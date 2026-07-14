Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /T20માં શરમજનક હાર બાદ હવે ODIમાં અગ્નિપરીક્ષા, આ 8 ખેલાડીઓ પર રહેશે નજર

T20માં શરમજનક હાર બાદ હવે ODIમાં અગ્નિપરીક્ષા, આ 8 ખેલાડીઓ પર રહેશે નજર

IND vs ENG ODI Series: ટી20 સિરીઝ હાર્યા બાદ, ટીમ ઈન્ડિયાની અગ્નિ પરીક્ષા આજથી વનડે સિરીઝમાં શરૂ થશે. આ સિરીઝમાં રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી અને જસપ્રીત બુમરાહ જેવા અનુભવી ખેલાડીઓ રમતા જોવા મળશે. જો કે, વનડે ટીમમાં 8 ખેલાડીઓ એવા છે, જે ટી20 સિરીઝ હાર્યા બાદ વાપસી કરશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 14, 2026, 10:07 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 10:07 AM IST
T20માં શરમજનક હાર બાદ હવે ODIમાં અગ્નિપરીક્ષા, આ 8 ખેલાડીઓ પર રહેશે નજર

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
રાજકોટમાં આશ્ચર્યજનક દ્રશ્યો: વૃદ્ધાએ સ્કોર્પિયો કાર પર કર્યા જોખમી સ્ટંટ, VIDEO વાય
Rajkot Video Viral50 min ago
2
Missile Attack In The Strait Of Hormuz1 hr ago
3
Dr. Subhash Chandra1 hr ago
4
ATM Cash withdrawalJul 13
5
Who is Anil MenonJul 13