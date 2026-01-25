IND vs NZ 3rd T20 : જીત છતાં બદલાઈ જશે ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ-11 ! આ બે ખેલાડીઓ થશે બહાર
IND vs NZ 3rd T20 : ગુવાહાટીના બારસાપારા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે ત્રીજી T20 મેચ રમાશે. આ મેચ માટે ભારતીય ટીમની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં બે ફેરફાર થઈ શકે છે. આ બે ખેલાડીઓને બહાર કરવામાં આવી શકે છે.
IND vs NZ 3rd T20 : ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ચાલી રહેલી પાંચ મેચની ટી20 શ્રેણીમાં ટીમ ઈન્ડિયા 2-0થી આગળ છે. ભારત ત્રીજી મેચ જીતીને શ્રેણી જીતવાનું લક્ષ્ય રાખશે, જ્યારે ન્યુઝીલેન્ડ શ્રેણીમાં ટકી રહેવા માટે લડશે. આ મહત્વપૂર્ણ મેચ માટે ભારતીય ટીમમાં બે મોટા ફેરફારોની શક્યતા છે. ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહ વાપસી કરશે, જ્યારે બીજી મેચમાં શાનદાર બોલિંગ કરનાર કુલદીપ યાદવને બહાર બેસવું પડી શકે છે.
અક્ષર પટેલની વાપસી, કુલદીપ બહાર !
વાઇસ-કેપ્ટન અક્ષર પટેલ ઈજાને કારણે બીજી મેચમાં રમી શક્યો નહોતો. કુલદીપ યાદવને તેના સ્થાને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો. કુલદીપે બીજી મેચમાં સારી બોલિંગ કરી બે વિકેટ લીધી. જ્યારે અન્ય બોલરોએ રન આપ્યા, કુલદીપે માત્ર વિકેટ જ નહીં પરંતુ રન રેટને પણ કંટ્રોલ કર્યો. હવે અક્ષર પટેલની વાપસી સાથે કુલદીપને બહાર બેસવું પડી શકે છે.
જસપ્રીત બુમરાહની વાપસી, હર્ષિત રાણા બહાર !
આ દરમિયાન મુખ્ય ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહ જેને બીજી મેચમાં આરામ આપવામાં આવ્યો હતો, તે ત્રીજી મેચ માટે ટીમમાં પાછો ફરશે. બીજી મેચમાં રમનાર ફાસ્ટ બોલર હર્ષિત રાણાને બુમરાહ માટે જગ્યા છોડવી પડશે અને તેને બેન્ચ પર બેસવું પડી શકે છે. આ બે મોટા ફેરફારો સિવાય ટીમમાં કોઈ મોટા ફેરફારોની અપેક્ષા નથી. ભારતીય ટીમ આ કોમ્બિનેશન સાથે T20 વર્લ્ડ કપ પણ રમશે, તેથી તેઓ ત્રીજી મેચમાં તેની શ્રેષ્ઠ પ્લેઇંગ ઇલેવન મેદાનમાં ઉતારવા માંગશે.
ત્રીજી મેચ માટે સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવન
અભિષેક શર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), ઇશાન કિશન, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), હાર્દિક પંડ્યા, રિંકુ સિંહ, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ (વાઈસ-કેપ્ટન), વરુણ ચક્રવર્તી, જસપ્રીત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ.
