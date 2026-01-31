ટીમ ઈન્ડિયા પર બોજ બની રહ્યો છે આ ખેલાડી, આજે છેલ્લી તક... હવે ફ્લોપ થયો તો કપાશે પત્તુ
IND vs NZ 5th T20 : ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે 5 મેચોની ટી20 સિરીઝની છેલ્લી મેચ આજે એટલે કે 31 જાન્યુઆરીના રોજ તિરુવનંતપુરમના ગ્રીનફિલ્ડ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. ત્યારે બંને ટીમો પાસે વર્લ્ડ કપ પહેલા પોતાની ભૂલો સુધારવા માટે આ છેલ્લી તક હશે. ત્યારે ભારતના આ ખેલાડી માટે પણ આજની મેચ ખુબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.
IND vs NZ 5th T20 : તિરુવનંતપુરમના ગ્રીનફિલ્ડ સ્ટેડિયમ ખાતે ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે આજે છેલ્લી ટી20 મેચ રમાશે. 5 મેચોની આ ટી20 સિરીઝમાં પ્રથમ 3 મેચો જીતીને ભારતે સિરીઝ પોતાને નામ કરી હતી. તો ચોથી મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ત્યારે છેલ્લી મેચમાં ભારત જીતના ઈરાદા સાથે મેદાનમાં ઉતરશે.
સંજુ માટે છેલ્લી તક !
આ મેચ ટીમ માટે ભલે એટલી મહત્વપૂર્ણ નથી, પરંતુ વિકેટકીપર બેટ્સમેન સંજુ સેમસન માટે ખાસ છે. કારણ કે પ્રથમ 4 મેચમાં સંજુનું બેટ શાંત રહ્યું છે અને તે સંપૂર્ણ રીતે ફ્લોપ રહ્યો છે, ત્યારે પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં સ્થાન ટકાવી રાખવા માટે આ તેના માટે છેલ્લી તક છે અને આ મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરીને તેને ફોર્મમાં પાછા ફરવું પડશે.
4 મેચમાં ફ્લોપ છતાં છેલ્લી ટી20માં સંજુ સેમસનનું સ્થાન પ્લેઈંગ-11માં લગભગ નિશ્ચિત માનવામાં આવી રહ્યું છે. કારણ કે તિલક વર્મા ઈજાના કારણે બહાર છે, તેથી ઈશાન કિશન જો છેલ્લી મેચ રમે છે, તો પણ સંજુની પ્લેઈંગ-11માં જગ્યા બને છે. તેથી સંજુ આ મેચમાં ધમાકેદાર ઈનિંગ રમી પોતાની લય મેળવવાનો પ્રયાસ કરશે.
T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા પ્લેઇંગ-11માં તેનું સ્થાન જોખમમાં
સંજુ ફક્ત આ સિરીઝમાં ખરાબ ફોર્મ સાથે સંઘર્ષ કરી રહ્યો નથી. તેની છેલ્લી 15 ઇનિંગ્સના આંકડા દર્શાવે છે કે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 પહેલા પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં તેનું સ્થાન જોખમમાં છે. સંજુએ તેની છેલ્લી 15 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ઇનિંગ્સમાં કુલ 262 રન બનાવ્યા છે. જો તે તેની છેલ્લી T20 મેચમાં મોટી ઇનિંગ્સ નહીં રમે, તો તેને 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થનારા T20 વર્લ્ડ કપમાં બેન્ચ પર બેસવું પડી શકે છે.
2026ના T20 વર્લ્ડ કપ જેવી મોટી ઇવેન્ટમાં ટીમ ઇન્ડિયા ફક્ત એવા 11 ખેલાડીઓને મેદાનમાં ઉતારશે, જે સારા ફોર્મમાં છે. આનાથી સંજુનું ટેન્શન વધી ગયું છે. પાંચમી T20 તેના માટે કરો યા મરો મેચ છે. જો તે આજે ફરી નિષ્ફળ જાય, તો કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ અને કોચ ગૌતમ ગંભીર સારા ફોર્મમાં રહેલા ઇશાન કિશનને T20 વર્લ્ડ કપમાં અભિષેક શર્માના નવા પાર્ટનર તરીકે ઉતારવાનું વિચારી શકે છે.
આ સિરીઝમાં કિશન અને સંજુ પ્લેઇંગ 11માં સાથે રમવામાં સફળ રહ્યા છે કારણ કે તિલક વર્મા બહાર છે. કિશનને તેની જગ્યાએ નંબર 3 પર તક મળી રહી છે, પરંતુ પ્રાથમિક વિકેટકીપર-બેટ્સમેન તરીકે પસંદ કરાયેલ સંજુ તેની સતત નિષ્ફળતાઓને કારણે ખતરો બની ગયો છે.
