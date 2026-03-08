IND vs NZ: આખરે સામે આવી ગયો રિપોર્ટ! ફાઈનલ મેચ માટે કેવી હશે અમદાવાદના મેદાનની પિચ? રનનો થશે વરસાદ!
T20 World Cup Final IND vs NZ: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ફાઈનલ મુકાબલો અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાશે. આ મેચમાં ઉતરનારી બંને ટીમો શાનદાર ફોર્મમાં છે. ત્યારે દરેકના મનમાં પ્રશ્ન છે કે આ મેચ કઈ પિચ પર રમાશે? શું ફાઈનલમાં પણ બેટ્સમેનોનો દબદબો જોવા મળશે? શું ફાઇનલમાં પણ બેટ્સમેન પૂરજોશમાં જોવા મળશે?
Trending Photos
T20 World Cup Final IND vs NZ: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ફાઈનલ મેચ 8 માર્ચના રોજ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાશે. આ મેચ પર સમગ્ર વિશ્વની નજર ટકેલી છે. બંને ટીમોએ ટુર્નામેન્ટમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરીને ફાઈનલ સુધીની સફર ખેડી છે. દર્શકોમાં આ મેચને લઈને જબરદસ્ત ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. ટીમ ઈન્ડિયાની કમાન સૂર્યકુમાર યાદવના હાથમાં હશે, જ્યારે ન્યુઝીલેન્ડની ટીમ મિશેલ સેન્ટનરની કેપ્ટન્સીમાં મેદાનમાં ઉતરશે. ભારત માટે આ ગ્રાઉન્ડ ભૂતકાળમાં ખાસ લકી રહ્યું નથી, તેથી પિચના મિજાજને સમજવો ખૂબ જરૂરી છે.
કેવી હશે ફાઈનલ મેચની પિચ?
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની ફાઇનલ મેચ નવી પીચ પર રમાશે. આખી ટુર્નામેન્ટમાં આ પીચ પર ફક્ત એક જ મેચ રમાઈ છે. મળતી માહિતી મુજબ, આ પીચ મધ્યમાં હશે. વધુમાં આ પીચ કાળી અને લાલ બંને માટીને ભેળવીને તૈયાર કરવામાં આવી છે. બોલરોને આ પીચ પર સારો ઉછાળ મળશે, જેનાથી બોલ બેટ પર સારી રીતે આવી શકશે. પરિણામે, આ મેચ હાઈ સ્કોરિંગ બનવાની પુરેપુરી શક્યતા છે. જો ટોસ જીતનાર ટીમ પહેલા બોલિંગ કરવાનું નક્કી કરે તો તેને ફાયદો થઈ શકે છે.
🚨 MAJOR UPDATE ON INDvNZ FINAL PITCH 🚨
- Mixed soil pitch.
- More red soil than black.
- Good bounce expected.
- The ball will come nicely onto the bat in both innings. [Devendra Pandey]pic.twitter.com/OtBZmbwuoE
— Sam (@Cricsam01) March 6, 2026
બંને ટીમોના બેટ્સમેન પર બધાની નજર
જો ફાઇનલ મેચ માટે પિચ રિપોર્ટ પર વિશ્વાસ કરવામાં આવે તો, આ મેચ બેટિંગ-ફ્રેન્ડલી રહેશે. તેથી, બધાની નજર બંને ટીમોના ટોપ-ઓર્ડર બેટ્સમેન પર રહેશે. ટીમ ઇન્ડિયા માટે અભિષેક શર્મા, ઇશાન કિશન અને સંજુ સેમસન ઇનિંગ્સની જવાબદારી સંભાળશે, જ્યારે કિવીઝ માટે, ફિન એલન, ટિમ સીફર્ટ અને રચિન રવિન્દ્ર આ ભૂમિકામાં હશે.
બંને ટીમો માટે સંભવિત પ્લેઇંગ 11
ટીમ ઇન્ડિયા - સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, સંજુ સેમસન, ઇશાન કિશન (વિકેટકીપર), તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, અક્ષર પટેલ, શિવમ દુબે, વરુણ ચક્રવર્તી, જસપ્રીત બુમરાહ અને અર્શદીપ સિંહ
ન્યુઝીલેન્ડ - ટિમ સીફર્ટ (વિકેટકીપર), ફિન એલન, રચિન રવિન્દ્ર, ગ્લેન ફિલિપ્સ, માર્ક ચેપમેન, ડેરિલ મિશેલ, જેમ્સ નીશમ, મિશેલ સેન્ટનર (કેપ્ટન), કોલ મેકકોન્ચી, મેટ હેનરી, લોકી ફર્ગ્યુસન
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે