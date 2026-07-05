/IND vs ENG: ટીમ ઈન્ડિયાની હારના 4 મોટા કારણ, ઈંગ્લેન્ડ સામે મળ્યો પરાજય

India vs England 2nd T20I: ઈંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ માન્ચેસ્ટરના ઓલ્ટ ટ્રેફર્ડમાં રમાયેલી બીજી ટી20 મેચમાં ભારતીય ટીમે હારનો સામનો કરવો પડ્યો. પરંતુ આ મેચમાં યુવા સનસની વૈભવ સૂર્યવંશીના રૂપમાં ભારતનો એક નવો સિતારો દુનિયાને સામે આવ્યો, પરંતુ યજમાન ટીમે જેકબ બેથેલની 46 બોલમાં 76 રનની અણનમ ઈનિંગે ભારતની આશા પર પાણી ફેરવી દીધું. ભારતે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 190 રન બનાવ્યા હતા. એક સમયે ઈંગ્લેન્ડે 133 રન પર 5 વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી અને તેને અંતિમ 28 બોલમાં 56 રનની જરૂર હતી. ત્યારે લાગ્યું કે મેચ ભારતના હાથમાં છે. પરંતુ બેથેલની શાનદાર ઈનિંગને કારણે ઈંગ્લેન્ડની ટીમ સિરીઝમાં 1-0થી આગળ થઈ ગઈ છે. તમે પણ જાણો ભારતીય ટીમની હારના ચાર મહત્વના કારણો..
ઈશાન કિશનની ધીમી બેટિંગ
ઓલ્ટ ટ્રેફર્ડની પિચ બેટરોને મદદરૂપ માનવામાં આવી રહી હતી. આ પિચ પર ઈશાન કિશને ધીમી બેટિંગ કરી. તેણે 40 બોલનો સામનો કરતા માત્ર 49 રન બનાવ્યા હતા. ટી20 ક્રિકેટની દ્રષ્ટિએ સપાટ પિચ પર તેની સ્ટ્રાઇક રેટ સાધારણ રહી. જો ઈશાને ઝડપથી રન બનાવ્યા હોત તો ભારતીય ટીમનો સ્કોર 210 રન સુધી પહોંચી શક્યો હોત.
રવિ બિશ્નોઈના 3 નો બોલ અને મોંઘી બોલિંગ
લેગ સ્પિનર રવિ બિશ્નોઈ માટે મુકાબલો કોઈ ખરાબ સપના સમાન રહ્યો. તેણે ચાર ઓવરમાં 60 રન આપી દીધા હતા. બિશ્નોઈના આ મોંઘા સ્પેલનું કારણ તેના ત્રણ નો-બોલ રહ્યાં. ટી20 ફોર્મેટમાં નો-બોલ કોઈ ગુના સમાન છે, કારણ કે તે વિપક્ષી ટીમને ફ્રી-હિટની ભેટ આપે છે. દબાણને કારણે બિશ્નોઈ પોતાની લાઈન-લેંથથી ભટકી ગયો, જેનો ફાયદો ઈંગ્લેન્ડે ઉઠાવ્યો હતો.
હર્ષિત રાણાનો ફ્લોપ શોપ
યુવા ફાસ્ટ બોલર હર્ષિત રાણા પાસે ટીમને આશાઓ હતી, પરંતુ તે સતત બીજી મેચમાં પોતાની છાપ છોડવામાં નિષ્ફળ રહ્યો. રાણાએ 3 ઓવરમાં 30 રન આપ્યા અને કોઈ વિકેટ લઈ શક્યો નહીં. તે બેટરોને રોકી પણ શક્યો નહીં.
અર્થદીપની તે ઓવર, જેણે પાસું પલટી નાખ્યું
ભારતીય ફાસ્ટ બોલિંગની કમાન સંભાળી રહેલા અર્શદીપ સિંહે આ મેચમાં શરૂઆત સારી કરી અને પ્રથમ ઓવરમાં બે વિકેટ ઝટપી. પરંતુ તેની બીજી ઓવર ટીમને ભારે પડી. પોતાની એક ઓવરમાં દિશાહીન બોલિંગને કારણે અર્શદીપે 27 રન આપી દીધા. આ ઓવરે ઈંગ્લેન્ડની ટીમને મોમેન્ટમ આપ્યું હતું, જેની તેને મેચમાં વાપસી કરવા માટે જરૂર હતી.