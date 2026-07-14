/T20I નો સમય ભૂલી જાઓ! બદલાઈ ગયો ભારત-ઇંગ્લેન્ડ પ્રથમ વનડેનો સમય, જાણો હવે કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે મેચ

ENG vs IND, 1st ODI Timing: ભારતીય ટીમ માટે ઈંગ્લેન્ડનો પ્રવાસ અત્યાર સુધી નિરાશાજનક સાબિત થયો છે. ઈંગ્લેન્ડે ટીમ ઈન્ડિયાને પાંચ મેચની ટી20 સિરીઝમાં 4-0થી કારમો પરાજય આપ્યો હતો. હવે બંને દેશો વચ્ચે વનડે સિરીઝની શરૂઆત 14 જુલાઈ એટલે કે આજથી થવાની છે. આ સિરીઝમાં ટીમ ઈન્ડિયા જીત મેળવી T20Iમાં મળેલી હારનો બદલો લેવા ઈચ્છશે. T20 સિરીઝની મેચ ભારતીય સમયાનુસાર સાંજે 7 કલાકે શરૂ થઈ રહી હતી. પરંતુ વનડે સિરીઝની મેચનો સમય અલગ રહેશે.
ક્યા રમાશે ENG vs IND પ્રથમ વનડે મેચ?
ભારત અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે પ્રથમ વનડે મેચ બર્મિંઘમના એઝબેસ્ટનમાં રમાસે. આ મેદાન પર ટીમ ઈન્ડિયાનો રેકોર્ડ શાનદાર રહ્યો છે. તેણે એઝબેસ્ટનમાં 12 મેચમાંથી 8મા જીત મેળવી છે.
ક્યારે શરૂ થશે પ્રથમ વનડે મેચ?
ભારત અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે ટી20 સિરીઝની મેચ ભારતમાં સાંજે 7 કલાક કે રાત્રે 10 કલાકે શરૂ થઈ રહી હતી. પરંતુ વનડે સિરીઝની મેચ થોડી જલ્દી શરૂ થશે. ભારત અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે એઝબેસ્ટનમાં રમાનાર પ્રથમ વનડે મેચ આજે બપોરે 3.30 કલાકે શરૂ થશે.
ક્યા લાઈવ જોઈ શકશો પ્રથમ વનડે?
ભારતમાં ઈંગ્લેન્ડ અને ઈન્ડિયા વચ્ચે પ્રથમ મેચ સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્કની ચેનલો પર લાઈવ જોઈ શકાશે. અંગ્રેજી, હિંદી અને અલગ-અલગ ભાષાઓમાં મેચનું પ્રસારણ થશે. આ સિવાય જિયોહોટસ્ટાર પર લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ જોવા મળશે.
ઈંગ્લેન્ડની પ્લેઈંગ ઈલેવન
જેકબ બેથલ, બેન ડકેટ, જો રૂટ, હેરી બ્રૂક (કેપ્ટન), જોસ બટલર, સેમ કરન, વિલ જેક્સ, જોફ્રા આર્ચર, લિયામ ડોસન, જોશ ટંગ અને આદિલ રાશિદ.
ભારતની સંભવિત પ્લેઈંગ ઈલેવનઃ શુભમન ગિલ, રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ અય્યર, કેએલ રાહુલ, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, જસપ્રીત બુમરાહ, કુલદીપ યાદવ, અર્શદીપ સિંહ, ગુરનૂર બરાર.