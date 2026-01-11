Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

હર્ષિત-પ્રસિદ્ધ કરતાં સારો રેકોર્ડ છતાં અર્શદીપ પ્લેઇંગ-11માંથી બહાર કેમ ? કોચ ગંભીર પર લાગ્યા પક્ષપાતના આરોપ

ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની પહેલી વનડે માટે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી અર્શદીપ સિંહની બાદબાકીથી સોશિયલ મીડિયા પર હોબાળો મચી ગયો છે. તાજેતરના સારા પ્રદર્શન અને સ્થાનિક ફોર્મ છતાં હર્ષિત રાણા અને પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાની પસંદગીએ ગૌતમ ગંભીરની પસંદગી પર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 11, 2026, 05:07 PM IST

વડોદરામાં ન્યુઝીલેન્ડ સામેની પ્રથમ વનડે માટે ભારતની પ્લેઇંગ ઇલેવન અંગે ફરી એકવાર પ્રશ્નો ઉભા થયા છે. ટીમ ઇન્ડિયાની પ્લેઇંગ ઇલેવનની જાહેરાત કરવામાં આવી ત્યારે અર્શદીપ સિંહને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો નહોતો. આ નિર્ણયથી સોશિયલ મીડિયા પર ચાહકો તરફથી તીખી પ્રતિક્રિયાઓ આવી હતી. અર્શદીપ સિંહની જગ્યાએ ટીમમાં હર્ષિત રાણા અને પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાને ફાસ્ટ બોલર તરીકે તક આપવામાં આવી હતી.

હર્ષિત રાણા અને પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાને ટીમમાં સ્થાન આપીને અર્શદીપની અવગણના કરવામાં આવી છે, જેણે મોહમ્મદ સિરાજ સાથે મળીને ભારતના ફાસ્ટ બોલિંગ આક્રમણની રચના કરી હતી. સિરાજ આ મેચમાં ODI ક્રિકેટમાં પાછો ફર્યો, ગયા વર્ષે ઓસ્ટ્રેલિયા શ્રેણી પછી તે આ ફોર્મેટમાં રમ્યો નહોતો. ભારતે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લેતા જ અર્શદીપની ગેરહાજરી ચર્ચાનો મુખ્ય વિષય બની ગઈ.

અર્શદીપના પ્રદર્શનમાં સુધારો છતાં બહાર 

ટીકાનું સૌથી મોટું કારણ તેનું તાજેતરનું પ્રદર્શન રહ્યું છે. અર્શદીપ ન્યુઝીલેન્ડ શ્રેણી પહેલા દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ત્રણેય ODI મેચમાં રમ્યો હતો અને ભારતનો સૌથી વિશ્વસનીય ઝડપી બોલર સાબિત થયો હતો. તેણે 5.50ની ઇકોનોમી સાથે પાંચ વિકેટ લીધી હતી. તેની તુલનામાં હર્ષિત રાણાએ તે જ શ્રેણીમાં ચાર વિકેટ લીધી હતી, પરંતુ તેની ઇકોનોમી 6.39 હતી. પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાએ સાત વિકેટ લીધી હતી, પરંતુ 7.80ની ઇકોનોમી સાથે ઘણા રન આપ્યા હતા.

અર્શદીપનું સ્થાનિક ફોર્મ પણ તેના પક્ષમાં રહ્યું. ન્યુઝીલેન્ડ શ્રેણી પહેલા તેણે વિજય હજારે ટ્રોફીમાં સિક્કિમ સામે પાંચ વિકેટ લીધી હતી, જેમાં 50 ઓવરના ફોર્મેટમાં તેની લય અને નિયંત્રણ દર્શાવ્યું હતું.

ચાહકોએ પક્ષપાતનો આરોપ લગાવ્યો 

ચાહકોએ આ નિર્ણયને "સ્પષ્ટ પક્ષપાત" ગણાવ્યો છે. મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરને પણ આ નિર્ણય માટે ભારે ટીકાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા પર ચાહકો અર્શદીપ કરતાં હર્ષિત રાણાની પસંદગી પર સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે. જોકે રાણા નીચલા ક્રમનો બેટિંગ વિકલ્પ છે, ટીકાકારો માને છે કે અર્શદીપના આંકડા અને સુસંગતતા તેને મજબૂત દાવેદાર બનાવે છે, ખાસ કરીને એવી પરિસ્થિતિઓમાં જ્યાં નવા બોલ સાથે શિસ્ત મહત્વપૂર્ણ છે.

 

They are dropping Arshdeep Singh from ODI team everytime Just to include run machine Prasidh Krishna and Gautam Gambhir's favourite Harshit Rana
Who is taking the decision Shubhman Gill or Gautam Gambhir???
Roko must step in.#INDvsNZpic.twitter.com/z9HTFgCsab

— Rao Amit 🇮🇳 (@RoyalRao47) January 11, 2026

તાજેતરના વર્ષોમાં ભારતના સૌથી વિશ્વસનીય સફેદ બોલના ફાસ્ટ બોલરોમાંના એક હોવા છતાં ODI ટીમમાં અર્શદીપની ભૂમિકા અસ્પષ્ટ રહે છે. ગૌતમ ગંભીરની પસંદગી પર ચર્ચા તીવ્ર બનતા અર્શદીપના ભવિષ્યને લગતી અનિશ્ચિતતા પણ વધતી જાય છે. 2027 ODI વર્લ્ડ કપ માટેની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે, પરંતુ ભારતની સફેદ બોલની યોજનાઓમાં અર્શદીપની ભૂમિકા અંગેનું ચિત્ર અસ્પષ્ટ છે.
 

Arshdeep singhindia vs new zealandind vs nz 1st odi

