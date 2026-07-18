/રાહુલ-કુલદીપની એન્ટ્રી, આ બે ખેલાડીઓનું કપાશે પત્તુ... લોર્ડ્સ વનડેમાં આવી હશે ભારતની પ્લેઈંગ ઈલેવન

Team India Playing 11 : ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી અત્યાર સુધી ખૂબ જ રોમાંચક રહી છે. બંને ટીમો લોર્ડ્સમાં એક-એક જીત બાદ મેદાનમાં ઉતરશે. ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની ત્રીજી વનડે મેચ આવતીકાલે લંડનના ઐતિહાસિક લોર્ડ્સ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર ભારતીય સમય મુજબ બપોરે 3:30 વાગ્યે રમાશે.
લોર્ડ્સમાં આ ત્રીજી અને નિર્ણાયક વનડે જીતનારી ટીમ શ્રેણી જીતશે. ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની આ ટક્કર રોમાંચક બનવાની છે, કારણ કે જે ટીમ આ મેચ જીતશે તે સિરીઝ પર કબજો જમાવશે. બંને ટીમો શાનદાર ફોર્મમાં હોવાથી આ મેચ કોણ જીતશે તેની ભવિષ્યવાણી કરવી મુશ્કેલ છે. ટીમ ઇન્ડિયા આવતીકાલે લોર્ડ્સ ખાતે ઇંગ્લેન્ડ સામેની ત્રીજી વનડે માટે તેની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં બે મોટા ફેરફારો કરી શકે છે.
ઈશાન કિશનનું કપાશે પત્તુ
અચાનક બીમારીના કારણે બીજી વનડેમાંથી બહાર થયેલા વિકેટકીપર-બેટ્સમેન કેએલ રાહુલના ફિટ થવાની અને સીધી પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં એન્ટ્રી કરવાની શક્યતા છે. રાહુલની ગેરહાજરીમાં ઈશાન કિશને કાર્ડિફમાં વિકેટકીપિંગની જવાબદારી સંભાળી હતી, પરંતુ પ્રભાવ પાડવામાં નિષ્ફળ ગયો હતો, 8 બોલમાં માત્ર 1 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. કેએલ રાહુલ સંપૂર્ણ ફિટ હોવાથી ઈશાન કિશનને પોતાનું સ્થાન ખાલી કરવું પડશે. રાહુલની વાપસી મિડલ ઓર્ડરમાં ખૂબ જ જરૂરી સ્થિરતા અને અનુભવ લાવશે.
કુલદીપ યાદવની પ્લેઈંગ-11માં એન્ટ્રી
વોશિંગ્ટન સુંદર ઈંગ્લેન્ડ સામેની ત્રીજી વનડેમાંથી બહાર થયો છે. બીજી વનડેમાં પ્રથમ ઇનિંગની 33મી ઓવર દરમિયાન સાકિબ મહમૂદની ઓવરમાં તેને ઈજા થઈ હતી. વોશિંગ્ટન સુંદર બહાર થતા ભારતના લોઅર મિડલ ઓર્ડરમાં કમી પડશે અને વિશ્વાસપાત્ર ઓફ સ્પિન વિકલ્પની ખોટ પડશે. આ સમસ્યાને ઉકેલવા માટે ટીમ મેનેજમેન્ટ સ્પિનર કુલદીપ યાદવને લાવી શકે છે, જે મિડલ ઓવરો દરમિયાન ભારત માટે વિકેટ લેવા માટે સ્પિનર અક્ષર પટેલને સાથ આપશે.
ત્રીજી વનડે માટે ભારતની સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવન
રોહિત શર્મા, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ ઐયર, કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, કુલદીપ યાદવ, ગુર્નૂર બ્રાર, જસપ્રીત બુમરાહ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા.