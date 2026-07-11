/વૈભવ સૂર્યવંશીને ટીમમાંથી કેમ કરાયો બહાર ? શ્રેયસ ઐયરે જણાવ્યું કારણ

Vaibhav Sooryavanshi : ભારતીય ટીમ મેનેજમેન્ટે સાઉથમ્પ્ટનમાં રમાનારી પાંચમી અને અંતિમ ટી20 મેચ અંગે વધુ એક મોટો અને આશ્ચર્યજનક નિર્ણય લીધો. 15 વર્ષીય ઓપનર વૈભવ સૂર્યવંશીને જે સતત ત્રણ મેચમાં નોંધપાત્ર ઇનિંગ્સ રમવામાં નિષ્ફળ ગયો હતો, તેને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો છે, તેના સ્થાને અનુભવી વિકેટકીપર-બેટર સંજુ સેમસન ટીમમાં પાછો ફર્યો છે.
સૂર્યવંશીને ટીમમાંથી કેમ કરાયો બહાર ?
ટોસ સમયે કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે સ્પષ્ટતા કરી કે વૈભવને બહાર રાખવાનો નિર્ણય ઈજા કે ફિટનેસ સમસ્યાઓને કારણે નહોતો, પરંતુ એક વ્યૂહાત્મક પગલું હતું. ઐયરે કહ્યું કે તેમને લાગે છે કે ટીમના ભવિષ્ય પર નજર રાખીને શ્રેષ્ઠ સંયોજનનું પરીક્ષણ કરવાનો આ યોગ્ય સમય છે અને તેના આધારે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. નોંધનીય છે કે, સૂર્યવંશીએ શ્રેણીની બીજી મેચમાં સંજુ સેમસનની જગ્યાએ પોતાનું ડેબ્યૂ કર્યું હતું જેને સતત ત્રણ મેચમાં નિષ્ફળ રહેતાં બહાર કરવામાં આવ્યો હતો.
સુનીલ ગાવસ્કરે નારાજગી વ્યક્ત કરી
વૈભવ સૂર્યવંશીને બહાર કરવાના નિર્ણયથી ક્રિકેટ દિગ્ગજો અને કોમેન્ટેટર્સ ચોંકી ગયા હતા. લાઇવ પ્રસારણ દરમિયાન પૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર સુનીલ ગાવસ્કર અને ઇંગ્લેન્ડના પૂર્વ સ્પિનર ગ્રીમ સ્વાને સખત નારાજગી વ્યક્ત કરી. મેદાન પર હતાશ સૂર્યવંશીને જોતા, ગાવસ્કરે ટિપ્પણી કરી કે તેમને ખાતરી છે કે આ યુવા ખેલાડી પોતાની ક્ષમતા સાબિત કરવા માટે બીજી તકનો હકદાર છે. દરમિયાન સ્વાને જણાવ્યું કે રાજસ્થાન રોયલ્સનો ઓપનર ભારતીય ટીમના સામૂહિક નબળા પ્રદર્શનનો ભોગ બન્યો છે.
ક્રિકેટ એક્સપર્ટ માને છે કે જ્યારે આખી ટીમ ફોર્મ માટે સંઘર્ષ કરી રહી છે, ત્યારે એક ખેલાડીને પડતો મૂકવો જે ઓછામાં ઓછો T20 માટે યોગ્ય આક્રમક શૈલીમાં રમવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો તે સૂચવે છે કે કોચ ગૌતમ ગંભીરને હજુ પણ તેની ક્ષમતાઓમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ નથી. અન્ય કોઈપણ દેશમાં આ આક્રમક બેટ્સમેન જેણે IPL 2026માં 776 રન બનાવ્યા હતા તેને ચોક્કસપણે વધુ તકો આપવામાં આવી હોત. જો કે, એવી આશા છે કે તે આ મહિનાના અંતમાં ઝિમ્બાબ્વે સામેની શ્રેણી માટે ટીમમાં પાછો ફરશે.
સૂર્યાંશ શેડગેનું ડેબ્યૂ
સૂર્યવંશીને પડતો મૂકવા ઉપરાંત ભારતીય ટીમમાં બીજો એક મોટો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો. યુવા ખેલાડી સૂર્યાંશ શેડગેને ઓલરાઉન્ડર વોશિંગ્ટન સુંદરની જગ્યાએ ભારતીય કેપ આપવામાં આવી છે અને તે આ મેચમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પદાર્પણ કરી રહ્યો છે. ત્રણ મેચમાં વૈભવ સૂર્યવંશીએ તેની આક્રમક બેટિંગની ઝલક આપી હતી. 168ના સ્ટ્રાઇક રેટથી પાંચ શાનદાર છગ્ગા ફટકાર્યા હતા, પરંતુ તે 15 રનથી વધારે બનાવી શક્યો નહોતો.
ઇંગ્લેન્ડ સામેની 5મી T20 માટે ભારતની પ્લેઇંગ ઇલેવન
અભિષેક શર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), ઇશાન કિશન, શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, શિવમ દુબે, સૂર્યાંશ શેડગે, અક્ષર પટેલ, અર્શદીપ સિંહ, પ્રિન્સ યાદવ અને પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા.