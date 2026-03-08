Prev
IND vs NZ: આખરે સામે આવી ગયો રિપોર્ટ! ફાઈનલ મેચ માટે કેવી હશે અમદાવાદના મેદાનની પિચ? રનનો થશે વરસાદ!

IND vs NZ: આખરે સામે આવી ગયો રિપોર્ટ! ફાઈનલ મેચ માટે કેવી હશે અમદાવાદના મેદાનની પિચ? રનનો થશે વરસાદ!

T20 World Cup Final IND vs NZ: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ફાઈનલ મુકાબલો અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાશે. આ મેચમાં ઉતરનારી બંને ટીમો શાનદાર ફોર્મમાં છે. ત્યારે દરેકના મનમાં પ્રશ્ન છે કે આ મેચ કઈ પિચ પર રમાશે? શું ફાઈનલમાં પણ બેટ્સમેનોનો દબદબો જોવા મળશે? શું ફાઇનલમાં પણ બેટ્સમેન પૂરજોશમાં જોવા મળશે?

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 08, 2026, 05:43 PM IST

IND vs NZ: આખરે સામે આવી ગયો રિપોર્ટ! ફાઈનલ મેચ માટે કેવી હશે અમદાવાદના મેદાનની પિચ? રનનો થશે વરસાદ!

T20 World Cup Final IND vs NZ: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ફાઈનલ મેચ 8 માર્ચના રોજ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાશે. આ મેચ પર સમગ્ર વિશ્વની નજર ટકેલી છે. બંને ટીમોએ ટુર્નામેન્ટમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરીને ફાઈનલ સુધીની સફર ખેડી છે. દર્શકોમાં આ મેચને લઈને જબરદસ્ત ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. ટીમ ઈન્ડિયાની કમાન સૂર્યકુમાર યાદવના હાથમાં હશે, જ્યારે ન્યુઝીલેન્ડની ટીમ મિશેલ સેન્ટનરની કેપ્ટન્સીમાં મેદાનમાં ઉતરશે. ભારત માટે આ ગ્રાઉન્ડ ભૂતકાળમાં ખાસ લકી રહ્યું નથી, તેથી પિચના મિજાજને સમજવો ખૂબ જરૂરી છે.

કેવી હશે ફાઈનલ મેચની પિચ?
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની ફાઇનલ મેચ નવી પીચ પર રમાશે. આખી ટુર્નામેન્ટમાં આ પીચ પર ફક્ત એક જ મેચ રમાઈ છે. મળતી માહિતી મુજબ, આ પીચ મધ્યમાં હશે. વધુમાં આ પીચ કાળી અને લાલ બંને માટીને ભેળવીને તૈયાર કરવામાં આવી છે. બોલરોને આ પીચ પર સારો ઉછાળ મળશે, જેનાથી બોલ બેટ પર સારી રીતે આવી શકશે. પરિણામે, આ મેચ હાઈ સ્કોરિંગ બનવાની પુરેપુરી શક્યતા છે. જો ટોસ જીતનાર ટીમ પહેલા બોલિંગ કરવાનું નક્કી કરે તો તેને ફાયદો થઈ શકે છે.

- Mixed soil pitch.
- More red soil than black.
- Good bounce expected.
- The ball will come nicely onto the bat in both innings. [Devendra Pandey]pic.twitter.com/OtBZmbwuoE

— Sam (@Cricsam01) March 6, 2026

બંને ટીમોના બેટ્સમેન પર બધાની નજર
જો ફાઇનલ મેચ માટે પિચ રિપોર્ટ પર વિશ્વાસ કરવામાં આવે તો, આ મેચ બેટિંગ-ફ્રેન્ડલી રહેશે. તેથી, બધાની નજર બંને ટીમોના ટોપ-ઓર્ડર બેટ્સમેન પર રહેશે. ટીમ ઇન્ડિયા માટે અભિષેક શર્મા, ઇશાન કિશન અને સંજુ સેમસન ઇનિંગ્સની જવાબદારી સંભાળશે, જ્યારે કિવીઝ માટે, ફિન એલન, ટિમ સીફર્ટ અને રચિન રવિન્દ્ર આ ભૂમિકામાં હશે.

બંને ટીમો માટે સંભવિત પ્લેઇંગ 11
ટીમ ઇન્ડિયા - સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, સંજુ સેમસન, ઇશાન કિશન (વિકેટકીપર), તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, અક્ષર પટેલ, શિવમ દુબે, વરુણ ચક્રવર્તી, જસપ્રીત બુમરાહ અને અર્શદીપ સિંહ

ન્યુઝીલેન્ડ - ટિમ સીફર્ટ (વિકેટકીપર), ફિન એલન, રચિન રવિન્દ્ર, ગ્લેન ફિલિપ્સ, માર્ક ચેપમેન, ડેરિલ મિશેલ, જેમ્સ નીશમ, મિશેલ સેન્ટનર (કેપ્ટન), કોલ મેકકોન્ચી, મેટ હેનરી, લોકી ફર્ગ્યુસન
 

