/તિલક પર આટલી મહેરબાની કેમ ? સંજુને મળી શકે છે વધુ એક તક... પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં થશે ફેરફાર

IND vs ENG 4th T20 : ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની પાંચ મેચની ટી20 શ્રેણી હવે નિર્ણાયક તબક્કામાં પહોંચી ગઈ છે. 9 જુલાઈએ બ્રિસ્ટલના કાઉન્ટી ગ્રાઉન્ડ ખાતે યોજાનારી ચોથી મેચ ટીમ ઇન્ડિયા માટે કરો યા મરો જેવી મેચ છે. જો ભારત આ મેચ હારી જાય છે, તો ઇંગ્લેન્ડ શ્રેણી જીતી જશે.
પ્રથમ મેચ વરસાદને કારણે ધોવાઈ ગઈ હતી, પરંતુ ત્યારબાદ ઇંગ્લેન્ડે સતત બે મેચ જીતીને ભારતીય ટીમને પાછળ ધકેલી દીધી હતી. નોટિંગહામ ખાતે રમાયેલી ત્રીજી ટી20માં ભારત ફક્ત 76 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું. રનની દ્રષ્ટિએ ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ભારતનો સૌથી મોટો પરાજય હતો.
સતત હાર બાદ દબાણ વધ્યું
શ્રેયસ ઐયરની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ભારત આયર્લેન્ડ સામે 0-2થી ટી20 શ્રેણી હારી ચૂક્યું છે. પરિણામે ગૌતમ ગંભીરની હેડ કોચ તરીકે નિમણૂક બાદ ટીમના પરિવર્તનની ચર્ચા થઈ રહી છે. ભારત સતત પાંચ ટી20 મેચમાં જીત નોંધાવવામાં નિષ્ફળ રહ્યું છે, જે ટીમનો સૌથી લાંબો જીત વિનાનો સિલસિલો છે.
શ્રેયસ ઐયરના કેપ્ટનશિપ રેકોર્ડે પણ ચિંતાઓ ઉભી કરી છે. તેણે તેની છેલ્લી 12 ટી20 મેચમાં ફક્ત એક જ જીત નોંધાવી છે, 10માં હાર થઈ છે અને એક રદ કરવામાં આવી હતી.
તિલક વર્મા પર વિશ્વાસ કેમ ?
સૌથી મહત્વપૂર્ણ ચર્ચાનો મુદ્દો તિલક વર્માને સતત કેમ તક આપવામાં આવી રહી છે. વાઈસ-કેપ્ટન બન્યા પછી તેણે 19, 55, 13, 24 અને 3* રન બનાવ્યા છે. જ્યારે તેણે આયર્લેન્ડ સામે 55 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી, પરંતુ તે ટીમને એક રનની હારથી બચાવવા માટે પૂરતી નહોતી. ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ પર તેના તાજેતરનો સ્કોર 13, 24 (અણનમ), અને 3 રહ્યો છે. આમ છતાં, ટીમ મેનેજમેન્ટ અને ગૌતમ ગંભીરને તેના પર વિશ્વાસ છે.
સંજુ સેમસનને હવે તક મળશે ?
સંજુ સેમસનને બહાર રાખવા બદલ ભારતીય ટીમને નોંધપાત્ર ટીકાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. T20 વર્લ્ડ કપ જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવનાર સેમસનને ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન ચેસ્ટર-લે-સ્ટ્રીટ T20માં ફક્ત એક જ તક મળી હતી જ્યાં તેણે ફક્ત 1 રન બનાવ્યો હતો. ત્યારબાદ યુવા વૈભવ સૂર્યવંશીને તેના સ્થાને મેદાનમાં ઉતારવામાં આવ્યો હતો. ત્રીજી ટી20માં ખરાબ બેટિંગ પ્રદર્શન બાદ ચોથી મેચ માટે સંજુ સેમસનની વાપસી થવાની પ્રબળ શક્યતા છે. ટીમ મેનેજમેન્ટ બેટિંગ લાઇનઅપને મજબૂત બનાવવા માટે ફેરફારો કરી શકે છે.
વોશિંગ્ટન સુંદરની એન્ટ્રી થઈ શકે છે
ભારતીય ટીમ તેની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં બીજો ફેરફાર કરી શકે છે. ઓલરાઉન્ડર વોશિંગ્ટન સુંદરને તક મળે તેવી શક્યતા છે. તે બેટિંગ અને બોલિંગ બંને વિભાગોમાં સંતુલન લાવી શકે છે. સુંદર અક્ષર પટેલ અથવા વરુણ ચક્રવર્તીનું સ્થાન લઈ શકે છે. જોકે, અંતિમ નિર્ણય મેચ પહેલા પિચ અને પરિસ્થિતિઓનું મૂલ્યાંકન કર્યા પછી લેવામાં આવશે.
ઇંગ્લેન્ડની ટીમમાં કોઈ ફેરફારની અપેક્ષા નથી
બીજી બાજુ ઇંગ્લેન્ડ સતત સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યું છે. તેના ફાસ્ટ બોલરોએ ભારતીય બેટિંગ લાઇનઅપને સફળ થવા દીધી નથી, જ્યારે તેના બેટિંગ ક્રમમાં લગભગ દરેક ખેલાડી યોગદાન આપી રહ્યો છે. પરિણામે યજમાન ટીમ તેની ટીમ સાથે ચેડા કરવા માટે તૈયાર દેખાતી નથી.
બ્રિસ્ટલની પિચ અને હવામાન
બ્રિસ્ટલમાં હવામાન ચોખ્ખું રહેવાની શક્યતા છે. ગયા વર્ષે અહીં ઇંગ્લેન્ડ અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વચ્ચે હાઇ-સ્કોરિંગ મેચ યોજાઈ હતી. જોકે, તાજેતરના મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન આ સ્થળે ઓછા સ્કોરવાળી મેચો પણ જોવા મળી હતી. આ જોતાં મેચ દરમિયાન પિચનું વર્તન મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી શકે છે.
ભારતની સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવન:
અભિષેક શર્મા, વૈભવ સૂર્યવંશી, ઇશાન કિશન (વિકેટકીપર), શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), તિલક વર્મા/સંજુ સેમસન, શિવમ દુબે, વોશિંગ્ટન સુંદર, હર્ષિત રાણા, પ્રિન્સ યાદવ, અર્શદીપ સિંહ, વરુણ ચક્રવર્તી.
ઇંગ્લેન્ડની સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવન:
ફિલ સોલ્ટ, જોસ બટલર (વિકેટકીપર), હેરી બ્રુક (કેપ્ટન), જેકબ બેથેલ, ટોમ બેન્ટન, સેમ કરન, વિલ જેક્સ, લિયામ ડોસન, જોફ્રા આર્ચર, આદિલ રશીદ, જોશ ટંગ.