IND vs NZ: ટીમ ઈન્ડિયા માટે આવ્યા માઠા સમાચાર, વડોદરા વનડે પહેલા આ સ્ટાર ખેલાડી ઈજાગ્રસ્ત!

IND vs NZ: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે વનડે શ્રેણીની શરૂઆત 11 જાન્યુઆરીથી થવા જઈ રહી છે. જેની પૂર્વ તૈયારી રૂપે ટીમ ઈન્ડિયાના તમામ ખેલાડીઓ નેટ્સમાં સખત પરસેવો પાડી રહ્યા છે. આ દરમિયાન ટીમના એક સ્ટાર ખેલાડીને પ્રેક્ટિસ દરમિયાન ઈજા થઈ હતી, ત્યારબાદ ફિઝિયો તેમને મેદાનની બહાર લઈ ગયા હતા. આ મેચ વિનર ખેલાડીની સ્થિતિ અંગે હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર અપડેટ આવ્યું નથી.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 10, 2026, 08:08 PM IST

IND vs NZ: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડની ટીમો પ્રથમ વનડે મેચ માટે જોરદાર તૈયારી કરી રહી છે. આ દરમિયાન ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ફટકો પડ્યો છે. અભ્યાસ દરમિયાન ભારતીય ટીમના સ્ટાર ખેલાડીને ઈજા થતા તેમને મેદાન છોડવું પડ્યું હતું. ફોર્મમાં ચાલી રહેલા આ ખેલાડીની ઈજાએ કેપ્ટન શુભમન ગિલ અને હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીરની ચિંતામાં વધારો કર્યો હશે. આ પહેલા તિલક વર્મા પણ ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા, જે જોતા ટીમ ઈન્ડિયા માટે આ બીજી મોટી ઈજા છે.

સ્ટાર ખેલાડી ઋષભ પંત ઈજાગ્રસ્ત
ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર વિકેટકીપર બેટ્સમેન ઋષભ પંત નેટ્સમાં પ્રેક્ટિસ કરતી વખતે ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. જેના કારણે ફિઝિયોએ તેમને મેદાનની બહાર લઈ જવાની ફરજ પડી હતી. પંતની ઈજા કેટલી ગંભીર છે તે અંગે હાલમાં કંઈ કહી શકાય તેમ નથી. 

જોકે, હાલમાં વનડેમાં ઋષભ પંત પ્લેઈંગ-11 માં સીધા ફિટ બેસતા નથી, કારણ કે વિકેટકીપર બેટ્સમેન તરીકે ટીમની પ્રથમ પસંદગી કેએલ રાહુલ છે અને પંત બેકઅપ તરીકે ટીમમાં સામેલ છે. પંત હાલમાં 2025-26 વિજય હજારે ટ્રોફીમાં સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. આમ, તેની પાસે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સ્થાન મેળવવાની તક હતી. ચાહકો આશા રાખી રહ્યા છે કે પંતની ઈજા ખૂબ ગંભીર નથી, જેના કારણે તે આવતીકાલે પસંદગી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે.

ભારતીય ટીમની સંભવિત પ્લેઈંગ-11
બરોડામાં રમાનારી પહેલી વનડે માટે ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ ઈલેવન તૈયાર લાગે છે. કેપ્ટન શુભમન ગિલ અને ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન રોહિત શર્મા ઇનિંગની શરૂઆત કરશે. વિરાટ કોહલી નંબર 3 પર બેટિંગ કરશે, જ્યારે ઉપ-કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયર નંબર 4 પર બેટિંગ કરશે. 

કેએલ રાહુલ વિકેટકીપર-બેટ્સમેન તરીકે રમશે તે લગભગ નિશ્ચિત છે. વોશિંગ્ટન સુંદર અને નીતિશ કુમાર રેડ્ડી આગામી વિકલ્પો હોઈ શકે છે. નંબર 7 પર રવિન્દ્ર જાડેજાનું સ્થાન નિશ્ચિત લાગે છે. બોલિંગ વિભાગમાં હાલમાં કોઈ મોટા ફેરફારોની અપેક્ષા નથી.

