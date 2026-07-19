/રોહિત શર્મા-વિરાટ કોહલીએ લોર્ડ્સમાં રચ્યો ઇતિહાસ, આ સિદ્ધિ મેળવનાર પ્રથમ ભારતીય જોડી બની

IND vs ENG 3rd ODI : ભારતના બે સૌથી અનુભવી બેટ્સમેન, રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીએ 19 જુલાઈના રોજ લોર્ડ્સમાં ઈંગ્લેન્ડ સામેની ત્રીજી અને નિર્ણાયક વનડે દરમિયાન એક મોટી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. આ બંને દિગ્ગજોએ ભારતીય જોડી તરીકે 400 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચો સાથે રમવાનો ઐતિહાસિક રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. રોહિત અને વિરાટની જોડીએ ભારત માટે સૌથી વધુ સંયુક્ત આંતરરાષ્ટ્રીય મેચો રમનાર જોડી તરીકે રેકોર્ડ નોંધાવ્યો છે.
તેમણે અગાઉના સચિન તેંડુલકર અને રાહુલ દ્રવિડના રેકોર્ડને તોડી નાખ્યો છે, જેમણે 391 મેચો સાથે રમી હતી. હવે લોર્ડ્સમાં આ 400મી મેચ સાથે આ જોડીએ ભારતીય ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં એક નવો અધ્યાય ઉમેર્યો છે.
જોકે, વિશ્વ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ મેચો એકસાથે રમવાનો રેકોર્ડ હજુ પણ શ્રીલંકાના કુમાર સંગાકારા અને મહેલા જયવર્ધનેનો છે, જેમણે એકસાથે 550 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી હતી. 400 મેચો સાથે રોહિત અને વિરાટ આ યાદીમાં છઠ્ઠા સ્થાને પહોંચી ગયા છે.
18 વર્ષની શાનદાર સફર
રોહિત શર્માએ 2007માં આંતરરાષ્ટ્રીય લેવલે પ્રવેશ કર્યો હતો, જ્યારે વિરાટ કોહલીએ 2008માં આંતરરાષ્ટ્રીય લેવલે એન્ટ્રી કરી હતી. છેલ્લા 18 વર્ષોમાં આ બંને ભારતીય બેટિંગ માટે મજબૂતીના આધારસ્તંભ રહ્યા છે.
આ સમયગાળા દરમિયાન, ભારતે ત્રણ T20 વર્લ્ડ કપ, એક ODI વર્લ્ડ કપ અને બે ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી ટાઇટલ જીત્યા છે. બંને ખેલાડીઓ હવે T20 અને ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ ચૂક્યા છે અને ફક્ત ODI ક્રિકેટ રમે છે.
ODI ક્રિકેટમાં વિરાટ કોહલી ભારતનો બીજા ક્રમનો સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી છે. તેના નામે 14,867 રન છે, જ્યારે રોહિત શર્મા 11,757 રન સાથે ત્રીજા ક્રમે છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં એકસાથે સૌથી વધુ મેચ રમનાર જોડી
|જોડી
|મેચ
|કુમાર સંગાકારા/મહેલા જયવર્દને (શ્રીલંકા)
|550
|તિલકરત્ને દિલશાન/મહેલા જયવર્દને (શ્રીલંકા)
|426
|કુમાર સંગાકારા / તિલકરત્ને દિલશાન (શ્રીલંકા)
|418
|સનથ જયસૂર્યા / મુથૈયા મુરલીધરન (શ્રીલંકા)
|408
|જેક કાલિસ/માર્ક બાઉચર (દક્ષિણ આફ્રિકા)
|407
|રોહિત શર્મા / વિરાટ કોહલી (ભારત)
|400
|સચિન તેંડુલકર / રાહુલ દ્રવિડ (ભારત)
|391
|સનથ જયસૂર્યા / ચામિંડા વાસ (શ્રીલંકા)
|391