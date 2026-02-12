Prev
IND vs NAM : બદલાઈ જશે ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ-11... અભિષેક બહાર, આ સ્ટાર ખેલાડીની થશે એન્ટ્રી

IND vs NAM : ભારત T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની પોતાની બીજી મેચમાં દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે નામિબિયા સામે ટકરાશે. આ મેચમાં અભિષેક શર્માના રમવાની શક્યતા ઓછી છે, તો જસપ્રીત બુમરાહની વાપસી લગભગ નિશ્ચિત માનવામાં આવે છે. ત્યારે ભારતની પ્લેઈંગ-11 કેવી હશે, તેના પર એક નજર કરીએ.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 12, 2026, 11:20 AM IST
  • T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ભારત અને નામિબિયા વચ્ચે આજે મેચ
  • આ મેચમાં અભિષેક શર્માની રમવાની શક્યતા ઓછી
  • ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાની થશે વાપસી

IND vs NAM : T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ભારત આજે પોતાની બીજી મેચમાં નામિબિયા સામે ટકરાશે. આ મેચ દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. પ્રથમ મેચમાં USA સામે ભારતે શાનદાર જીત નોંધાવી હતી. આ મેચ ભારતીય ટીમે 29 રનથી જીતી હતી. આજની મેચમાં ભારતીય ટીમમાં કેટલાક ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. 

અભિષેક શર્માની રમવાની શક્યતા ઓછી

ભારતની સૌથી મોટી ચિંતા ઓપનર અભિષેક શર્માના સ્વાસ્થ્યની છે. અભિષેક પેટની સમસ્યા અને તાવથી પીડાઈ રહ્યો છે અને તેને દિલ્હીની એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. જોકે તેને રજા આપવામાં આવી છે, પરંતુ નામિબિયા સામે તેના રમવા અંગે શંકા છે. 

જો અભિષેક મેચમાંથી બહાર થાય છે, તો સંજુ સેમસનને ઓપનિંગ કરવાની તક મળી શકે છે. સેમસન પાસે આક્રમક શરૂઆત આપવાની ક્ષમતા છે, જે પાવરપ્લેમાં ટીમને મજબૂત બનાવી શકે છે.

જસપ્રીત બુમરાહની વાપસી

ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહ તાવને કારણે યુએસએ સામેની પહેલી મેચમાં રમી શક્યો નહોતો. હવે તે સંપૂર્ણપણે ફિટ હોવાનું કહેવાય છે અને મંગળવારે નેટમાં બોલિંગની  પ્રેક્ટિસ પણ કરી હતી. પરિણામે નામિબિયા સામેની મેચમાં તેની વાપસી લગભગ નિશ્ચિત છે.

જો બુમરાહ ટીમમાં પાછો ફરે છે, તો મોહમ્મદ સિરાજને બહાર બેસવું પડી શકે છે. બુમરાહની હાજરી ભારતીય બોલિંગ આક્રમણને ધારદાર બનાવશે.

પાકિસ્તાન સામેની મેચ પહેલા લય મેળવવાની તક

કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ સિવાય અન્ય બેટ્સમેન યુએસએ સામેની મેચમાં ખાસ પ્રદર્શન કરી શક્યા નહોતા. આ મેચ ભારતીય બેટ્સમેનોને 15 ફેબ્રુઆરીએ પાકિસ્તાન સામેની હાઇ-વોલ્ટેજ મેચ પહેલા પોતાની લય પાછી મેળવવા માટે સોનેરી તક હશે.

જો સેમસન અને ઇશાન કિશન ઇનિંગની શરૂઆત કરે છે, તો ટીમને ઝડપી શરૂઆત મળી શકે છે. મિડલ ઓર્ડરમાં તિલક વર્મા અને ફોર્મમાં રહેલા સૂર્યકુમાર યાદવ પાસે મોટી ઇનિંગ રમવાની ક્ષમતા છે, જ્યારે રિંકુ સિંહ ફિનિશરની ભૂમિકા ભજવશે.

ટીમ ત્રણ ઓલરાઉન્ડરને મેદાનમાં ઉતારી શકે છે

ભારતીય ટીમ સંતુલન જાળવવા માટે ત્રણ ઓલરાઉન્ડરને મેદાનમાં ઉતારી શકે છે. હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે અને અક્ષર પટેલ બેટિંગ અને બોલિંગ બંનેમાં ટીમને સાથ આપશે.

વરુણ ચક્રવર્તી સ્પિન વિભાગની જવાબદારી સંભાળી શકે છે, જેને વાઇસ-કેપ્ટન અક્ષર પટેલ ટેકો આપશે.  અર્શદીપ સિંહ અને જસપ્રીત બુમરાહની જોડી ફાસ્ટ બોલિંગ આક્રમણમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી શકે છે.

ભારતની સંભવિત પ્લેઈંગ ઈલેવન

સંજુ સેમસન, ઈશાન કિશન, તિલક વર્મા, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), રિંકુ સિંહ, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, વરુણ ચક્રવર્તી, અર્શદીપ સિંહ, જસપ્રિત બુમરાહ.
 

