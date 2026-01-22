પ્રથમ T20માં જીત છતાં બદલાઈ જશે ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ-11 ! જાણો શું છે કારણ
IND vs NZ Playing 11 : ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે 23 જાન્યુઆરીએ રાયપુરમાં બીજી ટી20 મેચ રમાશે. પ્રથમ મેચમાં શાનદાર જીત છતાં આ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ-11 બદલાવ જોવા મળી શકે છે, આ પાછળનું કારણ શું છે અને કોને ટીમમાં તક મળશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
IND vs NZ Playing 11 : ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે હાલ 5 મેચોની ટી20 શ્રેણી ચાલી રહી છે, જેની પ્રથમ મેચમાં ભારતે ન્યૂઝીલેન્ડને 48 રને હરાવ્યું હતું. હવે આગામી બીજી મેચ રાયપુરમાં 23 જાન્યુઆરીએ રમાવાની છે, ત્યારે આ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયામાં કેટલાક ફેરફાર જોવા મળી શકે છે.
અક્ષર પટેલ થશે બહાર !
પ્રથમ મેચમાં બોલિંગ કરતી વખતે વાઈસ કેપ્ટન અક્ષર પટેલને ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો. ન્યૂઝીલેન્ડની ઈનિંગની 16મી ઓવર અક્ષર પટેલ ફેંકી રહ્યો હતો, ત્યારે ઓવના ત્રીજા બોલ પર ડેરિલ મિચેલે પાવરફુલ શોટ ફટકાર્યો, જેને રોકવાના પ્રયાસમાં પટેલને આંગળી પર ઈજા થઈ હતી અને આંગળીમાંથી લોહી વહેવા લાગ્યું હતું, જે બાદ અક્ષર પટેલને ઓવર અધવચ્ચે જ છોડીને મેદાન બહાર જવું પડ્યું હતું.
અક્ષર પટેલની ઈજા ગંભીર એટલા માટે છે, કારણ કે જે આંગળીથી અક્ષર બોલને સ્પીન કરાવે છે, તે જ આંગળી પર ઈજા થઈ છે તેથી તેની રિકવરીમાં કેટલો સમય લાગશે અને તે આગામી મેચમાં રમી શકે છે કે નહીં, તે અંગે હજુ શંકા છે. જો કે, BCCI તરફથી હજુ સુધી ઈજા અંગે કોઈ અપડેટ આવ્યું નથી.
રવિ બિશ્નોઈને મળી શકે છે તક
જો અક્ષર પટેલ આગામી મેચમાં રમવા માટે ફિટ નથી, તો તેની જગ્યાએ રવિ બિશ્નોઈને તક મળી શકે છે. પ્રથમ મેચમાં અક્ષર પટેલ ઈજાગ્રસ્ત થયા બાદ રવિ બિશ્નોઈ તેની જગ્યાએ ફિલ્ડીંગ કરવા આવ્યો હતો. આ દરમિયાન તેણે એક શાનદાર કેચ પણ પકડ્યો હતો. ત્યારે હવે જોવાનું એ છે કે અક્ષર પટેલની ઈજા કેટલી ગંભીર છે અને તે આગામી મેચ રમશે કે નહીં.
ટીમ ઈન્ડિયાની સંભવિત પ્લેઈંગ-11
અભિષેક શર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), ઈશાન કિશન, સૂર્યાકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), હાર્દિક પંડ્યા, રિંકુ સિંહ, શિવમ દૂબે, રવિ બિશ્નોઈ, જસપ્રિત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ, વરૂણ ચક્રવર્તી.
