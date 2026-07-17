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IND vs ENG: રોહિત શર્માના માતા-પિતા અચાનક પહોંચ્યા લંડન, લોર્ડ્સ વનડે બાદ નિવૃત્તિ નક્કી!

Rohit Sharma Parents In London: રોહિત શર્માના આંતરરાષ્ટ્રીય કરિયરનો 19 જુલાઈએ લોર્ડ્સના ઐતિહાસિક મેદાનમાં અંત આવી શકે છે. રોહિતની નિવૃત્તિની ચર્ચાઓ વચ્ચે તેના માતા-પિતા લંડન પહોંચી ગયા છે. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે આ તેની છેલ્લી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ હશે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 17, 2026, 04:14 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 04:14 PM IST
IND vs ENG: રોહિત શર્માના માતા-પિતા અચાનક પહોંચ્યા લંડન, લોર્ડ્સ વનડે બાદ નિવૃત્તિ નક્કી!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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