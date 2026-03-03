IND vs ENG: જો વરસાદના કારણે સેમીફાઈનલ રદ થશે તો કોને મળશે ફાઈનલની ટિકિટ? જાણો શું છે ICC નો નિયમ?
IND vs ENG: ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની સેમિફાઇનલ મેચ પર બધાની નજર છે. જો વરસાદને કારણે એક પણ બોલ ન ફેંકાય તો કઈ ટીમ ફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થશે? ચાલો આ અંગે ICC ના નિયમોનું અન્વેષણ કરીએ.
Trending Photos
IND vs ENG: T20 વર્લ્ડ કપ 2026 હવે તેના અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી ચૂક્યો છે. સેમિફાઇનલ માટે ચાર ટીમો ફાઇનલ થઈ ગઈ છે. ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેનો બીજો સેમિફાઇનલ મુકાબલો 5 માર્ચે વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. બધાની નજર આ મેચ પર છે. જ્યારે પણ આ બંને ટીમો સેમિફાઇનલમાં એકબીજા સામે આવે છે, ત્યારે તે એક રોમાંચક મુકાબલો બની જાય છે. આ વર્લ્ડ કપમાં બંને ટીમો મજબૂત દેખાઈ રહી છે. તેથી, બધાને આશ્ચર્ય થાય છે કે જો ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેનો સેમિફાઇનલ મુકાબલો વરસાદને કારણે રદ થાય છે તો કઈ ટીમ ફાઇનલમાં પહોંચશે.
વરસાદ બગાડી શકે છે ટીમ ઈન્ડિયાનો ખેલ
ICC તરફથી નોકઆઉટ મેચો માટે વ્યાપક તૈયારીઓ કરી રહ્યું છે. જો 5 માર્ચે યોજાનારી મેચ વરસાદને કારણે રદ થાય છે, તો ICC એ 6 માર્ચે તેના માટે રિઝર્વ ડે નક્કી કર્યો છે. જોકે, જો મેચ શરૂ થાય અને વરસાદને કારણે 5 તારીખે પૂર્ણ ન થઈ શકે, તો બાકીની ઓવરો રિઝર્વ ડે પર રમાશે. જો રિઝર્વ ડે પર પણ વરસાદને કારણે મેચ રદ થાય છે, તો ટીમ ઈન્ડિયાને નુકસાન થશે. જો આ મેચ રદ થાય છે, તો ઈંગ્લેન્ડ સીધું ફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કરી લેશે.
શું છે તેના માટે ICCના નિયમ?
ICC શરૂઆતમાં મેદાન પર આ મેચનું પરિણામ નક્કી કરવાનો શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કરે છે, પરંતુ જો મેચ રદ થાય છે, તો સુપર 8 માં વધુ સારું પ્રદર્શન કરનારી ટીમ ફાઇનલમાં પહોંચે છે. ઇંગ્લેન્ડે સુપર 8 માં ત્રણ મેચ રમી હતી અને ત્રણેય જીતી હતી, જ્યારે ટીમ ઇન્ડિયા ત્રણમાંથી ફક્ત બે જ જીતી હતી. આ સ્થિતિમાં, ICC ના નિયમો અનુસાર ઇંગ્લેન્ડને ફાયદો થશે. જો હવામાન સાથ નહીં આપે તો ટીમ ઇન્ડિયાને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે