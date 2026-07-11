/છેલ્લી T20માં બદલાઈ જશે ટીમ ઇન્ડિયાની પ્લેઈંગ-11... સંજુ સેમસનની વાપસી લગભગ નક્કી, આ ખેલાડી થશે બહાર

IND vs ENG 5th T20 : ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણીની અંતિમ મેચ 11 જુલાઈના રોજ સાઉથમ્પ્ટનના રોઝ બાઉલ ખાતે રમાશે. ટીમ ઇન્ડિયા જે પહેલાથી જ શ્રેણી હારી ચૂકી છે, તેના માટે આ મેચ પ્રતિષ્ઠાનો જંગ છે. યજમાન ઇંગ્લેન્ડ શ્રેણીમાં 3-0થી આગળ છે અને અંતિમ મેચ જીતીને 4-0થી જીત મેળવવાનો ટાર્ગેટ રાખશે.
શ્રેયસ ઐયરની કેપ્ટનશીપમાં ભારતીય ટીમે હજુ સુધી જીત નોંધાવી નથી. પરિણામે ભારતીય કેપ્ટન સામે સાઉથમ્પ્ટનમાં આ હારનો સિલસિલો તોડવાનો પડકાર છે. ભારતની જીતથી શ્રેણી 1-3થી સમાપ્ત થશે, જ્યારે હારથી 0-4થી વ્હાઇટવોશ થશે.
ભારતનું બેટિંગ પ્રદર્શન નિરાશાજનક
માન્ચેસ્ટરમાં રમાયેલી બીજી T20 સિવાય ભારતીય ટીમ આ શ્રેણીમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે મોટો પડકાર ઉભો કરવામાં નિષ્ફળ રહી છે. ખાસ કરીને બેટિંગ પ્રદર્શન નિરાશાજનક રહ્યું છે. નોટિંગહામમાં ટીમ ઈન્ડિયા ફક્ત 76 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી, જ્યારે બ્રિસ્ટલમાં કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરના અણનમ 80 રન છતાં તેઓ ફક્ત 158 રન જ બનાવી શક્યા હતા. ઈંગ્લેન્ડે 159 રનના ટાર્ગેટનો પીછો માત્ર એક વિકેટ ગુમાવીને કર્યો હતો.
આ શ્રેણીમાં જોફ્રા આર્ચર અને જોશ ટંગની બોલિંગે ભારતીય બેટ્સમેનોને મુશ્કેલીમાં મુક્યા છે. સાઉથમ્પ્ટનમાં ટીમ ઈન્ડિયાના બેટ્સમેનોએ આ નબળાઈને દૂર કરવી પડશે. છેલ્લી મેચ પહેલા ભારત પાસે બોલિંગ વિકલ્પો પણ નથી. સ્પિનર વરુણ ચક્રવર્તી અને ફાસ્ટ બોલર હર્ષિત રાણા હેમસ્ટ્રિંગ ઈજાને કારણે શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયા છે.
પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં ત્રણ મોટા ફેરફારો થવાની શક્યતા
ભારતીય ટીમ છેલ્લી મેચમાં પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં ફેરફાર કરી શકે છે. ડાબોડી બેટ્સમેનોથી ભરપૂર બેટિંગ ઓર્ડરમાં સંતુલન લાવવા માટે, વિકેટકીપર સંજુ સેમસનને નંબર 3 પર તક આપવામાં આવી શકે છે. પરિણામે ઇશાન કિશનને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર કરી શકાય છે. તો યુવા ઓલરાઉન્ડર સૂર્યાંશ શેડગે અને લેગ-સ્પિનર રવિ બિશ્નોઈ પણ ટીમમાં સ્થાન માટે દાવેદાર છે.
સૂર્યાંશ શેડગેને પણ મળશે તક
સૂર્યાંશ શેડગે વોશિંગ્ટન સુંદરનું સ્થાન લઈ શકે છે, જ્યારે રવિ બિશ્નોઈ પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાના સ્થાને પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં આવી શકે છે. ટીમ મેનેજમેન્ટ 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશીને વધુ એક તક આપી શકે છે. જોકે તેણે શોર્ટ બોલ સામે સંઘર્ષ કર્યો છે, પરંતુ ભવિષ્ય પર નજર રાખીને તેને સતત તક મળે તેવી શક્યતા છે.
ભારતની સંભવિત પ્લેઈંગ ઈલેવન:
અભિષેક શર્મા, વૈભવ સૂર્યવંશી, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, શિવમ દુબે, સૂર્યાંશ શેડગે, અક્ષર પટેલ, પ્રિન્સ યાદવ, અર્શદીપ સિંહ અને રવિ બિશ્નોઈ.