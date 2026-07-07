/મેચની ગણતરીની કલાકો પહેલા ખરાબ સમાચાર, વૈભવ સૂર્યવંશી ઈજાગ્રસ્ત ! ત્રીજી T20માં રમવા અંગે સસ્પેન્સ

Vaibhav Sooryavanshi Injured : સ્ટાર ખેલાડી વૈભવ સૂર્યવંશીએ માત્ર 15 વર્ષની ઉંમરે ટીમ ઈન્ડિયા માટે ડેબ્યૂ કરીને ઇતિહાસ રચ્યો. તેને ઈંગ્લેન્ડ સામેની શ્રેણી દરમિયાન ડેબ્યૂ કરવાની તક આપવામાં આવી હતી. તેણે પોતાની પહેલી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું નહોતું અને માત્ર 14 રન જ બનાવી શક્યો હતો.
ત્રીજી T20 મેચ માટે બધાની નજર તેના પર છે, પરંતુ મેચ પહેલાની પ્રેક્ટિસ દરમિયાન તેને ઈજા થઈ છે. પ્રેક્ટિસ સેશન દરમિયાન બેટિંગ કરતી વખતે, તેને સીધો પાંસળી પર બોલ વાગ્યો હતો, જેના કારણે તે પીડામાં દેખાતો હતો. પરિણામે ત્રીજી T20 મેચમાં તેના રમવા અંગે સસ્પેન્સ છે.
વૈભવ સૂર્યવંશી ઈજાગ્રસ્ત !
ત્રીજી T20 મેચ પહેલા વૈભવ સૂર્યવંશી થ્રો-ડાઉન સ્પેશિયાલિસ્ટ રઘુ સામે પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યો હતો. રઘુએ એક ફાસ્ટ બોલ ફેંક્યો જે વૈભવને સીધો પાંસળી પર વાગ્યો. તે ખૂબ પીડામાં હોય તેવું લાગતું હતું અને તરત જ બેસી ગયો. વૈભવની ઈજાની ગંભીરતા હજુ સુધી જાહેર થઈ નથી. ચાહકો આશા છે કે ઈજા ગંભીર ના હોય અને તે ત્રીજી T20 માટે ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ ઈલેવનનો ભાગ હોય.
A mini scare for Vaibhav Sooryavanshi at the nets at Trent Bridge.
While batting against a throwdown specialist, he was hit on his ribs. He went down immediately.
Later he was attended by the physio at the sides and was soon back to batting at the nets, completing his full… pic.twitter.com/Mkixz5EmqM
— The CricHub (@thecrichub_live) July 6, 2026
પહેલી T20માં કોઈ ખાસ પ્રદર્શન નહીં
આયર્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન તક ન આપ્યા બાદ વૈભવને ઇંગ્લેન્ડ સામેની શ્રેણીની બીજી T20માં રમવાની તક મળી. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કરતા તેણે નિર્ભય અભિગમ દર્શાવ્યો, 10 બોલમાં 14 રન બનાવ્યા. તેની ઇનિંગમાં બે જબરદસ્ત છગ્ગા હતા. જોફ્રા આર્ચર અને જોશ ટંગની બોલિંગમાં એક-એક છગ્ગો ફટકાર્યો. વૈભવને તક આપવા માટે સંજુ સેમસનને પડતો મૂકવાનો નિર્ણય ક્રિકેટ વર્તુળોમાં સતત ચર્ચાનો વિષય રહ્યો છે.