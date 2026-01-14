IND vs NZ : આયુષ બદોનીને બદલે નીતીશ રેડ્ડીને કેમ મળ્યું પ્લેઇંગ-11માં સ્થાન ? જાણો શું છે કારણ
IND vs NZ : સુંદર પહેલી વનડેમાં ઈજાગ્રસ્ત થયા બાદ તેની જગ્યાએ આયુષ બદોનીને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો. તેને પહેલીવાર ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તેને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો નથી. કોચ ગંભીર અને કેપ્ટન ગિલે નીતિશ રેડ્ડીને તક આપી છે.
IND vs NZ : ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની બીજી વનડે રાજકોટમાં રમાઈ રહી છે. ન્યુઝીલેન્ડે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ભારતીય ટીમે તેની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં એક ફેરફાર કર્યો છે. ઇજાગ્રસ્ત વોશિંગ્ટન સુંદરના સ્થાને નીતિશ કુમાર રેડ્ડીને ટીમમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે.
જોકે, પહેલી વનડેમાં ઇજાગ્રસ્ત થયા બાદ સુંદરના સ્થાને આયુષ બદોનીનો ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તેને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો નથી. ત્યારે કોચ ગંભીર અને કેપ્ટન ગિલે નીતિશ રેડ્ડીને કેમ તક આપી અને બદોનીને કેમ નહીં, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
રેડ્ડીને કેમ મળી તક ?
રાજકોટમાં બીજી વનડે પહેલા ચર્ચાનો સૌથી મોટો વિષય આયુષ બદોનીનો સંભવિત ડેબ્યૂ હતો. ટીમ ઇન્ડિયામાં ઓલરાઉન્ડરોને પ્રાથમિકતા આપવાની કોચ ગૌતમ ગંભીરની વ્યૂહરચના ધ્યાનમાં લેતા નીતિશ કુમાર રેડ્ડી અને બદોની વિશે ઘણી ચર્ચા થઈ હતી. જોકે, ગંભીરે અનુભવી ઓલરાઉન્ડર રેડ્ડીને પસંદ કર્યો, કારણ કે બદોની બેટિંગની સાથે ઓફ-સ્પિનનો વિકલ્પ પણ છે. રેડ્ડી એક સીમ-બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર છે જેની પાસે આંતરરાષ્ટ્રીય અનુભવ છે.
નીતિશ કુમાર રેડ્ડી અત્યાર સુધીમાં બે ODI રમી ચૂક્યો છે. તેણે કુલ 27 રન બનાવ્યા છે, જેમાં તેનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 19* છે. રેડ્ડી અગાઉ 23 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ એડિલેડમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે રમ્યો હતો અને તે જ પ્રવાસ દરમિયાન પર્થ ODIમાં ડેબ્યૂ કર્યું હતું.
ટીમ ઇન્ડિયાએ વડોદરામાં રમાયેલી શ્રેણીની પહેલી મેચ 4 વિકેટથી જીતી હતી. તેથી, જો ભારત રાજકોટમાં મેચ જીતશે, તો તેઓ શ્રેણી પણ જીતી લેશે. શ્રેણીની અંતિમ મેચ 18 જાન્યુઆરીએ ઇન્દોરમાં રમાશે.
ભારતની પ્લેઇંગ XI
શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ ઐયર, કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, રવિન્દ્ર જાડેજા, હર્ષિત રાણા, કુલદીપ યાદવ, અર્શદીપ સિંહ, મોહમ્મદ સિરાજ
