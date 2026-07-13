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ઈંગ્લેન્ડ સામેની પ્રથમ વનડેમાં આ 4 ખેલાડીઓને પ્લેઈંગ-11માં નહીં મળે સ્થાન ! લિસ્ટમાં એક મેચ વિનર પણ સામેલ

IND vs ENG 1st ODI : ઈંગ્લેન્ડ સામેની T20 સિરીઝ હાર્યા બાદ ટીમ ઈન્ડિયા દબાણમાં હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. ટીમ હવે કોઈપણ ભોગે વાપસી કરવા માંગે છે. જેના કારણે પ્રથમ વનડે માટે ટીમ મેનેજમેન્ટ, કોચ અને કેપ્ટનને કેટલાક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવા પડશે. તેથી હાલ બધાની નજર કેપ્ટન શુભમન ગિલ પર છે.  

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 13, 2026, 06:26 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 06:26 PM IST
ઈંગ્લેન્ડ સામેની પ્રથમ વનડેમાં આ 4 ખેલાડીઓને પ્લેઈંગ-11માં નહીં મળે સ્થાન ! લિસ્ટમાં એક મેચ વિનર પણ સામેલ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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