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IND vs ENG : કિશન IN, ગિલ OUT... બીજી વનડેમાં આવી હશે ટીમ ઇન્ડિયાની પ્લેઇંગ ઇલેવન

IND vs ENG : ટીમ ઈન્ડિયાએ ઈંગ્લેન્ડ સામેની પહેલી વનડેમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, જેના કારણે ઈંગ્લેન્ડ ટીમને એકતરફી મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો. જો કે, જીત છતાં ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં મોટો ફેરફાર જોવા મળી શકે છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 15, 2026, 08:29 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 08:29 PM IST
IND vs ENG : કિશન IN, ગિલ OUT... બીજી વનડેમાં આવી હશે ટીમ ઇન્ડિયાની પ્લેઇંગ ઇલેવન

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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