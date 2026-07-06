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આ ભારતીય બોલરની કારકિર્દી ખતમ ? ત્રીજી T20માંથી થઈ શકે છે બહાર, છેલ્લી મેચમાં બન્યો હતો હારનું કારણ

Ravi Bishnoi : માન્ચેસ્ટરમાં રમાયેલી ઈંગ્લેન્ડ સામેની બીજી T20 મેચમાં ભારતની હાર માટે રવિ બિશ્નોઈને જવાબદાર ગણવામાં આવ્યો હતો. મેચ દરમિયાન લેગ-સ્પિનર રવિ બિશ્નોઈએ ચાર ઓવર ફેંકી અને 60 રન આપ્યા હતા.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 06, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 02:25 PM IST
આ ભારતીય બોલરની કારકિર્દી ખતમ ? ત્રીજી T20માંથી થઈ શકે છે બહાર, છેલ્લી મેચમાં બન્યો હતો હારનું કારણ
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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