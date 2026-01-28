Prev
IND vs NZ : ચોથી T20માં આ સ્ટાર ખેલાડી થશે બહાર, શ્રેયસ ઐયરની એન્ટ્રી પાક્કી, જાણો કેવી હશે ભારતની પ્લેઈંગ-11

IND vs NZ 4th T20 : ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે આજે વિશાખાપટ્ટનમમાં ચોથી T20 મેચ રમાશે. 5 મેચોની સિરીઝમાં ભારતે 3-0થી સિરીઝ પર કબજો કરી લીધો છે, ત્યારે ચોથી મેચમાં આજે ભારતની પ્લેઈંગમાં કેટલાક ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, પ્લેઈંગ 11માં કોને તક મળી શકે છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 28, 2026, 01:58 PM IST

IND vs NZ : ચોથી T20માં આ સ્ટાર ખેલાડી થશે બહાર, શ્રેયસ ઐયરની એન્ટ્રી પાક્કી, જાણો કેવી હશે ભારતની પ્લેઈંગ-11

IND vs NZ 4th T20 :  વિશાખાપટ્ટનમમાં આજે એટલે કે 28 જાન્યુઆરીના રોજ ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ આમને સામને થશે. 5 મેચોની સિરીઝમાં ભારત 3-0થી આગળ છે. ત્યારે ચોથી મેચમાં ભારત તેની પ્લેઈંગમાં ઈલેવનમાં કેટલાક ફેરફારો કરી શકે છે અને બેન્ચ પર બેઠેલા ખેલાડીઓને આજની મેચમાં તક આપી શકે છે.

ભારતની પ્લેઈંગ-11માં થશે ફેરફાર

વિશાખાપટ્ટનમમાં રમાનારી ચોથી મેચમાં ભારત હાર્દિક પંડ્યાને આરામ આપી શકે છે, આગામી મહિનાથી શરૂ થઈ રહેલા ટી20 વર્લ્ડ કપ માટે પંડ્યા ટીમ માટે એક મહત્વપૂર્ણ ખેલાડી છે, તેથી મેનેજમેન્ટ તેને ટુર્નામેન્ટ પહેલા ફ્રેશ રાખવા માંગે છે, તેની જગ્યાએ શ્રેયસ ઐયરને મેદાનમાં ઉતારી શકે છે. 

તિલક વર્મા ઈજાને કારણે બહાર થતાં શ્રેયસ ઐયરને તેના રિપ્લેસમેન્ટ તરીકે ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો. જો કે, તેને હજુ સુધી પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું નહોતું. ત્યારે જો હાર્દિક પંડ્યાને આરામ આપવામાં આવે છે, તો શ્રેયસ ઐયરને પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં જગ્યા મળી શકે છે. 

અક્ષર પટેલની થશે વાપસી ! 

ઈજાના કારણે ટીમમાંથી બહાર થયેલો અક્ષર પટેલ પણ ચોથી મેચમાં વાપસી કરે તેવી શક્યતા છે. વર્લ્ડ કપની તૈયારીઓને ધ્યાનમાં રાખીને અક્ષર પટેલની વાપસી જરૂરી છે, તો છેલ્લી બે મેચોમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરનાર ઈશાન કિશનનું સ્થાન પણ ટીમમાં નિશ્ચિત માનવામાં આવે છે. વર્લ્ડ કપમાં વિકેટકીપર બેટ્સમેનના બેકઅપ માટે ભારત ઈશાન કિશનને તૈયાર કરવા માંગે છે, તેથી તેને વધુ એક મોકો મળી શકે છે.

આ ઉપરાંત જસપ્રીત બુમરાહ પણ આ મેચમાં રમી શકે છે, તો કુલદીપ યાદવને પણ એક તક આપવામાં આવી શકે છે, જ્યારે વરૂણ ચક્રવર્તીને બહાર રાખવામાં આવી શકે છે. કુલદીપ યાદવની સાથે સ્પિન વિભાગમાં રવિ બિશ્નોઈ પણ આ મેચમાં રમતો જોવા મળી શકે છે, જેણે છેલ્લી મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. જ્યારે ફાસ્ટ બોલર અર્શદીપને પણ આ મેચમાં સ્થાન મળી શકે છે, તો હર્ષિત રાણાને બેન્ચ પણ બેસવું પડી શકે છે. 

આવી હશે ભારતની સંભવિત પ્લેઈંગ-11

અભિષેક શર્મા, સંજુ સેમસન (વાઈસ કેપ્ટન), ઈશાન કિશન, સૂર્યાકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), શ્રેયસ ઐયર, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, કુલદીપ યાદવ, રવિ બિશ્નોઈ, જસપ્રીત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ, 

 

