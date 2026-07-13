/ઈંગ્લેન્ડ સામેની પ્રથમ વનડેમાં આ 4 ખેલાડીઓને પ્લેઈંગ-11માં નહીં મળે સ્થાન ! લિસ્ટમાં એક મેચ વિનર પણ સામેલ

IND vs ENG 1st ODI : ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ હવે ICC ODI વર્લ્ડ કપ 2027 માટે તૈયારી કરી રહી છે, જેના કારણે ઇંગ્લેન્ડ સામેની આગામી ODI શ્રેણી મહત્વપૂર્ણ બની રહી છે. ટીમ ઇન્ડિયા ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન આ મેચમાં વિજય મેળવવાનો પ્રયાસ કરશે જેથી શ્રેણીની શાનદાર શરૂઆત થાય. કેપ્ટન શુભમન ગિલ અને મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરે તેમની શ્રેષ્ઠ પ્લેઇંગ ઇલેવન પસંદ કરવી પડશે, જેનો અર્થ એ છે કે ચાર સ્ટાર ખેલાડીઓને બેન્ચ પર બેસવું પડી શકે છે.
ઈશાન કિશન
વિકેટકીપર-બેટ્સમેન ઈશાન કિશન પણ પ્રથમ મેચ દરમિયાન બેન્ચ પર જોવા મળી શકે છે. હાલમાં ODI ટીમમાં વિકેટકીપરની ભૂમિકા માટે KL રાહુલ પસંદગીનો વિકલ્પ હોય તેવું લાગે છે. તેથી કિશનને તેના વારાની રાહ જોવી પડશે.
વોશિંગ્ટન સુંદર
એવું લાગે છે કે સ્પિન ઓલરાઉન્ડર વોશિંગ્ટન સુંદરને પ્રથમ ODI મેચમાં તક મળે તેવી શક્યતા ઓછી છે. ટીમ ઇન્ડિયા અક્ષર પટેલ અને કુલદીપ યાદવને પસંદ કરી શકે છે. પરિણામે સુંદરને તેની તકની રાહ જોવી પડી શકે છે. તેનો પણ પ્લેઈંગમાં સમાવેશ થાય એવું લાગતું નથી.
પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા
ફાસ્ટ બોલર પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા પણ પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર રહેવાની શક્યતા છે. ટીમ ઇન્ડિયા ગુર્નૂર બ્રારને તેના સ્થાને તક આપવાનું પસંદ કરી શકે છે. ગુર્નૂરે અફઘાનિસ્તાન સામેના પ્રદર્શનથી બધાને પ્રભાવિત કર્યા હતા. તેથી તેને વધુ એક તક આપવામાં આવી શકે છે.
પ્રિન્સ યાદવ
ફાસ્ટ બોલર પ્રિન્સ યાદવ હર્ષિત રાણાના સ્થાને ટીમમાં જોડાયો છે. સંજોગોને જોતાં પહેલી મેચ માટે પ્રિન્સ યાદવને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સ્થાન મળે તેવી શક્યતા ખૂબ જ ઓછી લાગે છે, કારણ કે જસપ્રિત બુમરાહની ટીમમાં વાપસી થઈ છે. તેથી પ્રિન્સ યાદવનો પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં સમાવેશ થવો મુશ્કેલ છે.
ટીમ ઇન્ડિયાની સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવન
રોહિત શર્મા, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ ઐયર (વાઇસ-કેપ્ટન), કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, કુલદીપ યાદવ, જસપ્રિત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ, ગુર્નૂર બ્રાર.