/વૈભવ સૂર્યવંશી રાહ જોતો રહી ગયો અને આ બે ખેલાડીઓએ કર્યું ડેબ્યૂ... ભારતીય ટીમમાં બે મોટા ફેરફાર

Ind vs Ire 2nd T20 : રવિવારે આયર્લેન્ડ સામેની બીજી T20 મેચમાં ભારતીય ટીમે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. પ્રિન્સ યાદવ અને સૂર્યાંશ શેડગે આ મેચમાં ડેબ્યૂ કરી રહ્યા છે. જો કે, યુવા બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશીને ફરી એકવાર પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો નથી. તેણે ડેબ્યૂ માટે હજુ રાહ જોવી પડશે. સૂર્યાંશ શેડગે અને પ્રિન્સ યાદવ ભારત માટે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ડેબ્યૂ કરનારા અનુક્રમે 120મા અને 121મા ખેલાડી બન્યા છે.
પ્રિન્સ યાદવ અને સૂર્યાંશ શેડગેનું ડેબ્યૂ
પહેલી T20 મેચમાં શરમજનક હાર બાદ ટીમ ઈન્ડિયાએ તેની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં મોટો ફેરફાર કર્યો છે. છેલ્લી મેચમાં બેટ અને બોલ બંનેમાં નિષ્ફળ રહેલા વોશિંગ્ટન સુંદરને બહાર કરવામાં આવ્યો છે. તેના સ્થાને ફાસ્ટ બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર સૂર્યાંશ શેડગેને તક આપવામાં આવી છે. તો ફાસ્ટ બોલર પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાએ પણ છેલ્લી મેચમાં ખરાબ પ્રદર્શન કર્યું હતું, પરિણામે તેને પડતો મૂકવામાં આવ્યો છે અને ટીમે યુવા ફાસ્ટ બોલર પ્રિન્સ યાદવને ડેબ્યૂ કરાવ્યું છે.
ટોસ જીત્યા પછી ભારતીય કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે કહ્યું કે, હવામાનને ધ્યાનમાં રાખીને, અમે પહેલા બોલિંગ કરવા માંગીએ છીએ. અમારે સ્માર્ટ ક્રિકેટ રમવાની જરૂર છે. સૂર્યાંશ શેડગે અને પ્રિન્સ યાદવ પોતાનું ડેબ્યૂ કરી રહ્યા છે. શેડગેએ ઘરેલુ ક્રિકેટ અને IPLમાં ખૂબ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. પ્રિન્સની આ પહેલી મેચ છે, તેથી હું નથી ઇચ્છતો કે તેના પર કોઈ દબાણ આવે.
સૂર્યાંશ શેડગેની સફર
ઓલરાઉન્ડર સૂર્યાંશ શેડગેને નીતિશ કુમાર રેડ્ડીના સ્થાને ટીમમાં લાવવામાં આવ્યો છે અને તેણે બીજી જ મેચમાં ડેબ્યૂ કર્યું છે. શેડગેએ તાજેતરમાં શ્રીલંકામાં ત્રિકોણીય શ્રેણી દરમિયાન ભારત A માટે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું, જેમાં તેણે પાંચ ઇનિંગ્સમાં 127 રન બનાવ્યા હતા અને 23 ઓવર બોલિંગ કરી હતી. તે 2024-25 સીઝનમાં સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી જીતનારી મુંબઈ ટીમમાં પણ મુખ્ય ખેલાડી હતો. નીચલા-મધ્યમ ક્રમમાં બેટિંગ કરતા તેણે 251.92ના પ્રભાવશાળી સ્ટ્રાઇક રેટથી 131 રન બનાવ્યા હતા.
પ્રિન્સ યાદવને ODI બાદ T20માં પણ તક
ભારતીય ટીમ પ્રિન્સ યાદવને એક નવા ફાસ્ટ બોલર તરીકે તૈયાર કરી રહી છે. અફઘાનિસ્તાન સામેની તાજેતરની ODI શ્રેણીમાં તેનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. ભારતે ત્રણ મેચની શ્રેણી માટે ગુર્નૂર બ્રાર, પ્રિન્સ યાદવ અને હર્ષ દુબે જેવા નવા બોલરો ધરાવતી ટીમ ઉતારી હતી. આ શ્રેણી દરમિયાન ત્રણેયે ODI ડેબ્યૂ કર્યું હતું. પ્રિન્સ યાદવે IPL 2026માં લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ માટે 14 મેચમાં 16 વિકેટ ઝડપી હતી.
ભારતની પ્લેઇંગ ઇલેવન:
અભિષેક શર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), ઇશાન કિશન, શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, શિવમ દુબે, સૂર્યાંશ શેડગે, અક્ષર પટેલ, હર્ષિત રાણા, અર્શદીપ સિંહ, પ્રિન્સ યાદવ.