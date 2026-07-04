/Ind VS Eng: બીજી T20 પર પણ સંકટના કાળા વાદળ, શું વરસાદના કારણે ફરી ધોવાઈ જશે મેચ? ફેન્સ ચિંતામાં!

IND vs ENG Manchester Weather Report: ભારત અને ઈંગ્લેડ 5 મેચની ટી20 સિરીઝનો બીજો મેચ આજે એટલે કે 4 જુલાઈ અને શનિવારના રોજ માન્ચેસ્ટરના ઓલ્ડ ટ્રેફર્ડ મેદાન પર રમાશે. સિરીઝનો પહેલી મેચ વરસાદના કારણે ધોવાઈ ગઈ હતી, જો કે ભારતીય બેટ્સમેને સારૂ ક્રિકેટ રમીને બોર્ડ પર 189 રન બનાવ્યા હતા, અભિષેક શર્મા અને શ્રેયસ અય્યરે ફિફટી મારી હતી, જ્યારે દુબેએ 42 રનની જોરદાર ઈનિંગ રમી હતી.
ભારતની બેટિંગ પછી એવો વરસાદ પડ્યો કે ફરી મેચ ચાલુ જ ન થઈ. એટલામાં ચાહકો મેન્ચેસ્ટરમાં રમાનાર બીજી ટી20ના વેધર વિશે જાણવા માટે ઉત્સુક છે. તો તમને જણાવી દઈએ કે રિપોર્ટ થોડી નિરાશ કરનારી છે.
IND vs ENG વેધર રિપોર્ટ
માન્ચેસ્ટરમાં આજે હવામાન ખરાબ રહેવાની આગાહી છે. તાપમાન 19થી 20 ડિગ્રી સેલ્સિયસ વચ્ચે રહેશે. વરસાદની પણ શક્યતા છે. ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની બીજો T20I સ્થાનિક સમય મુજબ બપોરે 2:30 વાગ્યે શરૂ થવાનો છે. મેચ પહેલા અને મેચ દરમિયાન વરસાદની શક્યતા છે.
માન્ચેસ્ટરની પિચો તેમના હાઈ સ્કોરિંગ સ્વભાવ માટે જાણીતી છે. અહીં રમાયેલી છેલ્લી મેચમાં, ઇંગ્લેન્ડે 300 રનનો આંકડો પાર કરીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો. જો વરસાદ અવરોધ ન કરે, તો આજે હાઈ સ્કોરિંગ મેચની અપેક્ષા છે. સંજુ સેમસન પાસેથી મોટી ઇનિંગની અપેક્ષા છે. આજે તેમની છેલ્લી તક હોઈ શકે છે. જો સેમસન આજે સારું પ્રદર્શન નહીં કરે તો તેને ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવશે તે નિશ્ચિત છે. વૈભવ સૂર્યવંશીને તેના સ્થાને ડેબ્યૂ કરવાની તક મળી શકે છે.
ભારત અને ઇંગ્લેન્ડની ટીમ
ભારત ટીમ:
સંજુ સેમસન, અભિષેક શર્મા, ઇશાન કિશન (વિકેટકીપર), શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, શિવમ દુબે, હર્ષિત રાણા, અક્ષર પટેલ, રવિ બિશ્નોઈ, અર્શદીપ સિંહ, વરુણ ચક્રવર્તી, સૂર્યાંશ શેડગે, પ્રિન્સ યાદવ, વોશિંગ્ટન સુંદર, વૈભવ સૂર્યવંશી, પ્રખ્યાત કૃષ્ણ
ઇંગ્લેન્ડ ટીમ:
ફિલિપ સોલ્ટ, જોસ બટલર (વિકેટકીપર), હેરી બ્રુક (કેપ્ટન), જેકબ બેથેલ, ટોમ બેન્ટન, સેમ કુરન, વિલ જેક્સ, લિયામ ડોસન, આદિલ રશીદ, જોફ્રા આર્ચર, જોશ ટંગ, લ્યુક વુડ, સાકિબ મહમૂદ, જોર્ડન કોક્સ, જેમ્સ કોલ્સ, રેહાન અહેમદ, સોની બેકર