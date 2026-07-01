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IND vs ENG : પ્રથમ T20માં જો ટીમ ઈન્ડિયાએ આટલા રન બનાવ્યા તો જીત પાક્કી ! મેચ પહેલા જાણી લો પિચ રિપોર્ટ

IND vs ENG : ભારતીય ચાહકોને ઉત્સુકતા છે કે ચેસ્ટર-લે-સ્ટ્રીટની પિચ કેવી રહેશે. ચેસ્ટર-લે-સ્ટ્રીટના રિવરસાઇડ ગ્રાઉન્ડ પર અત્યાર સુધીમાં પાંચ ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમાઈ છે, જેમાંથી યજમાન ઈંગ્લેન્ડે ત્રણ જીતી છે. 
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 01, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 05:01 PM IST
IND vs ENG : પ્રથમ T20માં જો ટીમ ઈન્ડિયાએ આટલા રન બનાવ્યા તો જીત પાક્કી ! મેચ પહેલા જાણી લો પિચ રિપોર્ટ
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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