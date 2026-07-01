/IND vs ENG : પ્રથમ T20માં જો ટીમ ઈન્ડિયાએ આટલા રન બનાવ્યા તો જીત પાક્કી ! મેચ પહેલા જાણી લો પિચ રિપોર્ટ

IND vs ENG : ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે પાંચ મેચની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણીનો પહેલી મેચ આજે રાત્રે 10:00 વાગ્યે ચેસ્ટર-લે-સ્ટ્રીટના રિવરસાઇડ ગ્રાઉન્ડ પર રમાશે. ટીમ ઇન્ડિયા પહેલીવાર આ મેદાન પર T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમશે. ત્યારે ભારતીય ચાહકોમાં ઉત્સુકતા છે કે ચેસ્ટર-લે-સ્ટ્રીટની પિચ કેવી રહેશે. આ ગ્રાઉન્ડ પર અત્યાર સુધીમાં 5 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમાઈ છે, જેમાં યજમાન ઇંગ્લેન્ડ ત્રણમાં જીત્યું છે.
દક્ષિણ આફ્રિકા અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ એવી બે ટીમો છે, જેમણે ચેસ્ટર-લે-સ્ટ્રીટના રિવરસાઇડ ગ્રાઉન્ડ પર એક-એક T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ જીતી છે. પહેલા બેટિંગ કરતી ટીમોને આ પિચ પર વધુ સફળતા મળી છે. પહેલા બેટિંગ કરતી ટીમોએ ચેસ્ટર-લે-સ્ટ્રીટના રિવરસાઇડ ગ્રાઉન્ડ પર ત્રણ T20I મેચ જીતી છે, જ્યારે બીજી બેટિંગ કરતી ટીમોએ બે જીતી છે. વિશ્વની કોઈ પણ ટીમ હજુ સુધી આ મેદાન પર 200 રન બનાવી શકી નથી.
આટલો ટાર્ગેટ આપ્યો તો ભારતની જીત પાક્કી !
જો ભારત ચેસ્ટર-લે-સ્ટ્રીટના રિવરસાઇડ ગ્રાઉન્ડ પર પ્રથમ T20 મેચ જીતવા માંગે છે, તો તેણે પહેલા બેટિંગ કરતા 200 રન બનાવવા પડશે. જો કે, પહેલા બેટિંગ કોની આવશે એ તો ટોસ પછી જ ખબર પડશે. પરંતુ જો ભારતની પહેલા બેટિંગ આવે છે અને ભારત 200 રન બનાવે છે, તો આ મેદાન પર ભારતની જીત લગભગ પાક્કી સમજો.
14 વર્ષમાં કોઈ પણ ટીમે ચેસ્ટર-લે-સ્ટ્રીટ પર T20 મેચમાં 200 રન બનાવ્યા નથી, કે કોઈ પણ ટીમે આટલા રન ચેઝ કર્યા નથી. આ મેદાન પર સૌથી વધુ સ્કોર ઇંગ્લેન્ડે 31 ઓગસ્ટ, 2013ના રોજ ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની T20 મેચમાં બનાવ્યો હતો. ઇંગ્લેન્ડે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 195 રન બનાવ્યા અને ઓસ્ટ્રેલિયા સામે 27 રનથી જીત મેળવી. ચેસ્ટર-લે-સ્ટ્રીટ પર સૌથી વધુ સફળ રન ચેઝ 140 રન છે.
ચેસ્ટર-લે-સ્ટ્રીટ પર સૌથી વધુ સફળ રન ચેઝ
30 ઓગસ્ટ, 2023ના રોજ ઇંગ્લેન્ડે ચેસ્ટર-લે-સ્ટ્રીટના રિવરસાઇડ ગ્રાઉન્ડ પર T20 મેચમાં 140 રનનો ટાર્ગેટ ચેઝ કર્યો હતો, જે સૌથી વધુ સફળ રન ચેઝ છે. જેમાં ઇંગ્લેન્ડે ન્યૂઝીલેન્ડ સામે 10 વિકેટથી મેચ જીતી. રિવરસાઇડ ગ્રાઉન્ડ સામાન્ય રીતે T20 ક્રિકેટ માટે સંતુલિત પિચ પ્રદાન કરે છે. ફાસ્ટ બોલરો નવા બોલ સાથે સ્વિંગ અને સીમ મૂવમેન્ટ મેળવી શકે છે, ખાસ કરીને જ્યારે આકાશ વાદળછાયું હોય છે. ઇનિંગ્સ આગળ વધે તેમ બેટિંગ સરળ બને છે, જેનાથી સ્ટ્રોક રમનાર આત્મવિશ્વાસ સાથે તેમના શોટ રમી શકે છે.
ચેસ્ટર-લે-સ્ટ્રીટમાં રિવરસાઇડ ગ્રાઉન્ડના રેકોર્ડ્સ
ચેસ્ટર-લે-સ્ટ્રીટની પિચ કેવી રહેશે ?
ચેસ્ટર-લે-સ્ટ્રીટના રિવરસાઇડ ગ્રાઉન્ડની પિચ સામાન્ય રીતે સંતુલિત હોય છે, જે સારો ઉછાળો આપે છે. ફાસ્ટ બોલરોને શરૂઆતમાં અને વાદળછાયા વાતાવરણમાં નવા બોલ દ્વારા ઘણીવાર મદદ કરવામાં આવે છે, પરંતુ એકવાર સ્થિર થયા પછી બેટ્સમેન મુક્તપણે રમી શકે છે.
તાજેતરની મેચોએ દર્શાવ્યું છે કે પિચ ગતિ બદલાઈ શકે છે અને સ્પિનરો મિડલ ઓવરોમાં થોડી પકડ મેળવી શકે છે. ઉત્તર ઇંગ્લેન્ડમાં ઉનાળા દરમિયાન ઝાકળ ભાગ્યે જ મોટી સમસ્યા હોય છે. જુલાઈની શરૂઆતમાં ડરહામમાં દિવસો લાંબા હોય છે અને સાંજે હવામાન ઠંડુ હોય છે, તેથી ઝાકળ ખૂબ જ ઓછી હશે અને બીજી ઇનિંગમાં બોલિંગ કરતી ટીમના બોલરોને વધુ મુશ્કેલી પડે તેવી શક્યતા નથી.