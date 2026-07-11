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છેલ્લી T20માં બદલાઈ જશે ટીમ ઇન્ડિયાની પ્લેઈંગ-11... સંજુ સેમસનની વાપસી લગભગ નક્કી, આ ખેલાડી થશે બહાર

IND vs ENG 5th T20 : સાઉથમ્પ્ટનમાં રમાનારી મેચ ભારતીય કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયર માટે વ્યક્તિગત સ્તરે પણ મહત્વપૂર્ણ રહેશે. ટી20 ટીમની કમાન સંભાળ્યા પછી તે હજુ એક પણ મેચ જીતી શક્યો નથી. બ્રિસ્ટલમાં તેણે શાનદાર કેપ્ટનશીપ ઈનિંગ રમી હતી, પરંતુ તે ટીમને જીત અપાવી શક્યો નહોતો. 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 11, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 03:33 PM IST
છેલ્લી T20માં બદલાઈ જશે ટીમ ઇન્ડિયાની પ્લેઈંગ-11... સંજુ સેમસનની વાપસી લગભગ નક્કી, આ ખેલાડી થશે બહાર

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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