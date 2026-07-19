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IND vs ENG : જસપ્રીત બુમરાહને અચાનક શું થયું ? કેમ નથી રમી રહ્યો આજની મેચ, આ બે સ્ટાર ખેલાડી પણ બહાર

Japsrit Bumrah : ઇંગ્લેન્ડ સામેની ત્રીજી અને નિર્ણાયક વનડે માટે ઇંગ્લેન્ડે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. આ મેચમાં ભારતીય ટીમ ત્રણ ફેરફાર સાથે ઉતરી છે. જેમાં સૌથી મોટો ફેરફાર જસપ્રીત બુમરાહ બહાર થયો છે. ત્યારે બધાના મનમાં સવાલ છે કે બુમરાહ કેમ આજની મેચ કેમ રમી રહ્યો નથી. 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 19, 2026, 03:40 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 03:40 PM IST
IND vs ENG : જસપ્રીત બુમરાહને અચાનક શું થયું ? કેમ નથી રમી રહ્યો આજની મેચ, આ બે સ્ટાર ખેલાડી પણ બહાર

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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