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બીજી T20માં બદલાઈ જશે ટીમ ઇન્ડિયાની પ્લેઇંગ-11 ! સૂર્યવંશીની સાથે આ બે ખેલાડીઓનું ડેબ્યૂ, કોનું કપાશે પત્તુ ?

IND vs IRE 2nd T20 : ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ રવિવારે બીજી T20 મેચમાં આયર્લેન્ડ સામે ટકરાવાની છે. આ મેચ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં કેટલાક મોટા ફેરફારો થઈ શકે છે. ત્યારે કોને તક મળે છે અને કોનું પત્તુ કપાય છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું. 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 27, 2026, 04:17 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 04:32 PM IST
બીજી T20માં બદલાઈ જશે ટીમ ઇન્ડિયાની પ્લેઇંગ-11 ! સૂર્યવંશીની સાથે આ બે ખેલાડીઓનું ડેબ્યૂ, કોનું કપાશે પત્તુ ?
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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