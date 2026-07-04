/આખરે વૈભવ સૂર્યવંશીનું ડેબ્યૂ, સચિનનો તોડ્યો રેકોર્ડ... જાણો પ્લેઈંગ-11માંથી કોનું કપાયું પત્તુ

Vaibhav Sooryavanshi debut : ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણીની બીજી મેચ આજે માન્ચેસ્ટરના ઓલ્ડ ટ્રેફોર્ડ ખાતે રમાઈ રહી છે. ભારતીય ટીમે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. આ મેચમાં વૈભવ સૂર્યવંશી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પદાર્પણ કરી રહ્યો છે, તેને તિલક વર્મા તરફથી ડેબ્યૂ કેપ મળી. સંજુ સેમસનની જગ્યાએ વૈભવને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. આ સાથે જ વૈભવ સૂર્યવંશીએ સચિનનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે.
ભારત માટે ડેબ્યૂ કરનાર સૌથી યુવા ક્રિકેટર
વૈભવ સૂર્યવંશી ભારત માટે ડેબ્યૂ કરનાર સૌથી નાની ઉંમરનો ક્રિકેટર બન્યો છે. તે 15 વર્ષ અને 99 દિવસની ઉંમરે ઈંગ્લેન્ડ સામે પોતાની પહેલી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી રહ્યો છે. વૈભવ સૂર્યવંશીએ દિગ્ગજ બેટ્સમેન સચિન તેંડુલકર અને મહિલા ક્રિકેટર શેફાલી વર્માના રેકોર્ડને તોડી નાખ્યા છે.
સચિન તેંડુલકરે 1989માં 16 વર્ષ અને 205 દિવસની ઉંમરે પાકિસ્તાન સામે ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કર્યું હતું. વૈભવે દાયકાઓ જૂનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે. આ પહેલા, ભારત માટે સૌથી નાની ઉંમરે ડેબ્યૂ કરનારનો રેકોર્ડ શેફાલી વર્મા (15 વર્ષ, 239 દિવસ)ના નામે હતો, પરંતુ હવે વૈભવે તેને પણ પાછળ છોડી દીધી છે.
વોશિંગ્ટન સુંદરનો રેકોર્ડ પણ તૂટ્યો
ભારતીય પુરુષોના T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સૌથી નાની ઉંમરે ડેબ્યુ કરવાનો રેકોર્ડ અગાઉ વોશિંગ્ટન સુંદર (18 વર્ષ, 80 દિવસ)ના નામે હતો, જે રેકોર્ડ વૈભવે હવે પોતાના નામે કરી લીધો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સૌથી નાની ઉંમરે ડેબ્યૂ કરનાર ખેલાડીઓ
1. વૈભવ સૂર્યવંશી: 15 વર્ષ, 99 દિવસ (T20, ઇંગ્લેન્ડ સામે, 2026)
2. શેફાલી વર્મા: 15 વર્ષ, 239 દિવસ (T20, દક્ષિણ આફ્રિકા સામે, 2019)
3. સચિન તેંડુલકર: 16 વર્ષ, 205 દિવસ (ટેસ્ટ, પાકિસ્તાન સામે, 1989)
4. જેમીમાહ રોડ્રિગ્સ: 17 વર્ષ, 130 દિવસ (T20, દક્ષિણ આફ્રિકા સામે, 2018)
5. પાર્થિવ પટેલ: 17 વર્ષ, 153 દિવસ (ટેસ્ટ, ઇંગ્લેન્ડ સામે, 2002)
A historic day for Indian cricket 💙
Vaibhav Sooryavanshi makes his #TeamIndia debut at 1️⃣5️⃣ years, 9⃣9⃣ days 👏#ENGvIND pic.twitter.com/qwS2hx4RW8
— BCCI (@BCCI) July 4, 2026
વિશ્વ રેકોર્ડ હજુ પણ હસન રઝાના નામે
ભલે વૈભવ ભારતનો સૌથી યુવા આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કરનાર ખેલાડી બન્યો છે, પરંતુ સૌથી યુવા આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કરવાનો વૈશ્વિક રેકોર્ડ હજુ પણ પાકિસ્તાનના હસન રઝાના નામે છે. હસન રઝાએ 1996માં માત્ર 14 વર્ષ અને 227 દિવસની ઉંમરે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. ત્યારબાદ તેણે 14 વર્ષ અને 233 દિવસની ઉંમરે વનડે ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. તે વિશ્વનો એકમાત્ર ખેલાડી છે જેણે 15 વર્ષની ઉંમર પહેલા આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ રમી છે.
ભારતની પ્લેઈંગ ઈલેવન
વૈભવ સૂર્યવંશી, અભિષેક શર્મા, ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, હર્ષિત રાણા, અર્શદીપ સિંહ, રવિ બિશ્નોઈ અને વરુણ ચક્રવર્તી.