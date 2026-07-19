/IND vs ENG : જસપ્રીત બુમરાહને અચાનક શું થયું ? કેમ નથી રમી રહ્યો આજની મેચ, આ બે સ્ટાર ખેલાડી પણ બહાર

Japsrit Bumrah Injury : ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે ચાલી રહેલી ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની ત્રીજી મેચમાં ઇંગ્લેન્ડે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ભારતીય ટીમમાં ત્રણ મોટા ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે. જસપ્રીત બુમરાહ, શિવમ દુબે અને વોશિંગ્ટન સુંદરની જગ્યાએ KL રાહુલ, પ્રિન્સ યાદવ અને અર્શદીપ સિંહને આ મેચમાં તક આપવામાં આવી છે.
બુમરાહને અચાનક શું થયું ?
ત્રણ મેચની શ્રેણી હાલમાં 1-1 થી બરાબર છે, એટલે કે આજે જે ટીમ જીતશે તે ટ્રોફી જીતશે. જસપ્રીત બુમરાહ આ મહત્વપૂર્ણ મેચમાં રમી રહ્યો નથી. કેપ્ટન શુભમન ગિલે ટોસ વખતે ખુલાસો કર્યો કે બુમરાહ ઘૂંટણની સમસ્યાના કારણે આજની મેચ રમી રહ્યો નથી. BCCIએ એક નિવેદન જારી કરીને જણાવ્યું કે, જસપ્રીત બુમરાહને કાર્ડિફમાં બીજી વનડે દરમિયાન ફિલ્ડિંગ કરતી વખતે ડાબા ઘૂંટણમાં ઈજા થઈ હતી. તેના ડાબા ઘૂંટણમાં સોજો આવવાને કારણે તેને ત્રીજી વનડેમાં સિલેક્ટ કરવામાં આવ્યો નથી.
બુમરાહનું બે મેચમાં પ્રદર્શન
જસપ્રીત બુમરાહએ ઇંગ્લેન્ડ સામેની ODI શ્રેણીની પ્રથમ બે મેચમાં ફક્ત બે વિકેટ લીધી હતી, છતાં તેણે ખૂબ જ શિસ્તબદ્ધ બોલિંગ કરી હતી. તેણે 19 ઓવરમાં ફક્ત 76 રન આપ્યા હતા, જેમાં ચારનો ઇકોનોમી રેટ જાળવી રાખ્યો હતો. બીજી ODIમાં તેણે ઇનિંગ્સના પહેલા જ બોલ પર એક વિકેટ લીધી હતી. બુમરાહ 2023 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ પછી પહેલીવાર આ શ્રેણીમાં ODI ક્રિકેટ રમી રહ્યો છે.
ભારતની પ્લેઇંગ ઇલેવન
રોહિત શર્મા, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), વિરાટ કોહલી, ઇશાન કિશન, શ્રેયસ ઐયર, કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), અક્ષર પટેલ, ગુર્નૂર બ્રાર, પ્રિન્સ યાદવ, અર્શદીપ સિંહ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા.