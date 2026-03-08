IND vs NZ: ગુજરાતની ત્રિપુટીએ ન્યૂઝીલેન્ડને પાડ્યું ઘૂંટણિયે, બુમરાહ-અક્ષર-હાર્દિક જીતના હિરો!
IND vs NZ: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે ફરી એકવાર વિશ્વ મંચ પર પોતાનો દબદબો સાબિત કર્યો છે. T20 વર્લ્ડકપની રસાકસીભરી ફાઈનલમાં ભારતે ન્યૂઝીલેન્ડને કારમી હાર આપીને ટ્રોફી પોતાના નામે કરી લીધી છે. આ જીતમાં સૌથી મહત્વની ભૂમિકા ગુજરાતના સપૂતોએ ભજવી હતી, જેમણે પોતાની ઘાતક બોલિંગથી કિવી બેટ્સમેનોની કમર તોડી નાખી હતી.
IND vs NZ: ભારતે પ્રથમ બેટિંગ કરતા નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં સ્કોરબોર્ડ પર 256 રનનો વિશાળ લક્ષ્યાંક મૂક્યો હતો. આટલા મોટા સ્કોરનો પીછો કરવા ઉતરેલી ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમ ભારતીય બોલરો સામે લાચાર જણાઈ હતી. ન્યૂઝીલેન્ડની આખી ટીમ માત્ર 159 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી અને ભારતનો ભવ્ય વિજય થયો હતો.
ગુજરાતી બોલરોનો જાદુ: બુમરાહ-અક્ષર-હાર્દિકની ત્રિપુટી
મેચની ખાસિયત એ રહી કે ન્યૂઝીલેન્ડને ઢેર કરવામાં ગુજરાતના ત્રણેય સ્ટાર ખેલાડીઓનો સિંહફાળો રહ્યો. જસપ્રિત બુમરાહ પોતાની આગવી શૈલીમાં બોલિંગ કરતા બુમરાહે માત્ર થોડા રન આપીને 4 મહત્વની વિકેટ ઝડપી હતી. તેના યોર્કર સામે ન્યૂઝીલેન્ડના ટોપ ઓર્ડર પાસે કોઈ જવાબ નહોતો. અક્ષર પટેલ સ્પિનના જાદુગર અક્ષરે મધ્યમ ઓવરોમાં અંકુશ મેળવીને 2 વિકેટ ઝડપી અને રન ગતિ રોકી દીધી હતી. હાર્દિક પંડ્યા ઓલરાઉન્ડર હાર્દિકે ટીમને બ્રેક-થ્રુ અપાવતા 1 વિકેટ લીધી હતી અને શાનદાર ફિલ્ડિંગનું પ્રદર્શન કર્યું હતું.
દેશભરમાં દિવાળી જેવો માહોલ
ભારતની આ જીત બાદ સમગ્ર દેશમાં વિજયોત્સવ મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. દિલ્હીથી લઈને મુંબઈ અને અમદાવાદથી લઈને રાજકોટ સુધી લોકો રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા છે. ફટાકડા ફોડીને, મીઠાઈ વહેંચીને અને તિરંગો લહેરાવીને ક્રિકેટ પ્રેમીઓ આ જીતની ધમાકેદાર ઉજવણી કરી રહ્યા છે.
નોંધનીય છે કે, ક્રિકેટ નિષ્ણાતોએ જણાવ્યું હતું કે ભારતીય બોલરોએ આજે જે સંયમ અને આક્રમકતા બતાવી છે, તે કાબિલે તારીફ છે. ખાસ કરીને બુમરાહની સ્પેલ હંમેશા યાદ રખાશે."
