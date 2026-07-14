/T20માં શરમજનક હાર બાદ હવે ODIમાં અગ્નિપરીક્ષા, આ 8 ખેલાડીઓ પર રહેશે નજર

IND vs ENG ODI Series: ODI ટીમમાં આઠ ખેલાડીઓ એવા છે, જે T20 સિરીઝમાં હાર બાદ વાપસી કરશે. આ 8 ખેલાડીઓ ભારતની T20 અને ODI બંને ટીમોનો ભાગ છે. આ ખેલાડીઓમાંથી એક ટીમ ઇન્ડિયાનો નવો T20 કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયર છે.
ODI શ્રેણીમાં, બધાની નજર રોહિત અને વિરાટ ઉપરાંત શ્રેયસ ઐયર પર રહેશે, જે T20 હારના ઘાને મટાડવાનો પ્રયાસ કરશે. ઐયરની કેપ્ટનશીપની શરૂઆત ખરાબ રહી છે. માત્ર 14 દિવસમાં તેને એક પછી એક ખામીઓનો સામનો કરવો પડ્યો છે. ઐયર ઉપરાંત, અન્ય ખેલાડીઓમાં ઇશાન કિશન, વોશિંગ્ટન સુંદર, અક્ષર પટેલ, શિવમ દુબે, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણ, અર્શદીપ સિંહ અને પ્રિન્સ યાદવ છે.
T20 સિરીઝમાં પ્રદર્શન કેવું રહ્યું?
જો આપણે T20 સિરીઝમાં આ આઠ ખેલાડીઓના પ્રદર્શન પર નજર કરીએ તો, તે કંઈ ખાસ રહ્યું નથી. શ્રેયસ ઐયરથી શરૂ કરીને, તેણે ચાર T20 મેચમાં 218 રન બનાવ્યા. તે ભારતનો ટોપ સ્કોરર હતો. ઇશાન કિશનએ 122 રન બનાવ્યા, જેમાં એક ફિફ્ટીનો પણ સમાવેશ થાય છે. શિવમ દુબે ફક્ત 85 રન બનાવી શક્યો. અક્ષર પટેલ ઘણો મોંઘો સાબિત થયો, અને બે વિકેટ લીધી. અર્શદીપે ચાર વિકેટ લીધી, જ્યારે પ્રિન્સ યાદવ અને દુબેએ બે-બે વિકેટ લીધી. સુંદર નિષ્ફળ ગયો, જ્યારે કૃષ્ણાને T20Iમાં રમવાની તક મળી નહીં.
એજબેસ્ટનમાં રેકોર્ડ કેવો છે?
આ મેચ બપોરે 3:30 વાગ્યે એજબેસ્ટનમાં શરૂ થશે. ભારતીય ટીમનો અહીં સારો રેકોર્ડ છે. ટીમ ઇન્ડિયાએ 12 માંથી આઠ ODI જીતી છે. આ દરમિયાન, ટીમ ઇન્ડિયાએ આ મેદાન પર ઇંગ્લેન્ડ સામે પાંચ મેચ રમી છે, જેમાં ત્રણ જીતી છે અને બે હાર્યા છે. રોહિત શર્માનું બેટ આ મેદાન પર સારૂ પ્રદર્શન કરી રહ્યું છે. તેણે રમેલી 6 મેચોમાંથી ત્રણમાં સદી ફટકારી છે, અને એકમાં તેણે 91 રન પણ બનાવ્યા છે.