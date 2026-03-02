T20 World Cup 2026: ભારત-ઈંગ્લેન્ડ સેમીફાઈનલ મેચ રદ્દ થઈ તો કોને મળશે ફાઈનલની ટિકિટ? આ છે ICC નો નિયમ
IND vs ENG Semifinal, T20 World Cup 2026: ટી20 વિશ્વકપ 2026મા સેમીફાઈનલમાં ચારેય ટીમ નક્કી થઈ ગઈ છે. ટીમ ઈન્ડિયાનો સામનો ઈંગ્લેન્ડ સામે થવાનો છે. આ મુકાબલો 5 ફેબ્રુઆરીએ મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં રમાશે.
- ભારત, સાઉથ આફ્રિકા, ઈંગ્લેન્ડ અને ન્યૂઝીલેન્ડ સેમીફાઈનલમાં
- ગુરૂવારે વાનખેડેમાં ભારત અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે ટક્કર
- સેમીફાઈનલ જો રદ્દ થાય તો શું થશે
IND vs ENG Semifinal, T20 World Cup 2026: ટી20 વિશ્વકપ હવે નોકઆઉટ રાઉન્ડમાં પહોંચી ગયો છે. ભારત સિવાય સાઉથ આફ્રિકા, ઈંગ્લેન્ડ અને ન્યૂઝીલેન્ડે સેમીફાઈનલમાં જગ્યા બનાવી લીધી છે. પ્રથમ સમીફાઈનલ મેચ સાઉથ આફ્રિકા અને ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમો વચ્ચે રમાશે. તો ટીમ ઈન્ડિયાનો સામનો ઈંગ્લેન્ડ સામે થશે, આ મુકાબલો 5 ફેબ્રુઆરીએ મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં રમાશે. પરંતુ સૌથી મોટો સવાલ છે કે 5 તારીખના મુકાબલાનું કોઈ પરિણામ ન આવે તો શું થશે?
ભારત-ઈંગ્લેન્ડ સેમીફાઈનલ મેચ થઈ રદ્દ, તો શું થશે?
સેમીફાઈનલ એક નોકઆઉટ મેચ છે, જે પણ ટીમ હારશે તે બહાર થઈ જશે. તેવામાં આ મોટી મેચ માટે આઈસીસીએ ખાસ નિયમ બનાવી રાખ્યો છે. ગ્રુપ સ્ટેજ અને સુપર-8 રાઉન્ડમાં જો મેચ ન રમાઈ તો બંને ટીમને 1-1 પોઈન્ટ આપવામાં આવતો હતો. પરંતુ સેમીફાઈનલમાં આ થશે નહીં. આઈસીસીએ બંને સેમીફાઈનલ માટે રિઝર્વ ડે રાખ્યા છે. જો મેચમાં વરસાદ કે ખરાબ હવામાનને કારણે વિઘ્ન આવે તો મેચ રિઝર્વ ડે પર રમાશે.
પરંતુ જો રિઝર્વ ડે પર પણ પરિણામ ન આવે તો શું થશે? ICC ના નિયમો પ્રમાણે નોકઆઉટ સ્ટેજ (સેમીફાઈનલ અને ફાઇનલ) માં જો મેચનું પરિણામ ન આવે તો સુપર-8 રાઉન્ડના આધાર પર એક ટીમને ફાઈનલની ટિકિટ મળી જશે. જે ટીમે સુપર-8 રાઉન્ટ ટોપ પર ખતમ કર્યો હોય તે ફાઈનલમાં પહોંચી જશે. મહત્વનું છે કે ગ્રુપ-2મા ઈંગ્લેન્ડ ટોપ પર રહી હતી અને ગ્રુપ-1મા ભારતે બીજા સ્થાને રહી ક્વોલિફાઈ કર્યું હતું. તેવામાં જો ભારત-ઈંગ્લેન્ડ સેમીફાઈનલ મેચ રદ્દ થઈ તો ઈંગ્લેન્ડ ફાઈનલમાં પહોંચી જશે અને ટીમ ઈન્ડિયા બહાર થઈ જશે.
પ્રથમ સેમીફાઈનલમાં કોને મળશે ફાયદો?
ટૂર્નામેન્ટની પ્રથમ સેમીફાઈનલ મેચ સાઉથ આફ્રિકા અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે 4 માર્ચે કોલકત્તાના ઈડન ગાર્ડન્સમાં રમાશે. આ મેચ માટે પણ રિઝર્વ ડે રાખવામાં આવ્યો છે. પરંતુ આ મેચ પણ રદ્દ થાય છે તો આફ્રિકાની ટીમ ફાઈનલમાં ક્વોલિફાઈ કરી લેશે. હકીકતમાં આફ્રિકા ગ્રુપ-1મા ટોપ પર રહ્યું હતું અને ન્યૂઝીલેન્ડે સુપર-8 રાઉન્ડ બીજા સ્થાને ખતમ કર્યો હતો. તેવામાં સાઉથ આફ્રિકાને ફાયદો મળશે.
