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Ind VS Eng: બીજી T20 પર પણ સંકટના કાળા વાદળ, શું વરસાદના કારણે ફરી ધોવાઈ જશે મેચ? ફેન્સ ચિંતામાં!

IND vs ENG Manchester Weather Report: ભારત અને ઈગ્લેંડ વચ્ચેની બીજી ટી20 માન્ચેસ્ટરમાં રમાશે, સિરીઝની પહેલી મેચ વરસાદને કારણે ધોવાઈ ગઈ હતી, બીજી ટી20 પર પણ વરસાદ મંડરાઈ રહ્યો છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 04, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 12:56 PM IST
Ind VS Eng: બીજી T20 પર પણ સંકટના કાળા વાદળ, શું વરસાદના કારણે ફરી ધોવાઈ જશે મેચ? ફેન્સ ચિંતામાં!
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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