયા સામે સતત બીજી વખત શૂન્ય પર આઉટ થવાથી વિરાટ કોહલી માટે ખતરાની ઘંટી વાગી ગઈ છે. પહેલાથી જ એવી ચર્ચાઓ ચાલી રહી હતી કે આ શ્રેણી દરમિયાન વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માની કસોટી થશે, પરંતુ કોહલી ખરાબ રીતે નિષ્ફળ રહ્યો છે. વિરાટ કોહલી પાસે હવે શ્રેણીમાં ફક્ત એક જ મેચ બાકી છે. આ પછી તે એક મહિના બાદ ODI ફોર્મેટમાં રમતા જોવા મળશે. ટીમ ઇન્ડિયા પરિવર્તનના સમયગાળામાંથી પસાર થઈ રહી છે, તેથી જો વિરાટ કોહલી ટીમમાં રહેવા માંગે છે, તો તેણે રન બનાવવા પડશે.
0 પર આઉટ થયા પછી પણ ચાહકોએ સમ્માન આપ્યું
વિરાટ કોહલી આ મેચમાં 0 પર આઉટ થયો હતો, પરંતુ ચાહકોએ તેને સમ્માન આપ્યું હતું. એડિલેડ ઓવલ વિરાટ કોહલીની કારકિર્દીમાં એક ઐતિહાસિક મેદાન રહ્યું છે. તેણે આ સ્થળે નોંધપાત્ર સંખ્યામાં રન બનાવ્યા છે, તેથી જ્યારે તે આઉટ થયો, ત્યારે ચાહકોએ ઉભા થઈને તેને તાળીઓથી વધાવી લીધો. ચાહકો જાણતા હતા કે આ મેદાન પર વિરાટ કોહલીની આ છેલ્લી મેચ છે અને તે ફરીથી ત્યાં રમતા જોવા મળશે નહીં. કોહલીએ ગ્લવ્સ ઉંચા કર્યા અને ચાહકોના સમ્માનનો સ્વીકાર કર્યો.
