/આ ભારતીય બોલરની કારકિર્દી ખતમ ? ત્રીજી T20માંથી થઈ શકે છે બહાર, છેલ્લી મેચમાં બન્યો હતો હારનું કારણ

Ravi Bishnoi : ટીમ ઈન્ડિયાનો આ બોલર છેલ્લી T20 મેચમાં ટીમની હાર પાછળ મુખ્ય ગુનેગાર સાબિત થયો હતો. માન્ચેસ્ટરમાં ઈંગ્લેન્ડ સામે રમાયેલી બીજી T20 મેચમાં આ ક્રિકેટર ભારતની હારનું કારણ સાબિત થયો હતો. મેચ દરમિયાન લેગ-સ્પિનર રવિ બિશ્નોઈએ પોતાની ચાર ઓવરમાં 60 રન આપ્યા હતા, જેનો ઈકોનોમી રેટ 15 હતો. મેચનો ટર્નિંગ પોઈન્ટ 17મી ઓવરમાં આવ્યો, જ્યારે ઈંગ્લેન્ડ જીતની નજીક હતું, ત્યારે બિશ્નોઈએ પોતાનો સંયમ સંપૂર્ણપણે ગુમાવી દીધો.
બિશ્નોઈએ પોતાની પહેલી બે બોલ પર ઓવરસ્ટેપ કર્યું, ઈંગ્લેન્ડને બે નો-બોલ આપ્યા, જેનો જેકબ બેથેલે શાનદાર રીતે ફાયદો ઉઠાવ્યો. ડાબા હાથના બેટ્સમેને તે 17મી ઓવરમાં ત્રણ જોરદાર છગ્ગા ફટકાર્યા. બિશ્નોઈએ ઓવરમાં કુલ 29 રન આપ્યા, જેનાથી ભારતની વાપસી અને જીતની આશાઓ પર પાણી ફરી વળ્યું.
પહેલા બેટિંગ કરતા ભારતે 190/7નો સ્કોર બનાવ્યો હતો. ઈંગ્લેન્ડે 191 રનનો ટાર્ગેટ એક ઓવર બાકી રહેતાં ચેઝ કર્યો, જેમાં જેકબ બેથેલ 76 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો અને તેની ટીમ માટે યાદગાર જીત મેળવી. આ હાર રવિ બિશ્નોઈ માટે ખાસ કરીને પીડાદાયક હતી, કારણ કે તે ભારતની હારનું મુખ્ય કારણ હતો.
શું આ ભારતીય બોલરની કારકિર્દી ખતમ ?
ઈંગ્લેન્ડ સામેની ત્રીજી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ માટે રવિ બિશ્નોઈને ભારતની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર કરી શકાય છે, જેમાં ઓફ-સ્પિનર વોશિંગ્ટન સુંદર તેનું સ્થાન લઈ શકે છે. જો બિશ્નોઈને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર કરવામાં આવે છે, તો તેના માટે વાપસી કરવી અત્યંત મુશ્કેલ બની જશે. પરિણામે ટીમ ઈન્ડિયામાંથી લાંબા સમય સુધી ગેરહાજરી તેની કારકિર્દીનો અંત લાવી શકે છે. ખરાબ બોલિંગ પ્રદર્શનને કારણે રવિ બિશ્નોઈને ઇંગ્લેન્ડ સામેની ત્રીજી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ માટે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર કરવામાં આવી શકે છે.
હારનું કારણ બન્યો બિશ્નોઈ
191 રનના ટાર્ગેટનો બચાવ કરતી વખતે ભારતે શાનદાર શરૂઆત કરી કારણ કે અર્શદીપ સિંહે ફિલ સોલ્ટ અને જોસ બટલર બંનેને શરૂઆતમાં જ આઉટ કર્યા. જોકે, ઓલ્ડ ટ્રેફોર્ડની ફાસ્ટ પિચ પર ઇંગ્લિશ બેટ્સમેનોએ ભારતના સ્પિન આક્રમણને નિશાન બનાવ્યું. અક્ષર પટેલે નિયંત્રણ જાળવી રાખ્યું, ત્યારે રવિ બિશ્નોઈ અને વરુણ ચક્રવર્તીએ સંઘર્ષ કર્યો, જેના કારણે ઇંગ્લિશ બેટ્સમેનો સેટ થઈ ગયા.
ભારતે મજબૂત સ્કોર બનાવ્યો અને બેટ અને બોલ બંનેથી શાનદાર પ્રદર્શન કરવા છતાં રવિ બિશ્નોઈનો ખર્ચાળ સ્પેલ નિર્ણાયક સાબિત થયો. લેગ-સ્પિનર રવિ બિશ્નોઈએ ભારત માટે 46 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 20.45ની બોલિંગ સરેરાશથી 64 વિકેટ લીધી છે.