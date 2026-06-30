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શ્રેયસ ઐયર નહીં જ માને ! વૈભવ સૂર્યવંશીને ઇંગ્લેન્ડ સામે પણ નહીં મળે તક ? કેપ્ટને સમજાવ્યું લોજિક

Shreyas Iyer : ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણીની પહેલી મેચ 1 જુલાઈના રોજ રમાશે. મેચ પહેલા ભારતીય કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરને પૂછવામાં આવ્યું કે 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશીને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પદાર્પણ કરવા માટે કેટલો સમય રાહ જોવી પડશે. જેના પર ઐયરે શું જવાબ આપ્યો, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું. 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 30, 2026, 09:18 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 09:18 PM IST
શ્રેયસ ઐયર નહીં જ માને ! વૈભવ સૂર્યવંશીને ઇંગ્લેન્ડ સામે પણ નહીં મળે તક ? કેપ્ટને સમજાવ્યું લોજિક
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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