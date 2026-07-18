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રાહુલ-કુલદીપની એન્ટ્રી, આ બે ખેલાડીઓનું કપાશે પત્તુ... લોર્ડ્સ વનડેમાં આવી હશે ભારતની પ્લેઈંગ ઈલેવન

Ind vs Eng 3rd ODI : ભારત અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે લોર્ડસમાં ત્રીજી અને નિર્ણાયક વનડે રમાશે, આ મેચ જે ટીમ જીતશે તે સિરીઝ પર કબજો કરશે. કારણ કે 3 મેચની વનડે સિરીઝ 1-1ની બરાબરી પર છે, પ્રથમ વનડેમાં ભારતીય ટીમે શાનદાર જીત નોંધાવી હતી. તો બીજી મેચમાં ઈંગ્લેન્ડે વાપસી કરી હતી અને ભારતને હરાવ્યું હતું, તેથી લોર્ડ્સમાં રમાનારી છેલ્લી મેચ નિર્ણાયક બનશે. આ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં બે ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 18, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 04:36 PM IST
રાહુલ-કુલદીપની એન્ટ્રી, આ બે ખેલાડીઓનું કપાશે પત્તુ... લોર્ડ્સ વનડેમાં આવી હશે ભારતની પ્લેઈંગ ઈલેવન

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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