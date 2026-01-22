IND vs NZ : ટીમ ઈન્ડિયાની જીતના 3 હીરો, પ્રથમ T20માં ન્યુઝીલેન્ડને આપ્યો જોરદાર ઝટકો
IND vs NZ 1st T20 : નાગપુરમાં રમાયેલી પ્રથમ T20માં ભારતે ન્યૂઝીલેન્ડને 48 રનથી હરાવ્યું હતું. આ સાથે ભારતે 5 મેચની શ્રેણીમાં 1-0ની લીડ પણ મેળવી લીધી છે. પ્રથમ બેટિંગ કરતા ભારતે 238 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં ન્યૂઝીલેન્ડ 190 રન જ બનાવી શક્યું હતું. ભારતની જીતમાં આ 3 ખેલાડીઓેએ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી.
IND vs NZ 1st T20 : ભારતે નાગપુરમાં ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની ટી20 શ્રેણીની પહેલી મેચ 48 રનથી જીતી લીધી. આ સાથે ટીમ ઈન્ડિયાએ પાંચ મેચની શ્રેણીમાં 1-0ની લીડ મેળવી લીધી છે. ટોસ હાર્યા બાદ પ્રથમ બેટિંગ કરતા ભારતે અભિષેક શર્મા અને રિંકુ સિંહની વિસ્ફોટક ઇનિંગ્સને કારણે 7 વિકેટ ગુમાવીને 238 રન બનાવ્યા હતા.
જવાબમાં ન્યૂઝીલેન્ડ 20 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને ફક્ત 190 રન જ બનાવી શક્યું હતું. ભારતીય ટીમની જીતના ત્રણ હીરો તેમના પાવરફુલ સ્ટ્રાઈકર્સ હતા, જેમણે તેમની જોરદાર બેટિંગથી ન્યૂઝીલેન્ડને હરાવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. ત્યારે આ ત્રણ ખેલાડીઓ કોણ છે, તેના પર એક નજર કરીએ...
અભિષેક શર્મા
પહેલા બેટિંગ કરતા ભારતે અભિષેક શર્માની તોફાની ઇનિંગ્સને કારણે 7 વિકેટ ગુમાવીને 238 રન બનાવ્યા હતા. અભિષેક શર્માએ 35 બોલમાં 84 રનની ઇનિંગ રમી. 240ના સ્ટ્રાઇક રેટથી બેટિંગ કરતા તેણે 5 ચોગ્ગા અને 8 છગ્ગા ફટકાર્યા. તેની બેટિંગે ન્યૂઝીલેન્ડને લગભગ મેચમાંથી બહાર કરી દીધું.
રિંકુ સિંહ
આ મેચમાં રિંકુ સિંહ નંબર 7 પર બેટિંગ કરવા આવ્યો અને 20 બોલમાં 44 રન બનાવ્યા. 220ના સ્ટ્રાઇક રેટથી બેટિંગ કરતા રિંકુ સિંહે 4 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગા ફટકાર્યા. રિંકુ સિંહના શાનદાર ફિનિશિંગ ટચને કારણે ટીમ ઇન્ડિયાએ 20 ઓવરમાં 7 વિકેટે 238 રનનો સ્કોર બનાવ્યો.
વરુણ ચક્રવર્તી
ટીમ ઇન્ડિયાનો મિસ્ટ્રી સ્પિનર વરુણ ચક્રવર્તીએ આ મેચમાં 4 ઓવરમાં 37 રન આપીને 2 વિકેટ લીધી. આ દરમિયાન વરુણ ચક્રવર્તીએ ન્યૂઝીલેન્ડના ઓપનર ટિમ રોબિન્સન (21) અને માર્ક ચેપમેન (39)ને આઉટ કર્યા. વરુણ ચક્રવર્તીએ આ મેચમાં શાનદાર બોલિંગ કરી કિવી બેટ્સમેનોને મુક્તપણે સ્કોર કરતા અટકાવ્યા.
