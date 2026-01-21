Prev
IND vs NZ : 2 વર્ષ બાદ ઈશાન કિશનની T20માં થશે વાપસી, કેપ્ટને કર્યું કન્ફર્મ... આ ખેલાડી થશે બહાર

IND vs NZ : ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની પહેલી T20 માટે ઈશાન કિશનની ભારતીય ટીમમાં વાપસી થશે અને ત્રીજા નંબરે બેટિંગ કરશે. કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે સ્પષ્ટ કર્યું કે તિલક વર્માની ગેરહાજરીમાં ઈશાન શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે. ઘરેલુ ક્રિકેટમાં પોતાના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનને કારણે ઈશાને ભારતીય ટીમમાં પોતાનું સ્થાન ફરીથી સ્થાપિત કર્યું છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 21, 2026, 11:07 AM IST

IND vs NZ : ભારતીય T20 કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે પુષ્ટિ કરી છે કે ઇશાન કિશન 21 જાન્યુઆરી, બુધવારના રોજ ન્યુઝીલેન્ડ સામેની પ્રથમ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ માટે ભારતીય ટીમમાં વાપસી કરશે. નાગપુરમાં રમાનારી આ મેચમાં કિશન ભારત માટે નંબર 3 પર બેટિંગ કરશે.

છેલ્લા બે વર્ષથી ઘરેલુ ક્રિકેટમાં સતત સારું પ્રદર્શન કરી રહેલા ઈશાનને ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની T20 શ્રેણી અને 2026 T20 વર્લ્ડ કપ માટે ભારતીય ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. પ્રથમ T20 મેચ પહેલા યોજાયેલી પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં સૂર્યકુમાર યાદવે કહ્યું કે ઈશાનને તક આપવી એ એકદમ યોગ્ય નિર્ણય છે કારણ કે તિલક વર્મા પ્રથમ ત્રણ મેચ માટે ઉપલબ્ધ નથી. 

2 વર્ષ બાદ ઈશાન કિશનની T20માં થશે વાપસી

ઈશાન કિશને છેલ્લે ભારત માટે 28 નવેમ્બર, 2023ના રોજ ઓસ્ટ્રેલિયા સામે T20 રમી હતી. લગભગ બે વર્ષ બાદ 27 વર્ષીય વિકેટકીપર-બેટ્સમેન ટીમમાં વાપસી કરી રહ્યો છે. ઈશાન મોટાભાગે ઓપનિંગ કરે છે, પરંતુ તેણે મિડલ ઓર્ડરમાં પણ બેટિંગ કરી છે. તે ભારત માટે મિડલ ઓર્ડરમાં પણ રમ્યો છે. તેથી બેટિંગ પોઝિશન તેના માટે મોટી ચિંતાનો વિષય નથી.

આ ખેલાડીને નહીં મળે તક

તિલક વર્મા ટીમનો ભાગ હતો, પરંતુ ઈજાને કારણે શ્રેણીની પ્રથમ ત્રણ મેચમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. તિલકના સ્થાને શ્રેયસ ઐયરને લાવવામાં આવ્યો છે, પરંતુ ઇન-ફોર્મ ઈશાન કિશનનું પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં સ્થાન કન્ફર્મ થઈ ગયું છે. તે ત્રીજા નંબર પર બેટિંગ કરશે. જેના કારણે ઐયરને પ્લેઈંગ-11માંથી બહાર રાખવામાં આવી શકે છે. ઈશાન કિશનને T20 ફોર્મેટમાં ટોપ બેટ્સમેન માનવામાં આવે છે. તેણે ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટ, IPL અને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પોતાની ક્ષમતા સાબિત કરી છે.

ન્યૂઝીલેન્ડ સામે આવો છે ઈશાન કિશનનો રેકોર્ડ 

ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ઈશાન કિશનના રેકોર્ડ અંગે વાત કરીએ તો તેણે 7 મેચમાં 103 રન બનાવ્યા છે. તેની સરેરાશ 14.71 છે અને તેણે આ દરમિયાન એક પણ અડધી સદી ફટકારી નથી. ન્યુઝીલેન્ડ સામે કિશનનો રેકોર્ડ સરેરાશ છે અને તેની પાસે તેને સુધારવાની તક છે.

