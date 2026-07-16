/ઇંગ્લેન્ડ સામેની બીજી વનડેમાં કેમ નથી રમી રહ્યો કેએલ રાહુલ ? કેપ્ટન ગિલે જણાવ્યું કારણ

India vs England 2nd ODI : કાર્ડિફના સોફિયા ગાર્ડન્સ ખાતે ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની બીજી વનડેમાં ઇંગ્લેન્ડના કેપ્ટન હેરી બ્રુકે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. બ્રુક માનવું છે કે પીચ પર ઘાસનું આછું આવરણ ઝડપી બોલરોને સીમ અને સ્વિંગ મૂવમેન્ટમાં શરૂઆતમાં મદદ કરી શકે છે. તેમણે ભારતને પહેલા બેટિંગ માટે આમંત્રણ આપ્યું. ટીમ ઇન્ડિયાએ બર્મિંગહામમાં પહેલી વનડે જીતી હતી અને હાલમાં ત્રણ મેચની શ્રેણીમાં 1-0થી આગળ છે.
ભારતીય ટીમને આ મેચમાં મોટો ઝટકો લાગ્યો છે, કારણ કે અનુભવી બેટ્સમેન કેએલ રાહુલ પ્લેઇંગ ઇલેવનનો ભાગ નથી. ટોસ સમયે, કેપ્ટન શુભમન ગિલે ખુલાસો કર્યો કે રાહુલ બીમાર છે, જેના કારણે તે આ મહત્વપૂર્ણ મેચમાં રમી રહ્યો નથી. વિકેટકીપર-બેટ્સમેન ઇશાન કિશનને તેના સ્થાને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે.
શુભમન ગિલે ટોસ સમયે શું કહ્યું ?
ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલે કહ્યું કે જો તે ટોસ જીત્યો હોત તો તે પણ પહેલા બોલિંગ પસંદ કરી હોત. છેલ્લી મેચમાં ભારતના શાનદાર પ્રદર્શનની પ્રશંસા કરતા તેણે તેને પરફેક્ટ ગેમ ગણાવી. ગિલે એમ પણ કહ્યું કે તેને કાર્ડિફમાં રમવાનો અગાઉનો અનુભવ છે, તેણે ત્યાં ગ્લેમોર્ગનનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે અને તે સ્થળની યાદો છે.
બંનો ટીમોમાં શું ફેરફાર કરવામાં આવ્યા ?
ભારતીય ટીમમાં ફક્ત એક જ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે ઇંગ્લેન્ડે બે ફેરફારો કર્યા છે. ઇંગ્લેન્ડ માટે, જોશ ટંગ અને લિયામ ડોસનના સ્થાને સાકિબ મહમૂદ અને ગુસ એટકિન્સનને લાવવામાં આવ્યા છે.
બંને ટીમોની પ્લેઇંગ ઇલેવન
ભારત: રોહિત શર્મા, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), વિરાટ કોહલી, ઇશાન કિશન (વિકેટકીપર), શ્રેયસ ઐયર, વોશિંગ્ટન સુંદર, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, ગુર્નૂર બ્રાર, જસપ્રીત બુમરાહ અને પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા.
ઈંગ્લેન્ડ: બેન ડકેટ, જેકબ બેથેલ, જો રૂટ, હેરી બ્રુક (કેપ્ટન), જોસ બટલર (વિકેટકીપર), સેમ કરન, વિલ જેક્સ, ગુસ એટકિન્સન, જોફ્રા આર્ચર, આદિલ રશીદ અને સાકિબ મહમૂદ.