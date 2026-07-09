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ચોથી T20માં જીતવા માટે ટીમ ઈન્ડિયાને કરવા પડશે આ 3 કામ, નહીં તો સિરીઝ હાથમાંથી જશે

IND vs ENG 4th T20 : જો ભારતીય ટીમે ઈંગ્લેન્ડ સામેની T20 શ્રેણીમાં પોતાની પ્રથમ જીત નોંધાવવી હોય, તો તેણે આ ત્રણ મોટા કામ કરવા પડશે. ત્યારે આ ત્રણ બાબતો પર એક નજર કરીએ જેના કારણે બ્રિસ્ટલમાં ભારતની જીત નક્કી થઈ જશે. 
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 09, 2026, 04:12 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 04:13 PM IST
ચોથી T20માં જીતવા માટે ટીમ ઈન્ડિયાને કરવા પડશે આ 3 કામ, નહીં તો સિરીઝ હાથમાંથી જશે

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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