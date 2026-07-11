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વૈભવ સૂર્યવંશીને ટીમમાંથી કેમ કરાયો બહાર ? શ્રેયસ ઐયરે જણાવ્યું કારણ

Vaibhav Sooryavanshi : ઈંગ્લેન્ડ સામેની છેલ્લી T20 માટે ભારતે 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશીને પ્લેઈંગ ઈલેવનમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો છે. તો સંજુ સેમસનની વાપસી થઈ છે. ત્યારે દરેકના મનમાં સવાલ છે કે માત્ર 3 મેચ બાદ સૂર્યવંશીને કેમ બહાર કરવામાં આવ્યો. તો શ્રેયસ ઐયરે આ પાછળનું કારણ પણ જણાવ્યું છે. 
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 11, 2026, 09:39 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 09:39 PM IST
વૈભવ સૂર્યવંશીને ટીમમાંથી કેમ કરાયો બહાર ? શ્રેયસ ઐયરે જણાવ્યું કારણ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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