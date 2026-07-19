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રોહિત શર્મા-વિરાટ કોહલીએ લોર્ડ્સમાં રચ્યો ઇતિહાસ, આ સિદ્ધિ મેળવનાર પ્રથમ ભારતીય જોડી બની

IND vs ENG 3rd ODI : 19 જુલાઈના રોજ લોર્ડ્સ ખાતે ઈંગ્લેન્ડ સામેની ત્રીજી વનડે દરમિયાન રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીની જોડીએ ઇતિહાસ રચ્યો. તેઓ 400 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમનાર પ્રથમ ભારતીય જોડી બની છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 19, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 04:39 PM IST
રોહિત શર્મા-વિરાટ કોહલીએ લોર્ડ્સમાં રચ્યો ઇતિહાસ, આ સિદ્ધિ મેળવનાર પ્રથમ ભારતીય જોડી બની

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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