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આખરે વૈભવ સૂર્યવંશીનું ડેબ્યૂ, સચિનનો તોડ્યો રેકોર્ડ... જાણો પ્લેઈંગ-11માંથી કોનું કપાયું પત્તુ

Vaibhav Sooryavanshi debut : ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ માન્ચેસ્ટરના ઓલ્ડ ટ્રેફોર્ડ ખાતે બીજી T20માં આમને-સામને છે. ભારતીય ટીમને આયર્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન ટી20 શ્રેણીમાં શરમજનક હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. હવે, ટીમ ઇન્ડિયા ફરીથી લય મેળવવા માંગે છે. ત્યારે આજની મેચમાં વૈભવ સૂર્યવંશી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ડેબ્યૂ કરી રહ્યો છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 04, 2026, 06:48 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 07:03 PM IST
આખરે વૈભવ સૂર્યવંશીનું ડેબ્યૂ, સચિનનો તોડ્યો રેકોર્ડ... જાણો પ્લેઈંગ-11માંથી કોનું કપાયું પત્તુ
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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આખરે વૈભવ સૂર્યવંશીનું ડેબ્યૂ, સચિનનો તોડ્યો રેકોર્ડ... જાણો કોનું કપાયું પત્તુ
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