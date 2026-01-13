રોહિત-કોહલી માટે પનોતી બન્યું રાજકોટનું મેદાન, 17 વર્ષથી અધૂરું છે આ એક સપનું
IND vs NZ: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની બીજી વનડે મેચ થોડા કલાકોમાં જ શરૂ થશે. સિરીઝમાં ભારત 1-0થી આગળ છે. બધાની નજર રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીના પ્રદર્શન પર છે. છેલ્લી મેચમાં રોહિતે 26 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે વિરાટ કોહલીને ખરાબ નસીબનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, તેમણે 93 રન પર પોતાની વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. હવે આગામી મેચ રાજકોટના મેદાનમાં રમાવાની છે, જે વિરાટ અને રોહિત માટે પનોતી સાબિત થયું છે.
Trending Photos
IND vs NZ: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની બીજી વનડે મેચ થોડા કલાકોમાં જ શરૂ થશે. સિરીઝમાં ભારત 1-0થી આગળ છે. બધાની નજર રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીના પ્રદર્શન પર છે. છેલ્લી મેચમાં રોહિતે 26 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે વિરાટ કોહલીને ખરાબ નસીબનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, તેમણે 93 રન પર પોતાની વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. હવે આગામી મેચ રાજકોટમાં રમાવાની છે, જે વિરાટ અને રોહિત માટે પનોતી સાબિત થઈ છે. રોહિત અને વિરાટે રાજકોટમાં કેટલીક મેચ રમી છે, પરંતુ આ મેદાન પર બન્નેમાંથી કોઈએ પણ સદી ફટકારી નથી.
રાજકોટમાં કેવો છે વિરાટનો રેકોર્ડ?
સૌથી પહેલા વિરાટ કોહલી વિશે વાત કરીએ, જેમણે 15 ડિસેમ્બર 2009ના રોજ રાજકોટમાં પોતાની પહેલી ODI રમી હતી. વિરાટે રાજકોટમાં કુલ પાંચ ODI મેચ રમી છે, જેમાં તેણે 27, 15, 77, 78 અને 56 રન બનાવ્યા છે. આમાંથી બે મેચ ઓસ્ટ્રેલિયા સામે રમી હતી, જ્યારે ત્રણ મેચ દક્ષિણ આફ્રિકા, શ્રીલંકા અને ઇંગ્લેન્ડ સામે હતી. હવે જોવાનું એ છે કે સદીઓથી ચાલી આવતી આ દુષ્કાળનો અંત ન્યુઝીલેન્ડ સામેની મેચમાં આવે છે કે નહીં.
રોહિત શર્મા પણ નથી ફટકારી શક્યો સદી
રોહિત શર્માના આંકડા જોઈએ તો, તેમણે આ મેદાન પર એક પણ સદી ફટકારી નથી. રોહિત શર્મા 14 નવેમ્બર 2008ના રોજ પહેલી વખત રાજકોટના મેદાનમાં જોવા મળ્યો હતો અને તેમણે અણનમ 11 રન બનાવ્યા હતા. ત્યારબાદ તેમણે 2015માં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે 65 રન બનાવ્યા હતા. 2020ની શરૂઆતમાં તેમણે ઓસ્ટ્રેલિયા સામે 42 રન બનાવ્યા હતા. ત્યારબાદ રોહિતે 2023ના વર્લ્ડ કપમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે 81 રન બનાવ્યા હતા, પરંતુ સદી ફટકારવામાં નિષ્ફળ રહ્યા હતા. આમ કોહલીની જેમ આ મેદાન રોહિત માટે પણ અનલકી રહ્યું છે.
પહેલી મેચમાં ભારતનો એકતરફી વિજય
ન્યુઝીલેન્ડ સામેની પહેલી મેચમાં ન્યૂઝીલેન્ડે ભારત માટે 300 રનનો વિશાળ લક્ષ્યાંક રાખ્યો હતો. જવાબમાં ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન શુભમન ગિલે 56 રન બનાવ્યા, જ્યારે વિરાટ કોહલીએ 93 રન બનાવ્યા. શ્રેયસ ઐયરે પણ 49 રન બનાવ્યા. આ ઉપરાંત કેએલ રાહુલ અને હર્ષિત રાણાએ 29-29 રન બનાવીને ભારતને જીત અપાવી. 14 જાન્યુઆરીએ રમાનારી મેચ ન્યુઝીલેન્ડ માટે કરો યા મરો જેવી સ્થિતિ હશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે