/ચોથી T20માં જીતવા માટે ટીમ ઈન્ડિયાને કરવા પડશે આ 3 કામ, નહીં તો સિરીઝ હાથમાંથી જશે

IND vs ENG 4th T20 : ટીમ ઈન્ડિયા ઈંગ્લેન્ડની ધરતી પર ફસાઈ ગઈ છે અને હવે T20 શ્રેણીમાં તેની પ્રતિષ્ઠા દાવ પર લાગી ગઈ છે. ઈંગ્લેન્ડ પ્રવાસ પર ટીમ ઈન્ડિયા પાસેથી વધુ સારા પ્રદર્શનની અપેક્ષા હતી. જોકે, પહેલી T20 મેચ વરસાદને કારણે ધોવાઈ ગયા બાદ, શ્રેયસ ઐયરની ટીમ સતત બે T20 મેચ હારી ગઈ. ભારતીય ટીમ સમયસર ઈંગ્લેન્ડની પરિસ્થિતિઓ સાથે અનુકૂલન સાધવામાં નિષ્ફળ ગઈ.
ચોથી T20 મેચ આજે રાત્રે 10:00 વાગ્યે બ્રિસ્ટલમાં રમાશે. ટીમ ઈન્ડિયા T20 શ્રેણીમાં 0-2થી પાછળ છે. જો ભારત ઈંગ્લેન્ડ સામે શ્રેણી હારવાનું ટાળવા માંગે છે, તો તેણે ચોથી T20 મેચ કોઈપણ કિંમતે જીતવી પડશે. શ્રેણીમાં પોતાનો પહેલો વિજય નોંધાવવા માટે ભારતીય ટીમે આ ત્રણ મોટા કામ કરવા પડશે.
1. ભારતના ફાસ્ટ બોલરોએ કરવો પડશે કમાલ
જો ટીમ ઈન્ડિયાએ શ્રેણીમાં વાપસી કરવી હોય તો ફાસ્ટ બોલરોએ વધુ જવાબદારી નિભાવવી પડશે. ઈંગ્લેન્ડના ફાસ્ટ બોલરોએ અત્યાર સુધીની પરિસ્થિતિઓનો સંપૂર્ણ ઉપયોગ કર્યો છે, જ્યારે ભારતીય બોલરો તેનો લાભ લેવામાં નિષ્ફળ રહ્યા છે. શ્રેયસ ઐયરની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ફાસ્ટ બોલરો આ શ્રેણીમાં નોંધપાત્ર અસર કરવામાં સફળ રહ્યા નથી.
ત્રીજી T20 દરમિયાન ઝડપી બોલરોને અનુકૂળ પીચ પર પણ પ્રિન્સ યાદવ સિવાયના તમામ ભારતીય બોલરો છાપ છોડી શક્યા નથી. અર્શદીપે શ્રેણીમાં 9.50ના ઇકોનોમી રેટ સાથે ફક્ત ત્રણ વિકેટ લીધી છે, જ્યારે હર્ષિત રાણાએ 10ના ઇકોનોમી રેટથી રન આપ્યા છે.
2. બેટિંગ ઓર્ડરમાં ફેરફાર ના કરવો
બેટિંગ ઓર્ડરમાં સતત ફેરફાર કરવો ભારતીય ટીમ માટે મોંઘો સાબિત થયો છે. ત્રીજી T20માં પણ અક્ષર પટેલને તિલક વર્માની આગળ બેટિંગ કરવા મોકલવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે હર્ષિત રાણા શિવમ દુબેની આગળ બેટિંગ કરવા માટે મેદાનમાં ઉતર્યો હતો. આ ફેરફાર ટીમ ઈન્ડિયા માટે મોંઘો સાબિત થયો અને આખી ટીમ ફક્ત 76 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. બેટિંગ ઓર્ડરમાં સતત ફેરફારને કારણે બેટ્સમેનોને તેમની ભૂમિકાઓ સમજવી મુશ્કેલ બની ગઈ છે.
3. શ્રેયસ ઐયરે જવાબદારી લેવાની જરૂર
અભિષેક શર્માએ ભારત માટે ટોપ ઓર્ડરમાં સારી બેટિંગ કરી છે. જોકે, ટીમનો મિડલ ઓર્ડર આ શ્રેણીમાં ખરાબ રીતે નિષ્ફળ ગયો છે. કેપ્ટન શ્રેયસ ઐય્યર, તિલક વર્મા અને અક્ષર પટેલ બેટથી નોંધપાત્ર પ્રભાવ પાડી શક્યા નથી. ઈશાન કિશન પણ અપેક્ષાઓ પર ખરા ઉતર્યો નથી. જો ભારતીય ટીમે ચોથી T20માં ઈંગ્લેન્ડને શ્રેણી જીતતા અટકાવવા હોય તો મિડલ ઓર્ડરના બેટ્સમેનોએ વધુ જવાબદારી સાથે રમવું પડશે.