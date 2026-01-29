ક્યાં થાપ ખાઈ ગઈ ટીમ ઈન્ડિયા ? આ રહ્યું ભારતની હારનું સૌથી મોટું કારણ
IND vs NZ 4th T20 : ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે વિશાખાપટ્ટનમમાં ચોથી T20 મેચ રમાઈ હતી. આ મેચમાં ભારતને કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. આ હાર માટેના કારણો શું છે અને ટીમ ઈન્ડિયાએ ક્યાં મોટી ભૂલ કરી તેના વિશે આ લેખમાં જાણવાનો પ્રયત્ન કરીશું.
IND vs NZ 4th T20 : 28 જાન્યુઆરીએ ચોથી ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં ભારતીય ટીમને ન્યૂઝીલેન્ડ સામે 50 રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. વિશાખાપટ્ટનમમાં 216 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરવા ઉતરેલી ભારતીય ટીમ 18.4 ઓવરમાં 165 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. આ સાથે ન્યૂઝીલેન્ડે આ શ્રેણીમાં જીતનું ખાતું ખોલાવ્યું. સૂર્યકુમાર યાદવની આગેવાની હેઠળની ભારતીય ટીમ માટે આ ભૂલો મોંઘી સાબિત થઈ.
ખરાબ ટીમ સિલેક્શન
ભારતીય ટીમે ચોથી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ માટે તેની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં એક ફેરફાર કર્યો. ઇશાન કિશનના સ્થાને અર્શદીપ સિંહનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો. ઇશાન કિશનને પીઠની નાની ઇજાને કારણે મેચમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો. ભારતે એક વધારાનો બોલર રમાડ્યો અને છતાં તેણે 215 રન આપ્યા.
કેપ્ટન સૂર્યાએ મેચમાં હાર્દિક પંડ્યા અને શિવમ દુબેને બોલિંગ આપી નહોતી. ભારતના પાંચ મુખ્ય બોલરોએ ચાર ઓવરનો પોતાનો ક્વોટા પુરો કર્યો. આ ભૂલ ભારત માટે મોંઘી સાબિત થઈ, કારણ કે તેઓએ 20-30 વધારાના રન આપ્યા.
ખરાબ બેટિંગ પ્રદર્શન
216 રનના મોટા સ્કોરનો પીછો કરવા ઉતરેલી ભારતીય ટીમે પહેલા જ બોલે વિકેટ ગુમાવી. અભિષેક શર્મા પોતાનું ખાતું ખોલી શક્યો નહીં. સૂર્યકુમાર યાદવ 8 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યા. સંજુ સેમસન પણ 24 રન બનાવીને આઉટ થયો. હાર્દિક પંડ્યાએ માત્ર 2 રન બનાવ્યા. રિંકુ સિંહ (39) અને શિવમ દુબે (65) સિવાય અન્ય કોઈ બેટ્સમેન સારું પ્રદર્શન કરી શક્યો નહીં. ટાર્ગેટનો પીછો કરતી વખતે, ભારતીય ટીમ દબાણ હેઠળ પડી ભાંગી અને વર્તમાન શ્રેણીની પહેલી મેચ હારી ગઈ.
ખરાબ રણનીતિ
ખરાબ રણનીતિને કારણે ટીમ ઈન્ડિયાએ તક ગુમાવી દીધી. તેણે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો, પરંતુ પ્રથમ વિકેટ લેવા માટે 100 રન સુધી સંઘર્ષ કરવો પડ્યો. કિવી ઓપનર્સ ડેવોન કોનવે (44) અને ટિમ સીફર્ટ (62)એ 100 રનની ભાગીદારી કરી, જેનાથી ન્યૂઝીલેન્ડ માટે મંચ તૈયાર કર્યું.
ભારતીય ટીમના મુખ્ય બોલરો વિકેટ લેવામાં નિષ્ફળ રહ્યા, બોલરોએ વાપસી કરી, પરંતુ તેઓ અંતિમ ઓવરોમાં ફરીથી મોંઘા સાબિત થયા, જેનાથી ભારતની રણનીતિ ખરાબ થઈ ગઈ. આ ભૂલોના કારણે ભારતીય ટીમને ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ચોથી મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો.
