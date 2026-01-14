વિરાટ કોહલીએ રચ્યો ઈતિહાસ, સચિન તેંડુલકરના આ મોટા કીર્તિમાનને ધ્વસ્ત કરી બન્યા નંબર 1 બેટ્સમેન
Virat Kohli: વિરાટ કોહલી એક પછી એક સચિન તેંડુલકરના અનેક કીર્તિમાન ધ્વસ્ત કરી રહ્યા છે. હવે ન્યુઝીલેન્ડ સામેની બીજી વનડેમાં પણ કોહલીએ આ જ પરાક્રમ કર્યું છે અને ભારતીય બેટ્સમેન તરીકે પ્રથમ સ્થાને પહોંચી ગયા છે.
Virat Kohli Record: ભારતીય ટીમના પૂર્વ કેપ્ટન વિરાટ કોહલી અત્યારે શાનદાર ફોર્મમાં ચાલી રહ્યા છે. જ્યારે પણ કોહલી મેદાનમાં ઉતરે છે, ત્યારે કોઈને કોઈ કારનામું જરૂર કરે છે. હવે રાજકોટમાં રમાઈ રહેલી ભારત વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડની બીજી મેચમાં તેમણે 'ક્રિકેટના ભગવાન' ગણાતા સચિન તેંડુલકરને વધુ એક બાબતમાં પાછળ છોડી દીધા છે. ખાસ વાત એ છે કે જે કામ છેલ્લા 17 વર્ષથી કોઈ નહોતું કરી શક્યું, તે કોહલીએ કરી બતાવ્યું છે. હવે વિરાટ કોહલી ન્યુઝીલેન્ડ સામે સૌથી વધુ રન બનાવનારા ભારતીય બેટ્સમેન બની ગયા છે.
ન્યુઝીલેન્ડ સામે સૌથી વધુ રન બનાવનારા ભારતીય બેટ્સમેન બન્યા કોહલી
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાઈ રહેલી વનડે સિરીઝની પ્રથમ મેચમાં વિરાટ કોહલી સદી ચૂકી ગયા હતા. તેમણે ધમાકેદાર અંદાજમાં 93 રનની ઇનિંગ રમી હતી. તે જ મેચમાં તેઓ સચિનનો રેકોર્ડ તોડી શક્યા હોત, પરંતુ તે કામ અધૂરું રહી ગયું હતું. જો કે, રાજકોટમાં આ અધૂરું કામ પૂરું થઈ ગયું છે. હવે તેઓ સચિન તેંડુલકરને પાછળ છોડીને ન્યુઝીલેન્ડ સામે સૌથી વધુ વનડે રન બનાવનારા ભારતીય બેટ્સમેન બની ગયા છે. જો કે, વિશ્વભરના બેટ્સમેનોની વાત કરીએ તો ત્યાં હજુ પણ રિકી પોન્ટિંગ પ્રથમ ક્રમે છે.
રિકી પોન્ટિંગ હજુ પણ કોહલીથી આગળ
ન્યુઝીલેન્ડ સામે સૌથી વધુ રન બનાવનારા બેટ્સમેન રિકી પોન્ટિંગ છે. તેમણે 51 મેચ રમીને 1971 રન બનાવ્યા છે. ન્યુઝીલેન્ડ સામે પોન્ટિંગે 6 સદી અને 12 અર્ધસદી ફટકારી છે. વિરાટ કોહલીની વાત કરીએ તો, તેમણે અત્યાર સુધી ન્યુઝીલેન્ડ સામે 35 મેચ રમીને 1760થી વધુ રન બનાવી લીધા છે. કોહલી અત્યાર સુધી આ ટીમ સામે 6 સદી અને 10 અર્ધસદી ફટકારી ચૂક્યા છે. સચિન તેંડુલકરે પોતાના કરિયરમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે 42 મેચ રમીને 1750 રન બનાવ્યા હતા.
સચિન તેંડુલકરે વર્ષ 2009માં ન્યુઝીલેન્ડ સામે રમી હતી છેલ્લી વનડે મેચ
સચિન તેંડુલકરે વર્ષ 1990માં ન્યુઝીલેન્ડ સામે પ્રથમ વનડે રમી હતી અને વર્ષ 2009 સુધી રમતા રહ્યા હતા. આ સમયગાળા દરમિયાન સચિને આ ટીમ સામે 5 સદી અને 8 અર્ધસદી ફટકારી હતી. એટલે કે સચિને વર્ષ 2009 પછી ન્યુઝીલેન્ડ સામે વનડે રમી નથી. આ દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો લગભગ 17 વર્ષ બાદ સચિનનો આ રેકોર્ડ તૂટ્યો છે. હવે કોહલી પાસે તક હશે કે તેઓ રિકી પોન્ટિંગને પાછળ છોડીને આ લિસ્ટમાં પણ પ્રથમ સ્થાને પહોંચી શકે છે, જો કે તેના માટે હજુ થોડી રાહ જોવી પડશે.
