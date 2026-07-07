Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /મેચની ગણતરીની કલાકો પહેલા ખરાબ સમાચાર, વૈભવ સૂર્યવંશી ઈજાગ્રસ્ત ! ત્રીજી T20માં રમવા અંગે સસ્પેન્સ

મેચની ગણતરીની કલાકો પહેલા ખરાબ સમાચાર, વૈભવ સૂર્યવંશી ઈજાગ્રસ્ત ! ત્રીજી T20માં રમવા અંગે સસ્પેન્સ

Vaibhav Sooryavanshi Injured : સ્ટાર ખેલાડી વૈભવ સૂર્યવંશીને ત્રીજી ટી20 મેચ પહેલા ઈજા થઈ છે. પ્રેક્ટિસ દરમિયાન બેટિંગ કરતી વખતે તેને ઈજા થઈ હતી. આ ઈજાને કારણે હવે ત્રીજી મેચમાં રમવા અંગે સસ્પેન્સ છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 07, 2026, 08:33 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 08:33 PM IST
મેચની ગણતરીની કલાકો પહેલા ખરાબ સમાચાર, વૈભવ સૂર્યવંશી ઈજાગ્રસ્ત ! ત્રીજી T20માં રમવા અંગે સસ્પેન્સ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
મહા-ઉત્સવ આરોગ્યનો: ZEE 24 કલાકના સ્ટેજ પર જ્યારે ઉતર્યા ગુજરાતના ૨૫ 'રિયલ લાઈફ સુપર
Z 24 Kalak Health conclave 202614 min ago
2
8th Pay Commission37 min ago
3
Cristiano Ronaldo44 min ago
4
surat rain1 hr ago
5
HDFC bank1 hr ago