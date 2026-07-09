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તિલક પર આટલી મહેરબાની કેમ ? સંજુને મળી શકે છે વધુ એક તક... પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં થશે ફેરફાર

IND vs ENG 4th T20 : ઇંગ્લેન્ડ સામેની ચોથી ટી20 મેચમાં ભારત માટે કરો યા મરો જેવી સ્થિતિ છે. સતત હાર અને ત્રીજી મેચમાં 76 રનમાં ઓલઆઉટ થયા બાદ પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં ફેરફાર લગભગ નક્કી જ છે. સંજુ સેમસનની વાપસી થઈ શકે છે, જ્યારે વોશિંગ્ટન સુંદરને પણ તક મળી શકે છે. ગૌતમ ગંભીરનો તિલક વર્મા પર વિશ્વાસ પણ ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 09, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 05:53 PM IST
તિલક પર આટલી મહેરબાની કેમ ? સંજુને મળી શકે છે વધુ એક તક... પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં થશે ફેરફાર

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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