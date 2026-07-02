/IND vs ENG: સંજૂ સેમસન સહિત 3 ખેલાડીઓ પર લટકી તલવાર, ખરાબ પ્રદર્શન ચિંતાનો વિષય

ભારત અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે પ્રથમ ટી20 મુકાબલો વરસાદને કારણે રદ્દ થઈ ગયો હતો. ટોસ જીતી પ્રથમ બેટિંગ કરતા ટીમ ઈન્ડિયાએ 20 ઓવરમાં 7 વિકેટ પર 189 રન ફટકાર્યા હતા. કેપ્ટન શ્રેયસ અય્યર અને અભિષેક શર્માએ અડધી સદી ફટકારી, જ્યારે શિવમ દુબેએ 21 બોલમાં અણનમ 42 રન બનાવ્યા હતા. પરંતુ મેચનું પરિણામ આવી શક્યું નહીં, જોકે કેટલાક ભારતીય ખેલાડીઓનું પ્રદર્શન હજુ ચિંતાનો વિષય છે. તેમાં ઈશાન કિશન, સંજૂ સેમસન અને વાઇસ કેપ્ટન તિલક વર્મા સામેલ છે.
સંજૂ સેમસનની વધી મુશ્કેલી
સંજૂ સેમસનનું બેટ યુકેના પ્રવાસ પર હજુ સુધી શાંત રહ્યું છે. આયર્લેન્ડ સામે ટી20 સિરીઝમાં તે મોટી ઈનિંગ રમી શક્યો નહીં. જ્યારે ઈંગ્લેન્ડ સામે પ્રથમ ટી20 મેચમાં પણ તે સસ્તામાં આઉટ થઈ ગયો હતો. સતત ખરાબ પ્રદર્શનને કારણે તેની જગ્યા પર સવાલ ઉઠી રહ્યાં છે. તેવામાં આગામી મેચમાં જો તે રન નહીં બનાવે તો ટીમ મેનેજમેન્ટ આ ફેરફાર પર વિચાર કરી શકે છે.
ઈશાન કિશન પણ દબાણમાં
આઈસીસી ટી20 રેન્કિંગમાં નંબર-1 બેટર બનેલા ઈશાન કિશન માટે યુકેનો પ્રવાસ અત્યાર સુધી નિરાશાજનક રહ્યો છે. આયર્લેન્ડ વિરુદ્ધ તે માત્ર 1 અને 12 રન બનાવી શક્યો હતો, જ્યારે ઈંગ્લેન્ડ સામે પ્રથમ ટી20 મેચમાં ખાતું ખોલાવી શક્યો નહીં. સૌથી મોટી ચિંતા છે કે છેલ્લી ત્રણ ઈનિંગમાં તે બે વખત રનઆઉટ થયો છે. જો આગામી મેચમાં તેના પ્રદર્શનમાં સુધાર ન થયો તો ટીમ મેનેજમેન્ટ તેને બહાર કરી શકે છે.
વાઇસ કેપ્ટન તિલકની બેટિંગ પણ ચિંતાનો વિષય
ભારતીય ટીમના વાઇસ કેપ્ટન તિલક વર્માએ યુકેના પ્રવાસ પર રન જરૂર બનાવ્યા છે, પરંતુ તેની સ્ટ્રાઇક રેટ સવાલોના ઘેરામાં છે. નંબર 5 પર બેટિંગ કરતા તેણે છેલ્લી ત્રણ ઈનિંગમાં 19 (21), 55 (46) અને 13 (13) રન બનાવ્યા છે. આ ક્રમ પર બેટર પાસે આક્રમક બેટિંગની આશા રહે છે, પરંતુ તિલક તે ભૂમિકામાં સફળ થઈ શક્યો નથી.
ટીમ ઈન્ડિયા પાસે ક્યા વિકલ્પ?
ઈશાન કિશન અને તિલક વર્માને આ સિરીઝમાં હજુ તક મળવાની સંભાવના છે. પરંતુ જો તેનું પ્રદર્શન સતત ખરાબ રહ્યું તો ટીમ મેનેજમેન્ટ ફેરફાર પર વિચાર કરી શકે છે. તો સંજૂ સેમસન માટે ખતરાની ઘંટી વાગી રહી છે. તેની જગ્યા લેવા માટે વૈભવ સૂર્યવંશી તૈયાર છે. બીજીતરફ તિલક વર્માના સ્થાને પણ ટીમ બીજા ખેલાડીને અજમાવી શકે છે.