/શ્રેયસ ઐયર નહીં જ માને ! વૈભવ સૂર્યવંશીને ઇંગ્લેન્ડ સામે પણ નહીં મળે તક ? કેપ્ટને સમજાવ્યું લોજિક

Shreyas Iyer : આયર્લેન્ડ સામેની કારમી હારને ભૂલીને ટીમ ઈન્ડિયા ઈંગ્લેન્ડ સામે ટક્કર લેવા માટે તૈયાર થઈ ગઈ છે. ભારત અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણીની પહેલી મેચ 1 જુલાઈના રોજ યોજાવાની છે. ચેસ્ટર-લે-સ્ટ્રીટમાં મેચ પહેલા ભારતીય કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે ઘણા મુખ્ય પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા. તેને એ પણ પૂછવામાં આવ્યું હતું કે 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશીને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં એન્ટ્રી કરવા માટે કેટલો સમય રાહ જોવી પડશે.
ટીમ ઈન્ડિયાના નવા T20 કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે વૈભવ સૂર્યવંશી અંગે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું હતું. તેનું નિવેદન સૂચવે છે કે વૈભવને ઈંગ્લેન્ડ સામેની શ્રેણીની શરૂઆતની મેચોમાં તો બેન્ચ પર બેસવું પડી શકે છે.
વૈભવ સૂર્યવંશીને હજુ રાહ જોવી પડશે!
સિરીઝ પહેલા પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં બોલતા શ્રેયસ ઐયરે જણાવયું હતું કે ટીમના દરેક ખેલાડીએ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે, એવું નથી કે ફક્ત એક જ વ્યક્તિ શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. તેણે ખેલાડીઓનો આત્મવિશ્વાસ વધારવા અને તેમને સમર્થન આપવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો. તેણે ધ્યાન દોર્યું કે જે ખેલાડીઓએ અગાઉના વર્લ્ડ કપ જીતવામાં મદદ કરી હતી તેઓ આ ફોર્મેટ કેવી રીતે રમવું તે સમજે છે. કારણ કે તેઓ T20માં ટીમ માટે મુખ્ય ખેલાડીઓ રહ્યા છે, તેઓ સમર્થનને પાત્ર છે.
શ્રેયસ ઐયરે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું નહોતું કે વૈભવ સૂર્યવંશીને ઇંગ્લેન્ડ સામેની પ્રથમ T20 મેચમાં તક મળશે કે નહીં, તેના નિવેદનથી એવી અટકળોને વેગ આપે છે કે 15 વર્ષીય ખેલાડીને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશવા માટે થોડી રાહ જોવી પડી શકે છે.
શ્રેયસ ઐયરે આયર્લેન્ડ સામેની હાર વિશે શું કહ્યું ?
શ્રેયસ ઐયરે કેપ્ટન તરીકે ખૂબ જ ખરાબ શરૂઆત કરી છે. 11મા ક્રમે રહેલા આયર્લેન્ડે ભારતને 2-0થી શ્રેણીમાં કારમી હાર આપી. ટીમનું પ્રદર્શન અત્યંત ખરાબ હતું. પરિસ્થિતિઓને જોતાં ઐયરે જીતના માર્ગે પાછા ફરવા માટે ઉત્સુકતા દર્શાવી. આયર્લેન્ડ સામેની શ્રેણી હાર પર પ્રતિબિંબિત કરતા શ્રેયસ ઐયરે કહ્યું કે, તે ખરેખર શરમજનક નહોતું, તે ચોક્કસપણે નિરાશાજનક હતું કારણ કે તેમને આયર્લેન્ડ તરફથી આટલા મજબૂત પ્રદર્શનની અપેક્ષા નહોતી.
તેણે સ્વીકાર્યું કે આયર્લેન્ડે તેમને દરેક પાસામાં હરાવ્યા. ફિલ્ડ લેઆઉટ અંગે બેસ્ટ રણનિતી દર્શાવી. જ્યારે ભારત પરિસ્થિતિઓનું વિશ્લેષણ કરવામાં અને તે ચોક્કસ વિકેટ પર કેવી રીતે રમવું તેનું આયોજન કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યું. તેણે તેમને અભિનંદન આપ્યા અને તેમને યોગ્ય શ્રેય આપ્યો અને કહ્યું કે ટીમે તે શ્રેણીમાંથી ઘણું શીખ્યું છે.
ભારત vs ઈંગ્લેન્ડ T20 શ્રેણી શેડ્યૂલ
ઇંગ્લેન્ડ સામેની T20 શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમ
શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), તિલક વર્મા (વાઈસ-કેપ્ટન), રવિ બિશ્નોઈ, અભિષેક શર્મા, સૂર્યાંશ શેડગે, પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ના, સંજુ સેમસન, અક્ષર પટેલ, હર્ષિત રાણા, ઈશાન કિશન, વોશિંગ્ટન સુંદર, અર્શદીપ સિંહ, શિવમ દુબે, વરુણ ચક્રવર્તી, પ્રિન્સ યાદવ, વૈભવ સૂર્યવંશી.
ઈંગ્લેન્ડ ટીમ
હેરી બ્રુક (કેપ્ટન), રેહાન અહેમદ, જોફ્રા આર્ચર, સોની બેકર, ટોમ બેન્ટન, જેકબ બેથેલ, જોસ બટલર, જેમ્સ કોલ્સ, જોર્ડન કોક્સ, સેમ કરન, લિયામ ડોસન, વિલ જેક્સ, સાકિબ મહમૂદ, આદિલ રશીદ, ફિલ સોલ્ટ, જોશ ટંગ, લ્યુક વુડ.