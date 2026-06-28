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વૈભવ સૂર્યવંશી રાહ જોતો રહી ગયો અને આ બે ખેલાડીઓએ કર્યું ડેબ્યૂ... ભારતીય ટીમમાં બે મોટા ફેરફાર

Ind vs Ire 2nd T20 : આયર્લેન્ડ સામેની બીજી ટી20માં શ્રેયસ ઐયરે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ મેચ માટે ભારતીય ટીમમાં બે મોટા ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. વૈભવ સૂર્યવંશી પહેલા સૂર્યાંશ શેડગે અને પ્રિન્સ યાદવે ડેબ્યૂ કર્યું છે.  
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 28, 2026, 06:21 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 06:37 PM IST
વૈભવ સૂર્યવંશી રાહ જોતો રહી ગયો અને આ બે ખેલાડીઓએ કર્યું ડેબ્યૂ... ભારતીય ટીમમાં બે મોટા ફેરફાર
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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