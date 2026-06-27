/બીજી T20માં બદલાઈ જશે ટીમ ઇન્ડિયાની પ્લેઇંગ-11 ! સૂર્યવંશીની સાથે આ બે ખેલાડીઓનું ડેબ્યૂ, કોનું કપાશે પત્તુ ?

IND vs IRE 2nd T20 : આયર્લેન્ડ સામેની પહેલી T20 મેચમાં મળેલી હારથી ભારતીય ટીમના ડ્રેસિંગ રૂમમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. બેલફાસ્ટની ધીમી પીચ પર છેલ્લી ઓવરોમાં ખરાબ બોલિંગ પ્રદર્શને ભારતની સતત 12 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી કે ટુર્નામેન્ટની જીતનો સિલસિલો અટકાવી દીધો છે. જોકે, એક મહત્વપૂર્ણ રેકોર્ડ દાવ પર છે. ભારત સતત 16 શ્રેણી કે ટુર્નામેન્ટમાં અજેય રહ્યું છે, જે સિલસિલો ટીમ જાળવી રાખવા માંગશે.
બીજી T20માં બદલાઈ જશે પ્લેઇંગ-11 ?
ભારત જેવી વિશ્વ કક્ષાની ટીમ સામે ઐતિહાસિક પ્રથમ વિજયની ઉજવણી કરી રહેલ આયર્લેન્ડ હવે શ્રેણી જીતવાનું સ્વપ્ન જોઈ રહ્યું છે. 2022ની શરૂઆતમાં વેસ્ટ ઇન્ડીઝને ODI શ્રેણીમાં 2-1થી હરાવ્યા પછી દ્વિપક્ષીય ક્રિકેટમાં આયર્લેન્ડની સૌથી મોટી સિદ્ધિ હોઈ શકે છે. પરિણામે ટીમ ઇન્ડિયા તેની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં કેટલાક મોટા ફેરફારો કરી શકે છે.
વોશિંગ્ટન સુંદરને બહાર કરવામાં આવે તેવી શક્યતા
આ કરો યા મરો મેચમાં નવા કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરની ટીમ પસંદગી અને બોલિંગ રોટેશન વ્યૂહરચના પર નજીકથી નજર રાખવામાં આવશે. છેલ્લી મેચમાં બે જમણેરી આઇરિશ બેટ્સમેન ક્રીઝ પર હોવા છતાં ઐયરે 16મી ઓવરના અંતમાં વોશિંગ્ટન સુંદરને બોલ સોંપ્યો, આ ચાલ મોંઘી સાબિત થઈ અને મેચનું પાસું પલટાઈ ગયું.
સુંદરે તાજેતરમાં IPLમાં ગુજરાત ટાઇટન્સ માટે નંબર 4 પર બેટિંગ કરી હતી, પરંતુ ભારતીય ટીમના ટોચના ક્રમમાં સ્થાન ન હોવાથી તેની ભૂમિકા અંગે પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે. આ સ્થિતિમાં જો સૂર્યાંશ શેડગે સમયસર ઉપલબ્ધ થાય છે, તો તે સુંદરનું સ્થાન લઈ શકે છે.
વૈભવ સૂર્યવંશી ડેબ્યૂ કરશે ?
યુવા બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશીનું ડેબ્યૂ થવાની પ્રબળ શક્યતા છે. તેના સમાવેશથી બેટિંગ ક્રમમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. વૈભવ સંજુ સેમસનનું સ્થાન લઈ શકે છે, જેણે પહેલી મેચમાં 4 બોલમાં ફક્ત 5 રન બનાવ્યા હતા.
પ્રિન્સ યાદવ પણ કરી શકે છે ડેબ્યૂ
ટી20 વર્લ્ડ કપ અને IPLમાં ઈજાને કારણે બહાર રહેલા બોલર હર્ષિત રાણાએ પહેલી મેચમાં માત્ર 24 રન આપીને 3 વિકેટ લઈને શાનદાર વાપસી કરી. જસપ્રીત બુમરાહની ગેરહાજરીમાં રાણા ટીમમાં પોતાનું સ્થાન મજબૂત બનાવવાનો પ્રયાસ કરશે. દરમિયાન પ્રિન્સ યાદવ જેણે તાજેતરમાં IPLમાં પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કર્યું છે, તેને ટી20 ડેબ્યૂ કરવાની તક મળી શકે છે. તે સંભવત પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાનું સ્થાન લઈ શકે છે.
ભારતની સંભવિત પ્લેઈંગ ઈલેવન
વૈભવ સૂર્યવંશી, અભિષેક શર્મા, ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, સૂર્યાંશ શેડગે, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, અર્શદીપ સિંહ, હર્ષિત રાણા, પ્રિન્સ યાદવ.
FAQs
1. શું ભારતની પ્લેઇંગ-11માં ફેરફાર થઈ શકે છે ?
જવાબ: હા, પ્રથમ મેચમાં મળેલી હાર બાદ ટીમ મેનેજમેન્ટ પ્લેઇંગ-11માં કેટલાક મોટા ફેરફારો કરી શકે છે.
2. વોશિંગ્ટન સુંદરને બહાર કરવામાં આવે તો કોણ લેશે તેનું સ્થાન ?
જવાબ: જો સૂર્યાંશ શેડગે સુંદરનું સ્થાન લઈ શકે છે.
3. શું વૈભવ સૂર્યવંશી બીજી T20માં ડેબ્યૂ કરી શકે છે ?
જવાબ: હા, અહેવાલો મુજબ વૈભવ સૂર્યવંશીના ડેબ્યૂની પ્રબળ શક્યતા છે. તે સંજુ સેમસનની જગ્યાએ ટીમમાં સામેલ થઈ શકે છે.
5. પ્રિન્સ યાદવને ડેબ્યૂ કરવાની તક મળશે ?
જવાબ: સંભવના છે કે પ્રિન્સ યાદવને T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ડેબ્યૂ કરવાની તક મળે. તે પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાના સ્થાને રમી શકે છે.