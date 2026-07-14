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T20I નો સમય ભૂલી જાઓ! બદલાઈ ગયો ભારત-ઇંગ્લેન્ડ પ્રથમ વનડેનો સમય, જાણો હવે કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે મેચ

ENG vs IND, 1st ODI Timing: ભારત અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે એઝબેસ્ટનમાં આજે પ્રથમ વનડે મેચ રમાશે. ઈંગ્લેન્ડમાં આ સિરીઝનું આયોજન થઈ રહ્યું છે. આ કારણ મેચનું ટાઇમિંગ સતત બદલાતું રહેશે. આવો જાણીએ પ્રથમ વનડે મેચ ક્યારે શરૂ થશે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 14, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:01 AM IST
T20I નો સમય ભૂલી જાઓ! બદલાઈ ગયો ભારત-ઇંગ્લેન્ડ પ્રથમ વનડેનો સમય, જાણો હવે કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે મેચ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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T20I નો સમય ભૂલી જાઓ! બદલાઈ ગયો ભારત-ઇંગ્લેન્ડ પ્રથમ વનડેનો સમય
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