/IND vs ENG: રોહિત શર્માના માતા-પિતા અચાનક પહોંચ્યા લંડન, લોર્ડ્સ વનડે બાદ નિવૃત્તિ નક્કી!

Rohit Sharma Parents In London: ભારતના દિગ્ગજ ક્રિકેટરોમાં સામેલ રોહિત શર્માના ચાહકો માટે મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ઈંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ 19 જુલાઈએ લોર્ડ્સના ઐતિહાસિક મેદાન પર રમાનાર ત્રીજી અને અંતિમ વનડે મેચ રોહિતના કરિયરની છેલ્લી મેચ હોઈ શકે છે. રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે રોહિતના માતા-પિતા ગુરૂનાથ શર્મા અને પૂર્ણિમા શર્મા પોતાના પુત્રના આ અંતિમ મેચના સાક્ષી બનવા માટે લંડન પહોંચી ગયા છે. ત્યારબાદ આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે રવિવારે લોર્ડ્સના મેદાન પર રોહિત છેલ્લીવાર ભારતીય જર્સીમાં રમતો જોવા મળી શકે છે.
પસંદગીકારોએ રોહિતને જણાવ્યો ટીમનો પ્લાન
મીડિયા રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે મુખ્ય પસંદગીકાર અજીત અગરકર અને હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીરે પાછલા સપ્તાહે રોહિત શર્મા સાથે મુલાકાત કરી ટીમ ઈન્ડિયાના લોન્ગ-ટર્મ પ્લાન વિશે ચર્ચા કરી હતી. પસંદગીકારોએ સ્પષ્ટ કરી દીધું કે તેઓ વર્ષ 2027મા રમાનાર વનડે વિશ્વકપની દ્રષ્ટિએ રોહિતના નામ પર વિચાર કરી રહ્યાં નથી અને આ તેની છેલ્લી આંતરરાષ્ટ્રીય સિરીઝ હોઈ શકે છે. પસંદગી સમિતિ હવે યુવા ખેલાડીઓ પર ધ્યાન આપવા ઈચ્છે છે, જેમાં યશસ્વી જાયસવાલને ભવિષ્યના ઓપનિંગ બેટરના રૂપમાં એક મોટી ભૂમિકા માટે તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યો છે.
જેના કારણે રોહિત શર્માના માતા-પિતા લંડન પહોંચી ગયા છે અને માનવામાં આવી રહ્યું છે કે અંતિમ વનડે મેચ જોવા માટે તેઓ લોર્ડ્સમાં હાજર રહેશે. પરંતુ રોહિત શર્માની આ મેચ છેલ્લી હશે કે નહીં તે વિશે કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત થઈ નથી. આ અંગે ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડે પણ ખુલાસો કર્યો નથી.
અફઘાનિસ્તાન સિરીઝમાં થવાનો હતો નિર્ણય
રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે અફઘાનિસ્તાન વિરુદ્ધ રમાયેલી વનડે સિરીઝ રોહિતની છેલ્લી સિરીઝ સાબિત થવાની હતી, પરંતુ ત્યારે રોહિતે અડધી સદી ફટકારતા પસંદગીકારોએ આ નિર્ણયને થોડા સમય માટે આગળ વધારી દીધો. પરંતુ હવે ઈંગ્લેન્ડ સિરીઝમાં રોહિતનું બેટ શાંત રહ્યું છે અને તેણે પ્રથમ વનડેમાં 11 અને બીજી મેચમાં 47 બોલમાં 26 રન બાવ્યા હતા.
બે ફોર્મેટમાંથી લઈ લીધો છે સંન્યાસ
રોહિત શર્મા આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટના બે ફોર્મેટને છોડી ચૂક્યો છે. 29 જૂન 2024ના દિવસે ટી20 વિશ્વકપ જીત્યા બાદ રોહિતે રમતના સૌથી નાના ફોર્મેટને અલવિદા કહી દીધું હતું. ત્યારબાદ મે 2025મા તેણે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી સંન્યાસની જાહેરાત કરી હતી. હવે તે લોર્ડ્સમાં 50 ઓવર ફોર્મેટની સફર પર પૂર્ણવિરામ લગાવી શકે છે.