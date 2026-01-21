Prev
IND vs NZ : ભારત vs ન્યુઝીલેન્ડની T20 મેચો ક્યાં જોઈશો લાઈવ, જાણો કેટલા વાગ્યે થશે શરૂ

Ind vs Nz T20 Live Telecast: ભારત vs ન્યુઝીલેન્ડ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણીની પહેલી મેચ આજે નાગપુરમાં રમાશે. આ મેચ તમે તમારા ટીવી કે મોબાઇલ પર ક્યાં જોઈ શકશો અને મેચો કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 21, 2026, 02:05 PM IST

Ind vs Nz T20 Live Streaming Hotstar: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે આજથી પાંચ મેચની T20 શ્રેણી શરૂ થઈ રહી છે. T20 વર્લ્ડ કપ 2026 પહેલા આ ટીમ ઈન્ડિયાની છેલ્લી શ્રેણી છે. તેથી તે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ રહેશે. આ શ્રેણીની પ્રથમ મેચ બુધવાર, 21 જાન્યુઆરી સાંજે રમાશે. ત્યારે એ જાણી લઈએ કે આ મેચો તમે ક્યાં લાઈવ જોઈ શકશો.  

નાગપુરમાં રમાશે પહેલી મેચ

ન્યુઝીલેન્ડના ભારત પ્રવાસનો બીજો અને અંતિમ તબક્કો શરૂ થવાનો છે. ટી20 શ્રેણીમાં પાંચ મેચ રમાશે, જેમાં પહેલી મેચ નાગપુરમાં રમાશે. ન્યુઝીલેન્ડ ટીમ ઈન્ડિયા સામે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી જીતી ચૂકી છે, તેથી ટીમનું મનોબળ હાઈ છે. જોકે, ટીમમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર થયો છે. ટીમ ઈન્ડિયા પાસે હવે જીતવા સિવાય બીજો કોઈ વિકલ્પ નથી. 

ન્યૂઝીલેન્ડ ભારત સામે T20 શ્રેણી જીતવા માટે ઉત્સુક 

જ્યારે માઈકલ બ્રેસવેલે ODI શ્રેણીમાં ન્યૂઝીલેન્ડનું નેતૃત્વ કર્યું હતું, ત્યારે મિશેલ સેન્ટનર હવે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણીમાં ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. તો ડેરિલ મિશેલ માત્ર એક વિશ્વ કક્ષાનો સ્પિન બોલર જ નથી, પરંતુ જરૂર પડ્યે એક તેજસ્વી બેટ્સમેન પણ છે, તેણે આ ઘણી વખત સાબિત કર્યું છે. જોકે, ન્યૂઝીલેન્ડ છેલ્લી ચાર શ્રેણીમાં ભારતમાં T20 શ્રેણી જીતી શક્યું નથી. ટીમે છેલ્લે 2019માં શ્રેણી જીતી હતી. આ શ્રેણીમાં શું થાય છે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.

ટીવી અને OTT પર ક્યારે અને ક્યાં શકશો લાઈવ T20 મેચો

સ્ટાર નેટવર્ક પાસે મેચના લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ અને ટેલિકાસ્ટના અધિકારો છે. બધી મેચ સાંજે 7 વાગ્યે શરૂ થશે, ટોસ અડધો કલાક પહેલા સાંજે 6:30 વાગ્યે થશે. મેચનું લાઈવ ટેલિકાસ્ટ સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ 1 અને સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ 1 HD પર જોઈ શકાશે. આ સિવાય, જો તમે મોબાઇલ એટલે કે OTT પર મેચ જોવા માંગતા હો, તો તેના માટે તમારે Jio Hotstar પર જવું પડશે, ત્યાં તમે આરામથી મેચનો આનંદ માણી શકો છો.
 

