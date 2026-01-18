IND vs NZ : 26મી ઓવરના 5મા બોલે હર્ષિત રાણાએ કરેલી આ ભૂલ ભારતને પડી ગઈ ભારે, જુઓ Video
IND vs NZ : ઇન્દોરના હોલકર સ્ટેડિયમમાં ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની ત્રીજી વનડેમાં ગ્લેન ફિલિપ્સનો આસાન કેચ છોડીને હર્ષિત રાણાએ મોટી ભૂલ કરી. જે ભારતને ભારે પડી ગઈ અને ફિલિપ્સે શાનદાર સદી ફટકારી.
IND vs NZ : ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણીની ત્રીજી મેચ ઇન્દોરના હોલ્કર સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન શુભમન ગિલે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ટીમ ઈન્ડિયાના બોલરોએ મજબૂત શરૂઆત કરી, 15 ઓવરમાં ત્રણ મુખ્ય કિવી ખેલાડીઓને આઉટ કર્યા. ડેરિલ મિશેલે ગ્લેન ફિલિપ્સ સાથે મળીને ઇનિંગ્સને સ્થિર કરી અને રન-સ્કોરિંગ રેટને ઝડપી બનાવ્યો. આ દરમિયાન ભારતીય ફાસ્ટ બોલર હર્ષિત રાણાએ ફિલ્ડિંગમાં ભૂલ કરી જે ભારતને મોંઘી પડી.
હર્ષિત રાણાએ ફિલિપ્સનો સરળ કેચ છોડ્યો
જ્યારે ડેરિલ મિશેલ અને ગ્લેન ફિલિપ્સ ત્રીજી વનડેમાં ન્યુઝીલેન્ડની ઇનિંગ્સ ચલાવી રહ્યા હતા, ત્યારે ફિલિપ્સે નીતિશ રેડ્ડી દ્વારા ફેંકવામાં આવેલી 26મી ઓવરના પાંચમા બોલ પર પુલ શોટનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ બોલ ડીપ સ્ક્વેર લેગ તરફ ગયો. આ દરમિયાન, સ્ક્વેર લેગ પર ફિલ્ડિંગ કરી રહેલો હર્ષિત રાણા બોલ પકડવા માટે થોડો મોડો દોડ્યો, કેચ લેવા માટે ડાઇવ કરી, પરંતુ તે નિષ્ફળ ગયો. ગ્લેન ફિલિપ્સ ફક્ત 18 રન પર બેટિંગ કરી રહ્યો હતો, જે બાદ તે સદી ફટકારી આઉટ થયો.
ટીમ ઇન્ડિયા શરૂઆતના દબાણનો લાભ લેવામાં નિષ્ફળ ગઈ
ભારતીય ટીમે બોલ સાથે મજબૂત શરૂઆત કરી, પહેલી જ ઓવરમાં હેનરી નિકોલ્સને આઉટ કર્યો. ત્યારબાદ હર્ષિત રાણાએ બીજી ઓવરમાં ડેવોન કોનવેની વિકેટ લીધી. કિવી ટીમને મેચમાં ત્રીજો ફટકો પડ્યો જ્યારે વિલ યંગ 58 રનના સ્કોર પર આઉટ થયો, ત્યારબાદ ભારતીય ટીમ શરૂઆતના દબાણનો સંપૂર્ણ લાભ ઉઠાવવામાં નિષ્ફળ ગઈ. જ્યારે ડેરિલ મિશેલ તેની સતત બીજી સદી ફટકારવામાં સફળ રહ્યો, ત્યારે ફિલિપ્સે પણ શાનદાર ઇનિંગ રમી અને સદી ફટકારી.
