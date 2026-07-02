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IND vs ENG: સંજૂ સેમસન સહિત 3 ખેલાડીઓ પર લટકી તલવાર, ખરાબ પ્રદર્શન ચિંતાનો વિષય

વરસાદને કારણે પ્રથમ ટી20 મેચ રદ્દ થઈ, પરંતુ સંજૂ સેમસન, ઈશાન કિશન અને તિલક વર્માનું ખરાબ પ્રદર્શન ટીમ ઈન્ડિયા માટે ચિંતાનો વિષય બની ગયું છે. આ ખેલાડીઓ યુકેના પ્રવાસ પર સતત ફ્લોપ સાબિત થઈ રહ્યાં છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 02, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 12:50 PM IST
IND vs ENG: સંજૂ સેમસન સહિત 3 ખેલાડીઓ પર લટકી તલવાર, ખરાબ પ્રદર્શન ચિંતાનો વિષય
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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IND vs ENG: સંજૂ સેમસન સહિત 3 ખેલાડીઓ પર લટકી તલવાર, ખરાબ પ્રદર્શન ચિંતાનો વિષય
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